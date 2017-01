Inför Tottenham – nya tag efter storförlusten

Senaste matchen blev ingen solskenshistoria för Manchester City. Men under lördagskvällen tar laget nya tag hemma på Etihad Stadium mot toppkonkurrenten Tottenham. Eftersom City är tre poäng efter London-laget och tio poäng efter serieledarna Chelsea är ett positivt resultat i den här matchen av största möjliga vikt för att inte tappa mark i tabelltoppen.

Olyckan grinar Manchester C ity i ansiktet efter förra söndagens storförlust mot Everton . En trepoängare mot Tottenham inför hemmafansen skulle dock kunna ge annat liv i luckan, om än tillfälligt. Den senaste veckan har till stor del handlat om Peps förmåga att anpassa sig till England. Pep själv verkar vara principfast, trots idel kritik mot hans förmåga att organisera defensiven. ”Football depends on the way you attack. The consistency of a clean sheet depends on how you create in front” sa han till Manchester Evening News när det ifrågasattes varför lagets försvarsspel bara har resulterat i åtta nollor på 32 matcher den här säsongen. Försvararen Aleksandar Kolarov är dock fortfarande övertygad om att Pep Guardiola är managern med stor M: “For all the players it is a great pleasure to play under him because he’s the best coach in the football at the moment”.I den förra införrapporten beskrevs det att Sagna riskerade att straffas av FA för sitt inlägg på instagram där han efter matchen mot Burnley framförde kritik mot domaren Lee Mason. Nu står det klart att Sagna kommer bestraffas med böter, närmare bestämt £40,000. Kanske kommer City att överklaga domen.Yaya Toure hade en tuff inledning på säsongen då han inte fick spela på grund av bråk mellan honom själv, hans agent Dimitri Seluk och Pep. Dock har dessa problem nu blivit lösta och åtminstone Yaya och Pep är vänner igen. Yayas kontrakt med City går snart ut men han verkar vara mån om att stanna i klubben istället för att tjäna de stora pengarna i Kina. Manchester Evening News rapporterade i veckan att Yaya fått ett löneerbjudande på 4,7 miljoner svenska kronor i veckan av en kinesisk klubb. Helt makalösa pengar som Yaya tackade nej till för att stanna i Manchester City.Stortalangen Gabriel Jesus har varit klar för City sedan förra sommaren, men först nu är han officiellt presenterad och tillgänglig för match. Möjligen får vi se honom debutera mot Tottenham. 19 åringen är välmeriterad då han redan har vunnit OS, Brasilianska ligan, Brasilianska cupen samt spelar regelbundet i Brasiliens landslag. Han har nu börjat träna med laget och kommer bära tröja nummer 33.Matchen mot Everton blev ytterligare en sorglig historia för Claudio Bravo. Färsk statistik från veckan säger att han i ligaspelet har släppt in 23 mål på de 57 avslut han fått på sig den här ligakampanjen. Ännu dystrare statistik blir det om man avgränsar till de senaste 22 avsluten, av dessa har han släppt in 14. När Bravo vaktar målet går det mesta in. Känslan är nu att Pep Guardiola bör ge andramålvakten Willy Caballero chansen. Dock finns det frågetecken för om Pep kommer ge Willy chansen då Bravo är katalanens stora prestigevärvning. Jag hoppas att Pep lägger prestigen åt sidan den i det här valet och väljer det som är bäst för Manchester City. John Stones är en annan spelare som har det mycket tungt. Osäkert försvarsspel och en bjudning till Evertons fjärde mål resulterade hans insats i senast. Tyvärr känns Aleksandar Kolarov som mittback inte som ett bättre alternativ men när Stones inte presterar bättre än så bör han inte starta matcherna. Möjligen