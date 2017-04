Kinas inflytande förändrar transfermarknaden

Vad får man för 1 miljard SEK?



Detta utmynnade i ett föga imponerade hafsverk som går under namnet Finacial Fair Play (FFP).



När City köpte

Tanken med FFP var förenklat att begränsa toppklubbarnas investeringar och minska klubbarnas möjlighet att spendera pengar.



Vad har då hänt sedan FFP infördes säsongen 2011/12?

Man skulle kunna tro att transfersummorna skulle sjunka något som den dryge och ständigt grinige Arsene Wenger ofta påpekade.

Tvärtom har transfersummorna fortsatt att stiga och en toppspelare som för 15 år sedan kostade 8-10 miljoner GBP och för 5-6 års sedan kostade 25-30 miljoner GBP är nu uppe i över 50 miljoner pund.

I somras betalade en i Premier Leauge klubb nästan 100 miljoner GBP för en spelare. Många spelare har inskrivit i sina kontrakt för vilken summa de kan lämna klubben under kontraktstiden. Dessa summor avser att avskräcka eventuella köpare.



Den excentriska agenten Mino Raniola sa i somras att vi snart kommer få se världens första transfer om ca 200 miljoner GBP vilket motsvarar ca 2,2 miljarder svenska kronor. Troligen kommer han få rätt när det redan nu spekuleras om att Neymar skall köpas ut från Barcelona för 160 miljoner GBP. Det senaste stjärnskottet Monacos Kylian Mbappe som är född i slutet på 1998 värderas redan till ca 125-130 miljoner GBP.



För egen del så är jag övertygad om att fotbollens globala status stärks ytterligare med den satsning som sker i Kina. En direkt effekt av den satsning som klubbarna i den kinesiska ligan står för är att spelare som Hulk, Carlos Tevez, Lavezzi, Oscar och Ramirez köps för stora pengar till Kina. De säljande klubbarna har fått stora pengar för spelare som många gånger inte varit ordinarie. En annan effekt är att äldre spelare som är på nedgång plötsligt erhåller stora kontrakt och övergångssummorna för äldre stjärnor som är på väg att slockna är häpnadsväckande.



De pengar som klubbarna erhåller från Kina investeras i nyförvärv och spiralen med stigande priser vid spelarövergångar fortsätter. Till detta skall läggas att klubbarna i Premier Leauge erhållit 5,14 miljarer GBP (ca 60 miljarder SEK) av Sky Sports och BT Sports för sändningsrättigheterna under 2016-19.



Men det finns även en indirekt effekt av Kinas intåg

Efter den förra säsongen köpte ett konsortium av kineiska investerare 13 % av aktierna i Manchester City för 265 miljoner GBP. Det främsta skälet till aktieköpet var att få tillgång till konceptet bakom Citys ungdomsakademi för att i egen regi utveckla talanger i Kina.



Men listan över klubbar som helt eller delvis köpts upp av kinesiska investerare är lång. Nu senast klassiska Milan och tidigare konkurrenten Inter. England har fått se

I Spanien och Frankrike har intressenter från Kina helt eller delvis köpt Atletico Madrid, Espanol, Granada, Nice och Sochaux.



Dessa klubbar tillförs nytt kapital från de nya ägarna som naturligtvis skall investeras för att förbättra de sportsliga framgångarna.



Vad är slutsatserna av Kinas inverkan på den globala fotbollen ? Transfersummorna och lönerna för kvalitetsspelare lär fortsätta att stiga

UEFA har tonat ned FFP väl medvetna om att Europas dominerande roll inom fotbollen kan komma att hotas

Satsningarna på akademier kommer intensifieras när pengarna kommer söka sig allt längre ned i åldrarna

Flera klubbar kommer säkert se sin roll i värdekjedjan likt Southampton och Monaco med att utveckla förädla spelare och därefter sälja dyrt

Det kommer bli allt viktigare med god intern styrning och kontroll inom toppfotbollen

Även om de stora klubbarna kommer dominera den stora scenen är fotboll ett lagspel som alltid kommer ha utrymme för ett Monaco, Leipzig eller Leicester

2017-04-22 15:49:00

