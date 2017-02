Inför Manchester City - Monaco

Vi välkomnar Monaco till Etihad Stadium i åttondelsfinalens första runda. Här gäller det att göra ett bra resultat med så få insläppta som möjligt för att ha ett bra utgångsläge inför returen.Till att börja med går vi igenom motståndarna som ligger vid slutet av den franska rivieran. En stad känd för Monte Carlo-casinot, formel 1 och en hamn med lyxiga båtar har ett fotbollslag på hög nivå. För några år sedan satsades de enormt mycket pengar i AS Monaco, något som verkade dö ut efter den rekorddyra skiljsmässan som ägaren gick igenom.Laget har detta till trots en fin historiebok med en andraplats i Champions League 2004 och hela sju ligatitlar. Just nu leder de den franska ligan och har imponerat även i Champions League med stor hjälp av de unga, korta och charmiga Bernardo Silva och Thomas Lemar. Laget har sin erfarenhet i Falcao (vars karriär dog i United), Joao Moutinho, Andrea Raggi och Kamil Glik och när man blandar detta med unga spännande spelare så ger det resultat.För oss som såg Champions League förra veckan när Paris totalt slaktade Barcelona, så vet vi att dagens franska serieledare inte skall underskattas. När de dessutom besitter franska ligans bästa spelare, Bernardo Silva så får man verkligen vara på vakt vid omställningarna. Den lille portugisen ryktas vara påväg till United i sommar, något han borde rådfråga sin lagkamrat Falcao om innan, eller varför inte rivalklubbens Di Maria.Manchester City har allt i sina händer och har pekats ut som klara favoriter. Något de även gjordes i helgens FA-cup match som var ett rejält sömnmedel. Visserligen var det en hel del spelare som behövde speltid men det var allt annat än ok. Att dessutom behöva spela en returmatch ställer till det intensiva matchandet ännu mer.Målvaktsfrågan har väckts till liv nu på allvar efter att Caballero axlat huvudrollen det senaste. Bravo fick chansen i cupen i helgen och höll nollan utan att egentligen prövas på allvar. Jag hoppas Guardiola kör vidare på Willy Caballero som fortsatt förtjänar förtroendet.Något som blivit klart bättre under de senaste matcherna är försvarsspelet, mycket av detta kan bero på att Caballero styr sin backlinje bättre än Bravo och det är på tiden att äntligen börja strukturera upp det inför de kommande tuffa matcherna.Trots detta har vi en Otamendi som tokrusar på vinst och förlust, en Kolarov som snittar minst ett allvarligt misstag per match och en Stones som ser valpig och nonchalant ut allt för ofta och riskerar göra misstag.Idag måste vi hålla oss borta från bjudningar då bortamål i Champions League är riktigt jobbiga att släppa in. Hur läget ser ut med Kompany vet jag inte men sist vi slängde in honom i en åttondelsfinal i Champions League skadade han sig i första halvlek. Otamendi känns given och jag hoppas personligen att Kolarov får nödvändig vila.Något som uppmärksammades inför gruppspelet var att den gode ivorianen Yaya Touré petades och det skapade ett långt tjafs mellan Guardiola och agenten Seluk. Trots sin bedrövliga insats i dubbelmötet i förra årets semifinal med Real Madrid så har Yaya verkligen gjort sig förtjänt av en plats i truppen och borde också gå rätt in i startelvan ikväll.Fernandinho som tidigare varit så viktig gjorde 90 minuter i helgens FA Cup och när han nu har Yaya, De Bruyne och Silva att konkurrera med på mitten så kanske det blir en start som ytterback, något Pep provat tidigare med gott resultat.En anledning till att City kommit tillbaka i ligan på senare tid och nu ligger tvåa med lite reducerat avstånd till Chelsea är den unga trion som fått chansen längst fram. Leroy Sané har varit fantastisk på sin vänsterkant och är delaktig i nästan varenda anfall framåt. Sterling sätter skräck med sina konstanta löpningar och stora självförtroende i att utmana och är den spelaren i Premier League som fått mest straffar denna säsongen (och borde ha fått fler). Detta är ingen slump utan Sterling är såpass skicklig och hal när han utmanar. Tyvärr är nyförvärvet Gabriel Jesus skadad efter sin succé i inledningen och när Aguero fått chansen sedan dess har det verkligen varit tveksamt. Han ser totalt ointresserad ut, gör väldigt få djupledslöpningar och bidrar inte med någon som helst energi.Aguero klarade inte ens av att skapa ett enda läge mot Huddersfield i helgen och undertecknad hoppas verkligen att Iheanacho får chansen ikväll, även om det är högst otroligt. Om Aguero startar är det hög tid att visa varför nu Sergio.Aguero vs Falcao - En stjärna som verkar ha tappat det mot en föredetting som verkar ha hittat detSilva vs Silva - Två spelgenier som kan skapa någonting ur ingentingMatchen börjar 20.45 och sänds på Viasat Sport PremiumTips: 2-0 till City ger ett stabilt läge inför returen. Det gäller att undvika att släppa in bortamål idag. Därför tror jag och hoppas på 2-0 efter mål av Sané och De Bruyne.