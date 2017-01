Knapp seger hemma mot ligans sämsta bortalag

Burnley som bara tagit en poäng på bortaplan under hela säsongen blev en oväntat svår nöt att knäcka hemma på Etihad Stadium. Dock bidrog en idiotisk utvisning av Fernandinho och en tavla av Bravo till den onödiga spänningen. City lyckades till slut vinna med 2-1 efter mål av Clichy och Aguero. Burnleys mål gjordes av Mee.

Pep saknade inför matchen långtidsskadade Kompany och Gundogan. Även Sane och Fernando drogs med småskador och bedömdes inte vara i tillräckligt bra skick för att beräknas som tillgängliga.Startelvan:BravoSagna-Otamendi-Kolarov-ClichyFernandinhoNavas-Yaya-De Bruyne-SterlingIheanachoBänk: Caballero, Zabaleta, Stones, Garcia, Nolito, Silva och AgueroPep gjorde alltså fyra ändringar efter förlusten på nyårsafton. Sagna, Clichy, Navas och Iheanacho ersatte Zabaleta, Stones, Silva och Aguero.Den första halvleken såg ut som allt för många halvlekar under Guardiola har sett ut. City var bra första 20 minuterna men sedan blev det bollrull, bollrull och bollrull. Men i den sjätte minuten var City mycket nära att spräcka nollan när Sterling levererade bollen till en Iheanacho i friläge, dock kom Heaton ut perfekt, gjorde sig stor och räddade en farlig chans. Returen gick dock ut till Sterling men även den kunde Heaton avstyra via skickligt målvaktsspel. Ett par minuter efter dessa jättechanser sköt Iheanacho strax över från ett skapligt läge.I den 18:e minuten var City igång igen. Navas passade till Yaya som sköt ett hyffsat skott men en skymd Heaton räddade igen.Resterande 25 minuter av City var rent ut sagt svaga. Det var bollrull, bollrull och åter bollrull. Möjligen skapades någon halvchans mellan allt bollrull som inte var värd att anteckna. Men en händelse som verkligen var värd att anteckna kom i den 31:a minuten. Mitt i allt bollrull på mittplan kastade sig Fernandinho mot Gudmundsson med dobbarna före. Denna fula handling fick oss att påminnas om ett par av Marcos Rojo s senaste handlingar. Även fast Rojo har sluppit undan det röda kortet när han tacklat på det sättet så fick Fernandinho rött nu. Men trots allt går det inte att komma ifrån att det ändå kändes rätt att Fernandinho inte fick fortsätta spela. Totalt idiotiskt agerande av Fernandinho, som försatte sina lagkamrater i en prekär situation samtidigt som han nu kommer få ett par matchers avstängning – igen.Andra halvleken satte alltså igång med ställningen 0-0 och det var Pep uppenbarligen inte nöjd med. Iheanacho och Navas byttes ut mot Aguero och Silva direkt.Bytena gav utan tvekan effekt. I den 54:e minuten var Aguero nära att göra mål men en superb brytning av Ward hindrade nätkänning. City gav sig inte och det betalade sig någon minut efter Agueros superchans. Efter en hörna fintade Clichy – av alla – bort Arfield strax utanför straffområdet innan han perfekt placerade bollen nere vid en skymd Heatons högra stolpe. Högst oväntat att var Clichy den som klev fram och gjorde, men minst lika efterlängtat!Med halvtimmen kvar hade Burnley ett läge att göra mål då Hendricks skott touchade på en Cityförsvarare, men Bravo hann upp riktningsändringen och räddade. Minuten efter utökade City tilloch det var snyggt! Efter en snabb omställning passade De Bruyne till Sterling som blev fri. Dock kom Heaton ut perfekt och på något sätt måste det ha skrämt Sterling som istället för att försöka göra mål kastade sig som en döende svan och försökte antagligen filma till sig en straff. Bollen gick sedermera ut till Aguero som från död vinkel, på något sätt, fick in bollen i mål. Jag ska även tillägga att två försvarare hade hunnit till mållinjen och försökte försvara men det räckte inte mot Agueros makalösa avslut. Hade Zlatan gjort ett sådant mål hade en av Viasats kommentatorer gissningsvis sagt att det bara är Zlatan som kan göra sådana mål.Dock vinner City inte säkert så ofta längre. Återigen var det ett enkelt insläppt mål av Bravo som orsakade onödig spänning och stor risk för poängtapp. En Burnley-hörna resulterade i en ytterst tilltrasslad situation precis framför Bravos mål. När Bravo skulle ut och ta bollen så misslyckades han dess värre med det och bollen gick istället till Ben Mee som på ett allt för enkelt sätt fick göra. Målet utbröt vilda protester från ett allt för frustrerat City som ville få det bortdömt. Antingen menade dem att bollen inte var inne, trots att målkamerorna påstod det, eller så tyckte dem att Burnleyspelarna var allt för hårdhänta i straffområdet. Jag väljer att gnälla på Bravo som återigen visar att han är långtifrån ligans bästa målvakt i luftspelet.I slutskedet av matchen pressade Burnley på för en kvittering men City höll ut, även fast Aguero sköt ett skott strax över samtidigt som Bravo räddade Keanes nick.Jag vet inte vad det är med City och mentalt tillstånd den här säsongen. Under mysiga Pellegrini samlade City på sig totalt tre röda kort på tre hela ligasäsonger. Under känslosamma Pep Guardiola har City dragit på sig fyra röda kort - på 20 matcher… En slump? Det ska jag inte spekulera vidare om.Men nu vann City matchen mot ett Burnley som kämpade och bjöd på hårt motstånd. Dock går det inte att komma ifrån att det är Fernandinhos korkade utvisning och Bravos tavla på målet som bjuder in dem i matchen. För övrigt kom City inte upp i bästa nivå förutom under första 20 minuterna i första halvlek och mellan den 61:a och 69:e minuten då City drog ifrån till 2-0.Sammanfattningsvis är jag mer nöjd med resultatet än med insatsen.Avslut på mål: City 3-4 BurnleyAvslut utanför mål: 5-6Bollinnehav: 55%-45%+++ Aguero – Gjorde det så viktiga andra målet, snyggt dessutom!++ Clichy – Gjorde det så viktiga första målet.+ Silva – Byttes in och bidrog till vinsten.