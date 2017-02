Inför Huddersfield i FA-cupen

Huddersfield by train!

Mitt första minne av arenan var i mellandagarna 94 när jag och Peter Blå var på väg till Bradford/Grimsby/Barnsley eller någon annan håla men insåg på vägen att det skulle bli för tight med tid att hinna dit och sen till

Några år efter under säsongen 96/97 stod jag själv på den bortasektionen som jag då är rätt säker på var utökad till hela kortsidan. Matchen i dåvarande division 1 (nuvarande the

Nu tillbaka till verkligheten och morgondagen. Båda lagen har anledning att rotera och vila spelare. För Huddersfield är Cupen inte prioriterad i och med att man ligger 3a i ligan och har chans på direktuppflyttning. Krutet läggs nog på viktiga hemmamatchen mot 4an

I morgon får hemmalaget klara sig utan Mooy då han inte är tillåten att spela mot det laget som äger han. Denna regel gäller alltid i England men inte i Europaspel där Patrik Roberts kunde spela för Celtic mot City. Även Hogg och Palmer saknas på grund av skada så det är i princip deras tre centrala mittfältare som saknas. Det kommer alltså att roteras och det är inte omöjligt att man byter ut hela laget och spelar samma lag som slog Rochdale med 4-0 i förra omgången av cupen. I så fall blir det enligt följande:

Coleman, Cranie, Hudson, Stankovic, Holmes-Dennis, Lolley, Whitehead, Billing, Bunn, Payne, Quaner

Det säger inte mig så mycket förutom att Harry Bunn är en striker från Citys akademi med en känd pappa.



Vi har Monaco i

För en dryg vecka sedan såg det så bra ut framåt efter att frälsaren Gabriel Jesus avgjorde mot

Sergio "Kun" Agüero är egentligen vår bäste anfallare men har inte passat in helt i Peps lagbygge och inte har det blivit bättre av skadorna. Kan han hålla sig skadefri så kan det fortfarande blir bra och Kun kan fortsätta skriva historia i City men det kan också bli försäljning i sommar om inte saker och ting förändras. Tydligen är det svårt att lära gamla hundar att sitta men att refusera en av världens bästa anfallare för att han inte pressar som en tysk är lite hårt. Sergio har många andra kvaliteter som vi måste kunna använda oss av och vårt spel förändras sakta under säsong desto mer Pep lär sig. Han gick ut hårt med inverterade ytterbackar, ingen Yaya, Bravo och trebackslinje men saker och ting förändras så jag har inte gett upp hoppet om Kun.

En annan viktig fråga är om vår kapten får 90 minuter och förhoppningsvis klarar sig helskinnad. Några matcher till och han bör vara ordinarie lagom till bortamötet mot Monaco. Skall vi gå långt i CL eller ha en chans att pressa



Cupen är förvisso en god titelchans för oss i år men vi skall klara av Huddersfields b-lag med vårt c-lag. Tror inte vi vågar ställa upp med EDS så det blir föhoppningsvis ändå full rotation och följande lag:

