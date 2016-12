2016-12-31 18:30

Liverpool - Manchester C



Inför: Liverpool borta på nyårsafton

En tuff uppgift väntar Manchester City på nyårsafton



Dessutom så kommer halva ligan vara färdigspelad innan nyårsklockorna ringer in det nya året.



Matchen mellan Liverpool och City betyder mycket för bägge lagen.Bägge måste troligen vinna matchen om de skall ha en minsta chans att komma ifatt Chelsea som troligen kommer att slå Stoke hemma på The Bridge och gå upp på 49 inspelade poäng efter 19 spelade matcher.



Det kan man kalla för en uppryckning för Chelsea som vid samma tidpunkt förra säsongen hade 20 poäng och parkerade på en 14:e plats. Även Liverpool har haft en betydligt bättre säsong så här långt då man parkerar på en 2:a plats i ligan.

Bägge dessa klubbar har den fördel som Leicester hade under förra säsongen med att endast kunna koncentrera sig på ligaspelet.



Man City parkerar på en 3:e plats vilket är exakt samma position som klubben hade vid samma tidpunkt förra året. Det som skiljer är att vi hade 36 inspelade poäng efter 19 matcher nu har vi 39 poäng efter 18 matcher.



City trivs inte bra på Anfield och den senaste poängen togs säsongen 2012/13 (2-2) och vill man hitta en City seger så får vi ta oss tillbaka till den 3 maj 2003 när Anelka tystade Anfield i slutsekunderna.

Förra årets matcher i ligan slutade 1-7 för City så Pep Guardiola är förvarnad om att inte släppa till ytor för omställningar, snabba spelvändningar och instick mellan innerback och ytterback. Betydelsen av att hålla ihop laget, vara nogranna i pressen och göra det trångt för hemmalaget kan inte nog betonas. Uppträder City disciplinerat lär vi få chanser framåt.



Det som talar för City är att laget så här långt varit bättre på bortaplan den här säongen. När vi ges ytor för omställningar så skapar vi fler målchanser jämfört med spelet på hemmaplan mot lag som ligger djupt ned med laget.

Vidare att Guardiola under de sista matcherna återgått till att spela med 4-backslinje och ett spel med mindre risker i speluppbyggnaden.



För City är John Stones ett stort frågetecken efter skadan mot Hull på annandagen. Det troliga är att City kommer till spel med en 4-2-3-1 uppställning.



Troligt lag:

Kexet

Sagna- Otamendi - Kolarov - Clichy

Fernandinho - Yaya Toure

Sterling- Kevin De Bruyne - Silva

Aguero



Tipset är att matchen slutar oavgjort 1-1 efter en sen kvittering från hemmalaget. För Citys mål står naturligtvis Otamendi



Gott Nytt År! Att lördag är en dag det skall spelas fotboll på i England är helt givet. Att nyårsafton infaller på en lördag hindrar inte ligan från uppehåll utan det är full omgång som gäller.Dessutom så kommer halva ligan vara färdigspelad innan nyårsklockorna ringer in det nya året.Matchen mellan Liverpool och City betyder mycket för bägge lagen.Bägge måste troligen vinna matchen om de skall ha en minsta chans att komma ifatt Chelsea som troligen kommer att slå Stoke hemma på The Bridge och gå upp på 49 inspelade poäng efter 19 spelade matcher.Det kan man kalla för en uppryckning för Chelsea som vid samma tidpunkt förra säsongen hade 20 poäng och parkerade på en 14:e plats. Även Liverpool har haft en betydligt bättre säsong så här långt då man parkerar på en 2:a plats i ligan.Bägge dessa klubbar har den fördel som Leicester hade under förra säsongen med att endast kunna koncentrera sig på ligaspelet.Man City parkerar på en 3:e plats vilket är exakt samma position som klubben hade vid samma tidpunkt förra året. Det som skiljer är att vi hade 36 inspelade poäng efter 19 matcher nu har vi 39 poäng efter 18 matcher.City trivs inte bra på Anfield och den senaste poängen togs säsongen 2012/13 (2-2) och vill man hitta en City seger så får vi ta oss tillbaka till den 3 maj 2003 när Anelka tystade Anfield i slutsekunderna.Förra årets matcher i ligan slutade 1-7 för City så Pep Guardiola är förvarnad om att inte släppa till ytor för omställningar, snabba spelvändningar och instick mellan innerback och ytterback. Betydelsen av att hålla ihop laget, vara nogranna i pressen och göra det trångt för hemmalaget kan inte nog betonas. Uppträder City disciplinerat lär vi få chanser framåt.Det som talar för City är att laget så här långt varit bättre på bortaplan den här säongen. När vi ges ytor för omställningar så skapar vi fler målchanser jämfört med spelet på hemmaplan mot lag som ligger djupt ned med laget.Vidare att Guardiola under de sista matcherna återgått till att spela med 4-backslinje och ett spel med mindre risker i speluppbyggnaden.För City är John Stones ett stort frågetecken efter skadan mot Hull på annandagen. Det troliga är att City kommer till spel med en 4-2-3-1 uppställning.Troligt lag:KexetSagna- Otamendi - Kolarov - ClichyFernandinho - Yaya ToureSterling- Kevin De Bruyne - SilvaAgueroTipset är att matchen slutar oavgjort 1-1 efter en sen kvittering från hemmalaget. För Citys mål står naturligtvis OtamendiGott Nytt År!

0 KOMMENTARER 215 VISNINGAR 0 KOMMENTARER215 VISNINGAR JOHN TALBOT

2016-12-30 11:59:00

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester C

Manchester C

2016-12-30 11:59:00

Manchester C

2016-12-28 14:41:53

Manchester C

2016-12-26 20:27:26

Manchester C

2016-12-23 17:37:00

Manchester C

2016-12-18 18:58:00

Manchester C

2016-12-17 17:30:00

Manchester C

2016-12-14 23:40:42

Manchester C

2016-12-13 21:26:00

Manchester C

2016-12-10 22:47:00

Manchester C

2016-12-10 21:23:00

ANNONS:

En tuff uppgift väntar Manchester City på nyårsaftonHär hittar du allt om Manchester Citys silly season i januari år 2017!Trots en bedrövlig insats i första halvlek, men även stora delar av andra halvlek, lyckades City få med sig alla tre pinnar i bortamatchen mot Hull.Förhoppningen är att den starka vändningen i andra halvlek mot Arsenal kan fungera som en vändpunkt för Citys säsong. Två raka segrar mot Watford och Arsenal bör följas upp av en tredje raka seger mot Hull, som har haft ett par tuffa månader.Manchester City lyckades vända och vinna mot Arsenal på Etihad Stadium. Efter en medioker första halvlek från de ljusblå ändrade matchen skepnad totalt i den andra halvleken när Arsenal stod för någon form av kollektiv kollaps. Citys fina insats under slutakten bäddade för tre poäng och första segern mot Arsenal på tre år.Efter Citys strålande inledning har pressen ökat allt mer på Pep Guardiola och i matchen mot Arsenal finns inte utrymme för fler misstag.Det var inte underhållande och spelet gnistrade inte. Lagens ambition verkade vara att ha bollen snarare än att faktiskt göra något av den. Dock var City något starkare denna kväll vilket resulterade i en viktig 2-0 seger efter mål av Zabaleta och Silva.Ett stukat Man City skall försöka studsa tillbaka25 matcher under Peps ledning är avklarade - 15 slutsatser av matcherna under Guardiolas regimUselt City förlorade för första gången borta mot Leicester på 28 år