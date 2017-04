Patrick Roberts är ofin nog och gör 1-0 för Celtic mot City i Champions

Kontrollbesiktning av några utlånade spelare

Under sommaren köpte City in ett antal lovande spelare som lånats ut för att få erfarenhet från seniorfotboll vi tar en titt på några av de utlånande talangerna



Bland annat har han påpekat att det är svårt att ge exempelvis Abdul-Nasir Olwatosin "Tosin" Adarabioyo chansen i A-laget trots att att han imponerat stort när han väl fått chansen.



Pep menar att systemet i Spanien där Barca och Real Madrids B-lag tillåts spela i andradivision ger spelarna utveckling mot kvalitativt motstånd för att möjliggöra klivet till A-laget, Därför väljer klubben att låna ut talangerna så att de får nödvändig näring.



Angelino

Ytterback född 1997 som är utlånad till Mallorca under våren för att få erfarenhet från seniorfotboll. Har spelat 9 matcher för Mallorca i den spanska andradivisionen och lär knappast kunna tävla om en plats i Citys A-trupp till nästa säsong.



Manu Garcia

Stor talang född 1998 med ett härligt passningspel som sin främsta egenskap. Var i Spanien och Alaves under hösten och är nu i Holland och samarbetsklubben NEC Breda där han är ordinarie. Behöver troligen vara utlånad ytterligare en säsong innan han kan ta steget till A-truppen.



Pablo Maffeo

Rivig ytterback född 1997 som under våren är utlånad till Girona är det blivit spel i 5 matcher. Lär komma tillbaka till City i sommar och försöka konkurrera om en plats i A-truppen.



Aaron Mooy

Tvåvägs mittfältare som spelar i Australiens landslag och utlånad till succelaget Huddersfield. Han ingår i årets lag i championship och bedöms vara mycket bra.

Frågetecknet för honom gäller hans ålder då han under året fyller 27 år. Skall han komma till City krävs att han kan konkurrera om en plats i startelvan när han måste ses som en färdig spelare och inte en talang.



Marlos Moreno

Spelaren från Columbia som är en dribbler som trivs på en kant och utamana 1 mot 1. Han är utlånad till Deportivo La Coruna i



Patrick Roberts

Supertalangen som kom från



Geranimo Rulli

24-årig argentinsk målvakt som är utlånad i någon form av hyrköps konstruktion till Real Sociedad. Han är odinarie i sitt klubblag och när jag såg honom spela så var han bra med fötterna men frågetecknet var om han har fysik nog för spelet i England?



Enes Unal

Den spelare som är mest spännande av alla utlånade talanger. Han har gjort succe i Holland för sitt Twente med 15 mål på 27 matcher dessutom har 19-åringen slagit sin in i det Turkiska A-landslaget. Kan mycket väl slå sig in i A-truppen till nästa säsong.



Oleksander Zinchenko

Den ukraniska talangen skrev på för Man City i augusti och har lånats ut till PSV Eindhoven i Holland där han endast medverkat i 11 matcher.

2017-04-10 09:27:00

Under sommaren köpte City in ett antal lovande spelare som lånats ut för att få erfarenhet från seniorfotboll vi tar en titt på några av de utlånande talangerna