Bravo

Zabaleta, Kompany, Otamendi, Clichy

Fernando, Delph

Navas, Garcia, Nolito

Iheanacho



Vi vinner med 3-1 och det går att se på TV för en gångs skull. Manchester C ity åker den korta biten till Huddersfield Town och John Smith's Stadium som ligger en skön promenad från City. Arenan som hette Alfred McAlpine Stadium när den öppnades 1994 var ett helt ok reklamobjekt för byggbolaget med samma namn. Alfred McAlpine plc har gjort en hel del, bland annat ombyggnationen av Manchester Central Railway Station till GMEX Centre vilket var tur för det var där J-O Waldner vann VM-guld 97.Mitt första minne av arenan var i mellandagarna 94 när jag och Peter Blå var på väg till Bradford/Grimsby/Barnsley eller någon annan håla men insåg på vägen att det skulle bli för tight med tid att hinna dit och sen till Liverpool på kvällen för att se City. I stället hoppade vi av i Huddersfield där han två dagar innan hade sett Huddersfield spela när jag var i Bolton (ca 22 år innan det blev poppis). Vi tog oss till arenan och blev nästan inkastade av en vaktmästare när han fick höra att vi var där för att kolla arenan. Dagen innan hade det varit bra drag på Rotherhams bortapublik enligt mitt sällskap. När jag frågade hur många de var så gissade han på 1500. Av någon anledning så var han sen tvungen att bevisa det genom att gå upp på bortasektionen och räkna 30 rader gånger 50 stolar!Några år efter under säsongen 96/97 stod jag själv på den bortasektionen som jag då är rätt säker på var utökad till hela kortsidan. Matchen i dåvarande division 1 (nuvarande the Championship ) mitt i januari har jag inte så mycket minne av förutom att det slutade 1-1 och det var kallt. Man hade ju hoppats på typ 10 mål framåt men det vore väl löjligt att tro att ett fotbollslag i modern era kan slå ett annat från samma division med de siffrorna. Ni som kan er Cityhistoria vet dock att det har hänt och motståndet var då som i morgon Huddersfield Town. Det var förvisso på Maine Road men 10-1 lever kvar då det är vår största vinst och deras största förlust genom tiderna. Det är alltså ofrånkomligt att det pratas om det inför morgondagens match. Läste precis en intervju med "go home" Malcolm "Super Mac" Mcdonald som då var tränare för the Terriers där han påstår att enligt deras statistik så vann de skotten med 18-12. Ingen aning om det stämmer men att deras mål kom på en feldömd straff grämer oss fortfarande. Tror ni mig inte så kolla in det själva i länken nean. Min första hjälte David White White White gjorde passande nog tre mål i matchen och det gjordes totalt tre hat-trick!Nu tillbaka till verkligheten och morgondagen. Båda lagen har anledning att rotera och vila spelare. För Huddersfield är Cupen inte prioriterad i och med att man ligger 3a i ligan och har chans på direktuppflyttning. Krutet läggs nog på viktiga hemmamatchen mot 4an Reading i nästa omgång. Nye tränaren David Wagner som var assisterande till Jürgen Klopp i Dortmund har fått till ett lag som gillar att ha bollinnehav och är trygga med boll samtidigt som man gärna ställer om snabbt på kanterna. En del avf framgångssagan kan vi tacka Txixi Beguiristain för som plockade över Aaron Mooy från Melbourne till Manchester för att sen tämligen omgående låna ut han. Mooy har skapat ett rykte om sig som kanske bästa mittfältare i the Championship och det talas om att han kan komma att få en plats i Guardiolas trupp nästa år. Det är sensationellt att en för oss okänd 25-årig Australiensare kan bli den som ersätter Yaya Toure i City nästa år. Eller det är förmodligen troligare att den som ersätts blir Fabian Delph eller Fernando och att Yaya ersätts med Yaya 2.0 eller någon typ Koke!I morgon får hemmalaget klara sig utan Mooy då han inte är tillåten att spela mot det laget som äger han. Denna regel gäller alltid i England men inte i Europaspel där Patrik Roberts kunde spela för Celtic mot City. Även Hogg och Palmer saknas på grund av skada så det är i princip deras tre centrala mittfältare som saknas. Det kommer alltså att roteras och det är inte omöjligt att man byter ut hela laget och spelar samma lag som slog Rochdale med 4-0 i förra omgången av cupen. I så fall blir det enligt följande:Coleman, Cranie, Hudson, Stankovic, Holmes-Dennis, Lolley, Whitehead, Billing, Bunn, Payne, QuanerDet säger inte mig så mycket förutom att Harry Bunn är en striker från Citys akademi med en känd pappa.Vi har Monaco i Champions League på tisdag och är det någon gång vi skall rotera så är det nu. Jag hoppas på 10 förändringar eller snarare att man bestämmer vilka som skall spela på tisdag och vila alla förutom möjligtvis Kun Agüero som behöver komma igång. Risken är då att han skadar sig så kanske lika bra att spela Iheanacho i morgon.För en dryg vecka sedan såg det så bra ut framåt efter att frälsaren Gabriel Jesus avgjorde mot Swansea . Efter matchen som jag och Patrik var på så var det kaos i klubbshoppen då alla, undertecknad inkluderad, ville ha en tröja med G. Jesus 33 på. Nu är det klart att den fantastiskt lovande brassen blir borta i minst 2 månader och det kan bli hela säsongen efter att han opererats i Barcelona (och fått besök av Neymar).Sergio "Kun" Agüero är egentligen vår bäste anfallare men har inte passat in helt i Peps lagbygge och inte har det blivit bättre av skadorna. Kan han hålla sig skadefri så kan det fortfarande blir bra och Kun kan fortsätta skriva historia i City men det kan också bli försäljning i sommar om inte saker och ting förändras. Tydligen är det svårt att lära gamla hundar att sitta men att refusera en av världens bästa anfallare för att han inte pressar som en tysk är lite hårt. Sergio har många andra kvaliteter som vi måste kunna använda oss av och vårt spel förändras sakta under säsong desto mer Pep lär sig. Han gick ut hårt med inverterade ytterbackar, ingen Yaya, Bravo och trebackslinje men saker och ting förändras så jag har inte gett upp hoppet om Kun.En annan viktig fråga är om vår kapten får 90 minuter och förhoppningsvis klarar sig helskinnad. Några matcher till och han bör vara ordinarie lagom till bortamötet mot Monaco. Skall vi gå långt i CL eller ha en chans att pressa Chelsea i ligan så måste Kompany vara frisk.Cupen är förvisso en god titelchans för oss i år men vi skall klara av Huddersfields b-lag med vårt c-lag. Tror inte vi vågar ställa upp med EDS så det blir förhoppningsvis ändå full rotation och följande lag:BravoZabaleta, Kompany, Otamendi, ClichyFernando, DelphNavas, Garcia, NolitoIheanachoVi vinner med 3-1 och det går att se på TV för en gångs skull.

2017-02-17 22:01:50

