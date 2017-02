Jesus frälste City

Efter att City dominerat första halvlek genomfördes andra halvlek betydligt sämre. Gabriel Jesus hade gjort 1-0 men Sigurdsson kvitterade i den 80:e minuten. Matchen såg ut att sluta oavgjort men i den andra övertidsminuten klev Jesus fram igen och fastställde slutresultatet till 2-1.

11’ Jesus 1-081’ Sigurdsson 1-192’ Jesus 2-1CaballeroFernandinho-Stones-Kolarov-ClichyYayaSterling-Silva-De Bruyne-SaneJesusBänk: Bravo, Kompany, Zabaleta, Fernando, Navas, Aguero och Delph.Utanför truppen: Otamendi, Nolito, Iheanacho och Sagna.Avslut på mål: 5-2Avslut utanför mål: 8-2Bollinnehav: 69-31Hörnor: 10-3I de två senaste matcherna har City spelat suveränt och vunnit stort. I matchen mot Swansea började laget där de slutade mot West Ham . Frontsexan med Yaya, Sane, De Bruyne, Silva, Sterling och Jesus spelade magiskt och skapade mängder av chanser. Förutom Jesus mål minns vi framför allt Yayas frispark som tvingade Fabianski till en jätteräddning, Sterlings inspel till Jesus som hade blivit mål om inte Fernandez gjort en jättebrytning i sista stund och ännu ett lurigt skott av Yaya som Fabianski räddade. I paus visade statistiken att City dominerat bollinnehavet med 76 % och skapat sju avslut mot Swanseas noll. Det enda som var negativt med första halvlek var att City inte hade med sig en större ledning in i pausen än 1-0.City visade i första halvlek att de är ett klart bättre fotbollslag än Swansea. Men… På något sätt kändes det som att luften gick ur laget när de stegade ut till den andra halvleken. Det har hänt så många gånger förr, att laget dominerat mot ett motstånd som backat hem men ändå fått gå ifrån planen segerlösa. Spelarna uppträdde ängsligt och det kändes inte som att det trodde på sin egen förmåga till hundra procent. Redan ett par minuter in i andra halvlek tvingades Willy till en vass räddning på Sigurdssons frispark. När Sigurdsson gjorde 1-1 med tio minuter kvar trodde man att luften gått ur laget totalt. Under den andra halvleken sjönk Citys bollinnehav från 76 till 69 och avslutsstatistiken var betydligt jämnare, City avslutade fem gånger och Swansea fyra. Man kan fråga sig vad denna uppenbara kvalitetssänkning beror på? Den här gången var det nära att sluta illa igen. Lyckligtvis kunde den 19 åriga sensationen från Brasilien rädda City.Att något inte fungerade i andra halvlek var uppenbart. En offensiv som fungerade utmärkt i första halvlek fungerade inte särskilt bra i den andra halvleken. Det verkar de flest Citysupportrarna vara överens om. Det jag då kan fråga mig är varför Pep dröjde ända till den 77:e minuten innan han bytte ut De Bruyne mot Zabaleta? Det dröjde ända till den 82:a minuten innan Sterling byttes ut mot Aguero. Är inte känslan att dessa byten borde skett mycket tidigare? Det är ju inte så att Pep saknar alternativ på bänken. Nu när hela laget är friskt är känslan att Pep förfogar över en av ligans bästa trupper. När Sterling, Sane, Silva, De Bruyne och Yaya inte fungerade särskilt bra under så lång tid, varför valde han inte att försöka få in ny energi i laget tidigare när sådana som Aguero, Navas och Delph sitter på bänken? Då har jag inte ens nämnt Nolito och Iheanacho som är fullt friska men inte ens fanns med på bänken. Dessa herrar har tillsammans producerat 12 mål den här säsongen. För att sådana här poängtapp ska undvikas även i framtiden känns det väsentligt att Pep lär sig utnyttja sin trupp till max!Säga vad man vill om Citys ojämna prestationer den här säsongen, men de får ingenting gratis! Redan i den sjätte minuten ryckte och drog Mawson i Jesus. Naturligtvis föll Jesus. Detta skedde i straffområdet. Blev det straff? Nej. Borde det blivit straff? Ja… Dock blev det ännu värre i slutet av första halvlek. På Kolarovs fina krossboll löpte Sterling för fullt. Han var något snabbare på bollen än den utrusande Fabianski, som kom sent och fällde Sterling. Utgången? Gult kort till Sterling för filmning… Ptja, det är uppenbart synd om Sterling den här säsongen. Man kan undra vad han gjort för att förtjäna det här. Med andra ord borde City fått två straffar redan i första halvlek men i verkligheten tilldelades laget inte en enda. Det är bara den melodin det ska vara den här säsongen tydligen… Dessutom är Swanseas mål värt att diskutera. Willy reagerade oerhört sent på Sigurdssons skott, men det finns en anledning till varför. En solklart offsidestående Dyer skymde sikten för honom och därför hann han inte ner till bollen i tid. Dock tycker jag linjedomaren borde observerat det här. Men icke sa nicke, inte den här säsongen. City ska inte få något gratis ens när de förtjänar det. Egentligen är det ruskigt starkt av laget att vinna den här matchen efter att de fått tre avgörande domslut emot sig rakt i ansiktet…Är han det bästa Pep Guardiola har presterat sedan han kom till City i somras? Gabriel Jesus får oss att börja tro på en ny Sergio Aguero . Kanske till och med en bättre version, om det nu är möjligt. Lillkillen från Brasilien har gjort tre mål på sina fyra första matcher på engelsk mark. Det är helt sanslöst. Jag vill minnas att framför allt Citys officiella hemsida och Manchester Evening News skrivit upp Jesus till skyarna under hela hösten. Jag trodde att Jesus skulle ta tid på sig att acklimatisera sig till England med allt vad det innebär. Men faktum är väl att han under de tre matcherna som han startat varit lagets bästa spelare. Fortsätter han så här är det bara att konstatera att antingen Aguero, Sane eller Sterling får svårt att behålla sin plats i startelvan. Gabriel Jesus har tagit oss med storm, hatten av!