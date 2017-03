2017-03-19 17:30

Manchester C - Liverpool



En hel att fundera på i nuläget för Guardiola.

Inför Liverpool

City slår ur underläge

2017-03-18 17:05:00

Efter veckans bakslag i Champions Leauge mot Monaco gäller det för Manchester C ity att försöka studsa tillbaka i toppmötet mot Liverpool Pep har fått en del befogad kritik efter matchen för sin matchplan i matchen mot Monaco. För egen del är jag besviken på att han inte vände mittfältstriangeln och spelade med två defensiva mittfältare i form av Yaya och Fernadinhobakom Silva. Laget kändes obalanserat under den första halvleken.Guardiola kompromissar aldrig utan utgår alltid ifrån att hans lag skall anfalla och ha bollen. Problemet mot riktigt bra motstånd är att motståndarana erövrar bollen och exponerar Citys svagaste spelare som finns i målvakten och backlinjen.De spelare som City förfogar över i de bakre regionerna är till största delen ålderstigna med det bästa av sin karriär bakom sig. Skall City spela den kompromisslösa fotbollen som Pep kräver så behövs det en hel del nya spelare till nästa säsong om laget skall utveckla spelet och förbättra resultaten.Vad värre är så saknas det en riktig ledare på planen i Kompanys frånvaro. Tidigare har Yaya och Joe Hart fyllt i och tagit ledarrollen när Vincent tar hand om sin sargade kropp.När det blåser snålt på planen finns det ingen som kliver fram och det saknas även oömma spelare som tar "skitjobbet" när det går tungt. Dessa faktorer väger tungt och är säkerligen en viktig faktor när man skall försöka förklara hur City kan falla ihop totalt som mot Everton Leicester och Monaco.Nu är det Liverpool som gäller och bortalaget får gälla som storfavorit i söndagens match. Laget har ett rykte om sig att vinna mot topplagen och förlora mot lagen på undre halvan. Detta är helt korrekt!Liverpool har spelat 9 matcher mot topp 6 konkurrenterna och inte förlorat en enda match så här långt. Dubbla segrar mot Arsenal , en seger och ett kryss mot Chelsea och Spurs. Matchen mot City i december vann Liverpool med 1-0.Liverpool har 19 inspelade poäng mot topp 6 lagen under säsongen och har endast City kvar att möta. City har vunnit mot Arsenal och United men förlorat mot Chelsea, Spurs och Liverpool. 7 poäng är hitills inspelade mot topplagen men tre svåra matcher och ett derby återstår.Besiktigar man de senaste mötena i ligan så har Liverpool vunnit de tre senaste matcherna. Dock har City ett historiskt bra facit hemma sedan 2010 med fyra segrar och ett kryss innan den svidande förlusten med 1-4 under den förra säsongen.Matchen kommer sannolikt likna den City spelade mot Monaco i onsdags där Citys backlinje kommer utsättas för hög press, snabba spelvändningar vid bolltapp och annat elände som passar Kolarov, Clichy, Sagna, Zabaleta, Stones och de övriga i backlinjen riktigt illa.City saknar som vanligt Gundogan och Jesus Gabriel medan Liverpool har Henderson och den evigt skadade Sturridge frånvarande. Bortalaget har även ett frågetecken för medverkan av Dejan Lovren och Firmino.Troligt lag:CaballeroZabaleta - Otamendi - Stones - KolarovYaya ToureDe Bruyne - SilvaSterling - Aguero - SaneDen som söker ångest på söndag eftermiddag kan slå på ViasSat Premium kl 17:30.För egen del hoppas jag på en positiv överaskning och har i kaffesumpen hittat en 2-1 seger för CityCity slår ur underlägeEfter att förra säsongens uttåg i CL sa Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak: "Losing to Real Madrid at the Bernabeu in the semi-finals is OK. But I think what makes it difficult is I don't think we actually showed up for that game. I really feel bad because I think in both legs we left too much that we know we could have done that we didn't do. And that's what disappointed me.” Jag undrar hur ordföranden resonerar angående årets uttåg?Säsongen skall definerasCity vann FA-cupmötet mot Middlesbrough med 2-0 efter mål av David Silva och Sergio Aguero och är vidare till semi-final.Hur kommer Guardiola prioritera matchen i FA Cupen?Kreativlöst City tappade viktiga poäng mot Stoke.Pep Guardiola får under onsdagen koncentrera sig på Manchester City och Premier League istället för att besöka Camp Nou och hoppas på ett mirakel när Barcelona skall vända steken mot PSG i Champions League på onsdagskvällen. Motståndet är de alltid lika svårspelade Stoke City.Manchester City tar genom en kontrollerad vinst med sig tre poäng hem till Manchester och skickar Sunderland ett steg närmre Championship.Ligans sämsta lag med Moyes som tränare. Det här kunde varit illa men är det inte längre.Manchester City hade inga problem med att avfärda Huddersfield i FA-cupens omspel. Efter 5-1 på Etihad spelar City kvartsfinal mot Middlesbrough. Sergio Aguero visade god form under kvällen genom att göra två mål. "Kun" är nu uppe i 22 mål totalt av årets säsong.