Inför Sunderland - Manchester City

Ligans sämsta lag med Moyes som tränare. Det här kunde varit illa men är det inte längre.

Det fanns en tid då man fruktade David Moyes . Hans jävla Everton lyckades alltid slå oss. Det fanns också en tid då man fruktade Sunderland då de alltid lyckades snubbla in ett mål och sen mirakulöst hålla nollan. Nu har två minus blivet ett plus.Sunderland under Moyes kommer åka ur. Eller egentligen, Sunderland under de flesta kommer åka ur. En skada på Jermain Defoe och det är redan klart! En skada till på Sebastian Larsson och ingen kommer märka något!David Moyes verkade alltid göra sina bästa matcher mot City eller man trodde att laget hans allltid var så jävla taktiskt skickliga mot oss. Det visade sig vara vodoo för när han tog över efter Alex Fergusson så blev det förvisso bouncy castle men inte så som vi hade tänkt oss. Moyes sparkade hela staben som mycket väl var de som höll Fergie i handen sista åren efter pensionen. Fergusson är som de flesta vet extremt gammal och han verkar fortfarande tro att han kan påverka då han dyker upp på läktaren stup i kvarten. Det värsta är att han än idag tydligen kan få armbågar att mirakulöst försvinna så vodoon finns där ibland och då särskillt när man vill sätta en nål i Agüero.Ingen aning om hur Moyes back room ser ut idag men jag gissar på att det i Real Sociedad inte var samma. Skulle kunna googla men då dyker det bara upp en dos, tres, quattro times och mannen hänger redan på repen som om han vore David Hayes.Manchester City inleder en intensiv period av viktiga matcher då vi sen på onsdag har Stoke borta följt av Boro i Cupen på lördag, för ovanlighetens skull på bortaplan. Sen kommer Monaco i Monaco men först måste vi vinna tre matcher med start i morgon innan vi kan vinna the Mourinho way (knapp förlust!).Laget är så gott som skadefritt förutom frälsaren och Gundogan. David Silva och Yaya Toure är nu så viktiga igen att de självklart kommer starta. Silva har iofs alltid varit absolut klass men han har fått en liten nytändning i en något djupare roll. Yaya är Yaya och ledningen funderar nu som bäst på om vi kan betala han lite mer men så länge hans orm till agent är kvar så borde vi låta bli.En relativt stor fråga är vem som vaktar målet. Det borde vara en icke-fråga efter Willy Caballero s fina spel den sista tiden men senast var Claudio Bravo riktigt bra i passningsspelet igen. Hans passningar och chip i förspelet till förspelet till passningarna som ledde till Kun Agüeros mål var riktigt snyggt. Synd att han inte är en Libero för då hade han varit given. Tyvärr är faktumet det att han också släppt in 13 av 25 av de första skotten på mål och det är sämre statistik än en libero hade haft! Söderstierna hade förmodligen haft bättre statistik än så men till Bravos försvar har han bättre fötter.Matchen uppe i kalla norr går på en TV nära dig. Englands Sundsvall kommer bjuda upp i sedvanlig gästvänlig ton då de vägrar spela ett bra försvarsspel. Utan vår utlånade Denayear och med lite skador på bland annat Rodwell så ser det tunt ut. Vi skall kunna vinna matchen komfortabelt så länge vi inte experimenterar med trebackslinje. Säsongens spelare Raheem Sterling får hjälp av årets nykomling Leroy Sane och förra årets kung Kevin De Bruyne och så var den här matchen över. 0-3!