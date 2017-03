Kan Sané och Silva hålla liv i den fina formen?

Inför Manchester City - Stoke City



Pep Guardiola får under onsdagen koncentrera sig på Manchester City och Premier League istället för att besöka Camp Nou och hoppas på ett mirakel när Barcelona skall vända steken mot PSG i Champions League på onsdagskvällen. Motståndet är de alltid lika svårspelade Stoke City.

Stoke är ett lag som ofta lyckas skapa irritation och problem för storlagen, och har de senaste åren lyckats slå Manchester City även på Eastlands. Stoke har på några få år gått från det där ”brunkgänget” som kastade långa inkast in mot tunga och långa anfallare, det lag som fick fansen att resa sig på varje fast situation och det lag som vid varje ledning lade hela laget i eget straffområde till att faktiskt kunna spela underhållande och fin fotboll, mycket detta efter influensor av skickliga och oväntade värvningar så som Arnautovic, Shaqiri och Joe Allen för att nämna några. I fjolårets bortamatch fick vi till och med se Stoke dominera och fullständigt äga matchen mot Manchester City när firma Shaqiri och Arnautovic tillsammans lyckades fixa 2-0.



Stoke i år har väl kanske tagit ett litet steg tillbaka mot verkligheten sedan dess men ligger alltjämt på en mittenplacering i dagsläget och en fördel för City idag är att det rapporterats om att både Shaqiri och Arnautovic är tveksamma till spel, något som garanterat skulle tvinga Stoke att titta tillbaka på spelidépärmen från 2011 med lågt försvar och höga bollar in mot Crouch.



På deras senaste matcher har Stoke spelat oavgjort mot Everton, förlorat mot West Bromwich, vunnit mot Crystal Palace, förlorat stort mot Tottenham och nu senast kört över Middlesbrough rättvist efter en uppvisning av österrikaren Arnautovic. Formen är en berg-och-dal bana som gör det ovisst vad de ljusblå egentligen har att vänta en sen, kall och regnig onsdagskväll i mars, något likt ett känt uttryck som ofta kopplats ihop med just Stoke.



Manchester City har däremot äntligen lyckats hitta en fin form där man under samma tid lyckats vinna stort mot West Ham, Huddersfield, Monaco och tagit stabila och lättare segrar mot Swansea, Bournemouth och nu senast Sunderland. Den enda besvikelsen sedan början av februari är 0-0 matchen mot Huddersfield, något spelarna räddade upp i returen även om Bravo ville annat. Kvällens match är viktig för att fortsätta sätta någon som helst press på Chelsea men också för att ta greppet om



Leroy Sané är mannen på mångas läppar och det är spelaren vi minns att Guardiola uttalade sig om vid inköpet att ”Sané är inte tänkt att leverera i år, utan i år skall han bara få känna på det”. Just nu är Sané minst sagt en nyckelspelare och har bidragit med en helt ny dimension i kantspelet med sin speed och teknik, att han sedan kan avsluta gör inte saken sämre. Sané tillsammans med en nytänd Sterling som kommit igång lovar gott inför framtiden och nu har vi även lyckats vinna matcher där Aguero inte kommit tillrätta. Något som vi haft svårt med innan. Aguero däremot har ifrågasatts rejält under senare tid och hade inte Jesus dragit på sig en skada hade han nog suttit kvar på bänken och surat istället för att ha kommit igång så härligt som han gjort. Fem mål på tre senaste matcherna och helt plötsligt känner vi igen vår argentinare.





Trolig startelva



Caballero

Zabaleta Otamendi Kolarov Clichy

De Bruyne Yaya Silva

Sterling Aguero Sane



Matchen sänds på Viasat Sport med start 21.00. Förvänta er ingen studio då fokus hos Viasat ligger helt och hållet på att se FC Barcelona försöka vända det omöjliga. Det sägs tyvärr vara krismöten hos Viasat-studion nu när den gode Zlatan är avstängd tre matcher och det kommer göra det svårt att hitta något ämne att prata om under kommande



Undertecknads gissning är att City fortsätter sin fina form och tar en 3-0 seger efter mål av Aguero (på straff), Sané och Silva.

2017-03-08 08:05:02

