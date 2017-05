Komfortabel seger för Manchester City

Betydelsen av Citys viktigaste spelare David Silva tydliggjordes på nytt mot Crystal Palace, när Merlin gjorde comeback efter skada.

Manchester City - Crystal Palace 5-0 (1-0)CaballeroFernandinho - Kompany - Otamendi - ClicyToureDe Bruyne - SilvaSane - Jesus Gabriel - SterlingAvslut på mål 13-2Avslut utanför mål 9-2Bollinnehav 68-32Hörnor 9-3City startar matchen som väntat med ett stort bollinnehav som redan efter 2 minuters spel ger utdelning när David Silva följer upp sitt eget inlägg med att piska in 1-0 för City.Hemmalaget dominerar sedan matchen fullständigt och tillåter inte The Eagles att låna bollen. Laget är rörligt och aggresivt och man sitter och väntar på att det andra målet skall komma.Dock mattas City mitt i den första halvleken med ett sämre bolltempo och stillastående spelare. Palace kommer i en serie av omställningar genom Zaha på Citys högersida.Fernandinho är inte på plats och är han väl på sin plats så "säljer han sig" enkelt gång efter annan och en rådvill Kompany kliver ut och gör samma sak. I det här skedet av matchen får vi varaglada att vi har en målvakt som kan göra räddningar när Benteke får en jättechans som Caballero räddar.Matchen öppnar upp sig under slutet på den första halvleken och Sane har en jättechans att uttöka ledningen till 2-0 men Hennessy kan rädda och lagen går till halvtidsvila. City har efter 43 minuters spel 311 passningar mot Eagles 100.Matchbilden är som vanligt med andra ord vi har mycket boll men City har svårt att få fram mittfältare i andra våg som kan avsluta efter väggspel eller spel på tredje spelare. Något som vi haft problem med under hela säsongen.Den andra halvleken har knapp börjat innan Vincent Kompany alla människor drar iväg en rejäl "häxpipa" rakt i krysset efter en hörna snyggt assisterad av Kevin De Bruyne Nu måste bortalaget flytta fram folk att försöka anfalla något som ger hemmalaget stora ytor. Dessa ytor som ges när Palace får ett "långt lag" skapar en miljö som Kevin De Bruyne verkligen stortrivs i.Målen trillar sedan in i jämn takt och City kan ta sin största vinst i ligan under den här säsongen.City var beslutsamma och många spelare såg väldigt rappa ut i löpningarna. Betydelsen av David Silva kan verkligen inte underskattas. När han är han inte kan spela så försvinner all kreativitet i laget och man kan tala om att laget "dör".Han gör så många andra spelare bra med sina geniala passningar. Sedan fick vi även ett prov på hur bra Kevin De Bruyne kan vara om han ges en roll högre upp i planen.Vinsten idag var nödvändig och nu följer två viktiga hemmamatcher mot Leicester och WBA som bägge ligger tryggt förankrade i mitten av tabellen.Bäst i City:+++ David Silva++ Kevin De Bruyne+ Nicolas Otamendi