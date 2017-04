2017-04-05 21:00

Chelsea - Manchester C



Fortsätter Sanes succé ikväll?

Inför Chelsea

Till kvällen stundar storslagen underhållning och spänning i matchen mellan seriesuveränerna Chelsea och tabellfyran Manchester City. Lirare som Eden Hazard, Diego Costa, Sergio Aguero och David Silva kommer beträda Stamford Bridges gräsmatta och det är bara att konstatera att tråkigare kvällar än den som förväntas ikväll har genomlidits.





Dessutom fick matchen ett tråkigt efterspel då den avslutades med att Aguero så gott som överföll



Har Pep underpresterat?

Åsikterna om Peps första säsong i







Pep själv menar att han sett till förväntningarna inte kan lyckas den här säsongen och möjligen har han en poäng i det: “In my case I had to win the treble and change English football. Expectations were quite high, that’s why I’m going to fall short defnitely. I cannot have success this season.”

Inför den här omgången publicerades även siffror som menade att City är det lag i



Vilken spelare har träffat ribban och stolpen flest gånger då? Jo, givetvis De Bruyne som har träffat ramen 8 gånger och givetvis är en av dessa ribbträffen mot Chelsea i den ödesdigra matchen i höstas.



Vilka spelare startar?

Inför matchen har det främst diskuterats om



Kompany är helt frisk nu och satt på bänken hela matchen senast.



Möjlig startelva:

Caballero

Zabaleta-Stones-Otamendi-Kolarov

Fernandinho-Yaya

Sterling-Silva-Sane

Aguero



Matchen startar ikväll klockan 21.00 och sänds på Viasat Premium och Viaplay. Tipset för kvällen får bli att Chelsea vinner med 2-1. City är förvisso bättre på bortaplan än på hemmaplan men har ändå förtvivlat svårt mot lag som ligger i topp sex. Därför tror jag tyvärr att det blå Londonlaget går triumferande från den här striden igen.



2017-04-05 11:56:05

