Inför Everton – blir City andra bortalaget att vinna på Goodison?

Slaget om Premier League fortsätter och en ny tuff batalj väntas mot Everton. City står inför en svår uppgift då Everton bara förlorat en av tio hemmamatcher i ligan den här säsongen.

Efter höstens möte som slutade 1-1 lagen emellan på Etihad Stadium, hoppas City på bättre lycka den här gången. City dominerade det tidigare mötet med 73 % av bollinnehavet, åtta skott på mål och två missade straffar. Maarten Stekelenburg i Evertons mål var omutlig och släppte endast in Nolitos nick. På andra sidan planen var Everton kliniska och Romelu Lukaku förvaltade ett av Evertons två skott på mål under hela matchen.En glad nyhet från veckan är att Citys U23 slog Manchester United i måndags med 3-1. Efter en tidig utvisning hos Uniteds ynglingar kunde City spela ut och till slut vinna komfortabelt efter mål av Brahim Diaz, Paolo Fernandes och Isaac Buckley-Ricketts.En spelare som deltog i senaste matchen mot Everton är John Stones, som City värvade av Everton i somras. Chansen finns att han under söndagen får möta sitt gamla lag på sin gamla hemmaplan framför sina gamla fans. Naturligtvis anser Stones att det är en speciell händelse samtidigt som han önskar att förbättra sina prestationer i sin nya klubb. Enligt Manchester Evening News säger försvararen att han har gjort ett par dumma misstag den senaste perioden och det har resulterat i försämrad form. Stones säger att det har varit en tuff omställning att spela tre matcher i veckan, vilket han inte är van vid efter sin period i Everton. Dock hoppas han på bättre lycka och prestationer fram över.City kommer inte förstärka laget med Holger Badstuber denna månad. Efter förra fredagens seger mot West Ham pratade Pep Guardiola om eventuella förstärkningar och gav då en hint om att han var intresserad av att låna Badstuber säsongen ut: "Jag känner Holger, han är en fantastisk spelare och en fantastisk människa. Men han är Bayerns spelare. Först måste vi prata med hans klubb och sedan med Holger själv. Nu har vi ingen match på tio dagar så nu har jag tid att prata med Txiki Begiristain (Citys fotbollsdirektör) om eventuella nyförvärv". Men nu står det alltså klart att Badstuber kommer spela i Schalke resten av säsongen.En spelare som varit i blåsväder under veckan är Bacary Sagna. Anledningen till det är att han efter Citys seger över Burnley den andra januari postade ett foto på instagram med jublande Cityspelare och texten: ”10 against 12”. Sagna var uppenbart irriterad på domaren Lee Mason som under matchen visade ut Fernandinho. FA har uppmärksammat detta och Sagna hade fram till fredag kväll att försvara sitt beteende. Om FA anser att Sagna förtjänar ett straff känns det inte omöjligt att han får böter eller blir avstängd någon match.City riskerar även att straffas ytterligare av FA. Enligt deras anti-dopingregler ska alla klubbar rapportera information om spelarnas träningstider, lediga dagar, resor, hemadresser och vilka hotell de ska bo på. Detta för att FA ska kunna genomföra oanmälda dopingtest när spelarna är oförberedda. Dock har City missat att rapportera den här informationen till FA vid upprepade tillfällen. Därför väljer FA att lyfta fallet och City har till den 19:e januari att försvara sig. Enligt BBC är det mest troliga straffet böter.Kompany och Sane är tillgängliga jämfört med senaste matchen. Fernando är fortfarande osäker, liksom De Bruyne som varit sjuk i veckan. Fernandinho är avstängd medan Gundogan är långtidsskadad. Nyförvärvet Gabriel Jesus är inte registrerad för spel i City och kommer därför inte delta.Efter en fin insats i seger mot West Ham är känslan att Willy Caballero nu har tagit upp kampen med Claudio Bravo om målvaktsplatsen. Jag tycker inte Willy är oförtjänt av att få chansen redan mot Everton, men gissningsvis lär Pep fortsätta spela med sin prestigevärvning i målet.I backlinjen tycker jag att samma spelare borde få chansen som tog den mot West Ham. Dock känns det troligt att en av Peps favoriter, Kolarov, kommer fortsätta spela. Detta blir gissningsvis på bekostnad av Gael Clichy.På mittfältet överraskade Zabaleta mycket positivt mot West Ham. Han var stark defensivt samtidigt som han fixade en viktig straff. Han förtjänar en ny chans nu när Fernandinho är avstängd. Bredvid honom är Yaya något av en poängmaskin och framför dem känns trion De Bruyne, Silva och Sterling ytterst intressanta. Längst fram är annat än att Aguero startar en stor skräll.Trolig startelva:BravoSagna-Otamendi-Stones-KolarovZabaleta-YayaSterling-De Bruyne-SilvaAgueroEverton har gjort en skaplig säsong. De ligger på sjunde plats med 30 inspelade poäng. De har nio poäng upp till Manchester United på sjätte plats och sex poäng ner till Stoke, som är första laget på den undre halvan av tabellen.Av sina 30 poäng har Everton tagit 19 på hemmaplan, alltså cirka två tredjedelar av den totala poängskörden. Imponerande är att de bara har förlorat en hemmamatch i ligan på hela säsongen. Det är bara att konstatera att City har en knivig uppgift på söndag då ambitionen lär vara att ta tre poäng.Evertons manager, Ronald Koeman, pratade inför matchen om vikten av att skaka av sig förra helgens förlust på hemmaplan i FA Cupen. Siffrorna 1-2 i Leicesters favör var inget som gladde holländaren. Å andra sidan ser han matchen mot City som en chans att ta revansch efter besvikelsen. Koeman hintade även att han vill se ett aggressivt Everton som pressar City på söndagen. Samtidigt sätter han press på City och Guardiola. Koeman påpekar att avståndet mellan City och serieledarna Chelsea är stort och att City eventuellt är borta från guldstriden vid ett poängtapp. Koeman anser att sättet som hans gamla rumskamrat från Barcelona-tiden vill spela på är svårt mot de mer fysiska motstånden i Premier League Lagets klart farligaste målskytt är Romelu Lukaku, som har gjort elva mål i ligan den här säsongen. De som är tvåa i lagets interna skytteliga, Ross Barkley och Seamus Coleman, har gjort tre mål vardera. Lukaku har gjort lika många mål som Sergio Aguero och är tre mål efter Alexis Sanchez och Zlatan Ibrahimovic medan Diego Costa har gjort fyra mål fler. Det är inga dåliga namn som Lukaku tävlar med i toppen av skytteligan. Lukaku har även gjort flest assist i laget tillsammans med Yannick Bolasie, nämligen fyra stycken.Evertons senaste startelvaRoblesFunes Mori-Williams-HolgateBaines-Barry-Davies-ColemanBarkley-Lukaku-ValenciaVad? 21:a omgången i Premier League.När? Söndagen den 15:e januari klockan 14:30TV/stream? Ja, Viasat Premium och Viaplay.Tips? 2-2. Lukaku och Barkley gör Evertons mål medan Aguero och De Bruyne gör Citys.