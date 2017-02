Inför: Omspelet i FA Cupen mot Huddersfield

En match som bara måste vinnas

Huddersfield är en yorkshire klubb som fört en tynande tillvaro allt sedan klubben vann 3 raka ligatitalar på 1920-talet. Efter att åkt jo-jo i seriesystemet under 60 och 70 talet föll man djupt ned i avgrunden för att runt millenieskiftet på nytt nå andradivisionen och The Championship . Glädjen blev dock kortvarig och ett nytt avancemang till The Championship skedde säsongen 2011/12 via kval.För närvarande rider klubben på en framgångsvåg som inte skådats på cirka 90-95 år. Laget är obesegrat under de nio senaste matcherna och har inte förlorat en tävlingsmatch sedan den 14 januari. Med 65 poäng i bagaget ligger Huddersfield på en tredje plats i andraligan.Mycket av framgångarna kan tillskrivas den amerikanske tränaren David Wagner som kom från Dortmunds organisation inför den förra säsongen. Han har plockat in många nya unga hungriga och äregiriga spelare. Bland annat den tyske skyttekungen Elias Kachunga som stått för 11 mål så här långt. Det finns även kopplingar till Manchester C ity i truppen i form av lånet Aaron Mooy som bedöms vara en av ligans bästa mittfältare. Vidare finns forwarden Harry Bunn och backen Tom Smith i truppen bägge med förflutet i Citys akademi.Den första matchen spelades mellan två B-betonade lag och City stod för en mindre smickrande insats i matchen som slutade 0-0. Guardiola hade en del synpunkter på planens kvalitet efter matchen med hänsvisning till att det spelat Rugby på planen dagen innan Huddersfields match mot City.Även om man kan ifrågasätta planens beskaffenhet så känns det rimligare och ifrågasätta var Delph, Fernando, Navas och Nolito sysslade med när de väl fick chansen och visa att de skall aspirera på en plats i startelvan. En spelare som stod för något så ovanligt som en räddning i den senaste matchen mot Hudds var målvakten Bravo. De upptryckta tröjorna och med räddningen med texten "jag var där" är tydligen helt slutsålda. Frågan är om den lille målvakten skall få en ny chans och skämma ut sig eller om förstavalet Caballero kommer vakta Citys mål?För egen del tror jag att City måste ta matchen på allvar och spela med det bästa laget för att ta oss vidare till kvartsfinal där Middelsboro väntar på bortaplan. FA Cupen är rimligen Citys möjlighet att kunna vinna något denna säsong.Skadelistan är fylld med de långtidsskadade Gundogan och Jesus samt frågetecken för Clichy, Kolarov och Kompany.Önskat lag:CaballeroZabaleta - Otamendi - Stones - FenandinhoYayaDe Bruyne - SilvaSterling - Aguero - SaneMatchen visas även på Viasat fotboll med start kl 20:45