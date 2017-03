Kontrollerad vinst mot Sunderland

Manchester City tar genom en kontrollerad vinst med sig tre poäng hem till Manchester och skickar Sunderland ett steg närmre Championship.

Sunderland 0-2 Manchester City

42 ' Aguero

59 ' Sané



Citys elva: (4-1-4-1)

Caballero

Sagna-Stones-Kolarov-Clichy

Fernandinho

Sterling-Silva-Yaya-Sane

Aguero



Bänk: Bravo, Otamendi, Fernando, Delph, Nolito, De Bruyne, Iheanacho



Frustration blev tillslut lättnad

Under den första halvleken växte det fram frustration under matchens gång, detta med anledning kring matchbilden. En typisk matchbild där City är det förande laget och innehar en hög procent av bollinnehavet, det skapas någon enstaka chans och min magkänsla säger till mig att vi kommer tappa poäng idag. Inte blev det bättre när Sané efter en imponerande prestation bryter sig loss från sin försvarare och slår en alldeles för hård passning till Silva som inte når bollen. Men min frustration skulle tillslut resultera i lättnad, ett vackert fotbollsmål med flera fina kombinationer inom laget resulterar i att Aguero skjuter in bollen i mål. Alltid en skön känsla att avsluta halvleken med en ledning, laget kan pusta ut, dricka vatten och gå igenom det taktiska. Magkänslan gick helt plötsligt från dåliga vibrationer till mycket positiva.



Mina positiva vibbar visade sig vara rätt, när City klev ut i andra halvlek, var det för att göra slut på Sunderlands lidande. Besviken blev man inte, för det var exakt vad City gjorde. Under matchens gång visar City upp vackra kombinationer, gång på gång. Sunderland har stora problem att hänga med när spelare såsom Silva, Sterling, Sané och Aguero höjer tempot, vilket resulterar i att man släpper in ännu ett vackert spelmål av City.

Som helhet är jag mycket nöjd med matchen, även om jag inledningsvis var nervös, vilket senare blev frustration. Turligt nog släppte allt detta efter Agueros mål, City tar med sig tre ytterst välförtjänta poäng hem till Manchester.



Han är tillbaka

Jag syftar inte på Timur Vermes satirbok, utan det är Aguero som äntligen har hittat tillbaka. Efter en lång tid i kylan har Aguero återfunnit sin gamla form. På tre matcher har det blivit fem mål för Aguero (Inklusive dagens match). Detta kunde inte komma lämpligt nog i och med att vi går in i en viktig del utav säsongen. Viktiga matcher mot toppkonkurrenter samt spel i



Vi är i stort behov av nya ytterback

Idag valde Pep att starta med Sagna och Clichy som ytterbackar, båda två är över trettio år. Visserligen levererar båda en bra defensivprestation mot Sunderland, men när det kommer till det offensiva finns det stora frågetecken. Sällan ser jag överlappningar och kvalité från våra ytterbackar, vi är i stort behov en föryngring. Det har spekulerats massvis i media gällande vem vi skall värva, vem det i slutändan blir återstår att se. Men faktumet att vi behöver göra en föryngring på ytterbackspositionen verkar starkt cementerat även hos Pep.

2017-03-05 19:27:16

