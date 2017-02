Inför: Bournemouth

City har chansen att gå upp på andraplats i Premier League när man åker till sydkusten.

Efter att ha sett City mot West Ham vill jag tro att laget formässigt är på väg uppåt. Även matchen mot Swansea hemma bjöd på en sprudlande halvlek innan laget blev ängsligt.Bournemouth är ett lag som passar City bra. De tre matcher som lagens ställts mot varandra sedan "The Cherries" tog klivet upp i finrummet har alla slutat med stora segrar för City.Målskillnaden är hela 13-1 till City och Cherries spelstil med att försöka spela upp bollen via mittfältet verkar passa City mycket bra. Den unge tränaren Eddie Howe följer sin filosofi och gör inte avsteg från den när man ställs mot topplagen.Något som bör vara för naivt och passa City som hand i handsken.Dessutom är Cherries i en svacka och hitills under 2017 har klubben endast tagit 2 poäng på 5 matcher. Vad värre är för Eddie Howe är att laget släppt in hela 16 mål och senast mot Everton blev det hela 6 mål i baken.Till råga på allt elände har man fått Callum Wilson och Adam Federici långstidsskadade.För City ser det ljusare ut på skadefronten med samtliga tillgängliga utom Gundogan som först är tillbaka till hösten.Den stora snackisen just nu är det faktum att Aguero spenderat 2 matcher på bänken och att hans ersättare Jesus Gabriel gjort stor succe i hans frånvaro.Får man tro media så är han på väg att byta klubb eller ta en välbehövlig golfsemester. För egen del tror jag att han kommer att starta matchen i morgon allt annat vore konstigt även om de tre unga spelarna på topp gjort det bra.Två andra spelare som bör få starta är Vincent Kompany och Willy Caballero . När det gäller Willy så hoppas jag att han får förtroendet under resten av säsongen så vi slipper se Bravo som är lika reslig som hårdrocklegenden Ronnie James Dio något som inte är förenligt med Premier League Jag tror att City tar tre enkla poäng med sig hem till Manchester vilket är helt nödvändigt om City skall aspirera på en plats i Champions League till nästa säsong.Troligt Lag:WillySagna - Kompany-Otamendi - KolarovFernandihoDe Bruyne - SilvaJesus Gabriel - Aguero - Sane