kan Vincent Kompany spela men å andra sidan känns det osäkert att kasta in Kompany från start i en match mot Tottenham efter en lång skadefrånvaro. Jag hade valt Otamendi och Kolarov som mittbackspar, med viss tvekan. På kanterna känns Sagna och Clichy som de bästa alternativen.På mittfältet finns det som vanligt en mängd alternativ och det känns som att Delph kan få chansen bredvid Yaya på det centrala mittfältet. Zabaleta hade det kämpigt senast, liksom många andra bör tilläggas. Firma Sterling, De Bruyne och Silva levererade inte mer än halvchanser senast och när Sane, Nolito och Navas finns att tillgå känns det som att det kan bli ändringar på mittfältet. Min gissning blir att Sane tar Sterlings plats medan Silva och De Bruyne får fortsatt förtroende. Aguero var blek senast men är ändå given när Iheanacho och nya Gabriel Jesus är alternativen. Dock ska det tilläggas att Aguero trivs mot Tottenham. I de tio senaste matcherna mot Tottenham har han gjort tio mål.Möjlig startelva:CaballeroSagna-Otamendi-Kolarov-ClichyDelph-YayaSane-De Bruyne-SilvaAgueroPep Guardiola spenderade sin presskonferens med att ösa beröm över Tottenham: ”Tottenham are a good team, They are really playing good. As a fan of football, I love to see them. They are brilliant”. Sedan fick i tur och ordning Pochettino, Dembele, Eriksen, Alli, Kane, Rose, Walker och Lloris beröm i olika skepnader. Det råder inga tvivel om att Guardiola har största möjliga respekt för Tottenham.Det är sällan Tottenham har vunnit på Etihad Stadium de senaste säsongerna. Även fast de vann det senaste mötet så har fem av de senaste sex mötena på Etihad slutat i ljusblå favör. Dock har Tottenham vunnit de tre senaste mötena mot City så sammanfattningsvis är känslan att det blir en jämn kamp på lördagskvällen.Tottenham befinner sig på andra plats i tabellen, tre poäng framför City men sju poäng efter Chelsea . Tottenham är laget som släppt in minst mål i ligan. Det har endast blivit 14 insläppta mål på 21 matcher. Åt det andra hållet har de gjort 43 mål, alltså två fler än City. Tottenham har vunnit sina sex senaste matcher, så det är ett lag i toppad form som äntrar Etihad Stadium på lördagen.Målmässigt är det två spelare i Tottenham som verkligen sticker ut. Harry Kane har gjort 13 mål och ligger i toppen av skytteligan. Han skuggar Diego Costa Ibrahimovic Zlatan och Alexis Sanchez som har gjort 14 baljor. Ett par placeringar bakom dessa herrar finner vi Dele Alli som har levererat nätrassel tio gånger. Oerhört imponerade av Kane och Alli, som City verkligen får se upp med under lördagskvällen.De som spelar fram till flest mål i laget är Christian Eriksen och Kyle Walker. Eriksen har levererat åtta assist, en färre än Citys egen De Bruyne som ligger i topp i assisttabellen. Kyle Walker har från sin ytterposition levererat fem assist.Även i de bakre leden finns det spelare med positiva siffror. Som det nämnts tidigare har Lloris varit bidragande till att Tottenham endast har släppt in 14 mål på 21 ligamatcher samtidigt som han har hållit åtta nollor. Mauricio Pochettino valde att på presskonferensen tona ner matchens vikt. Dock betonade han vikten av att samtliga spelare gör sitt bästa när de ska möta ett lag som Manchester City. Pochettino kommer i matchen mot City sakna Jan Vertonghen då han är skadad.Tottenhams senaste startelva:LlorisDier Alderweireld VertonghenWalker Dembele Wanyama RoseEriksen AlliKaneVad? 22:a omgången i Premier League När? Lördagen den 21:e januari klockan 18:30TV/stream? Ja, Viasat Premium och Viaplay.Tips? 2-1 till City. Aguero och Sane gör Citys mål medan Rose gör Tottenhams.