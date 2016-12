Här hittar du allt om Manchester Citys silly season i januari år 2017!

KLARA IN

Gabriel Jesus

KLARA UT

Pablo Maffeo (utlånad)

Jose Angelino (utlånad)

RYKTEN IN

RYKTEN UT

(3/8-2016) Media rapporterade att även Real Madrid, Barcelona, Manchester U nited, Bayern Munchen och PSG var intresserade av supertalangen från Brasilien. Men hans val blev Manchester C ity och frestelsen att spela för Pep Guardiola var en av faktorerna som avgjorde. Gabriel Jesus är en ung spelare som har spottat in mål i ungdomsligor i Brasilien men det var först år 2015 som han började spela professionell fotboll. Hans första säsong blev en succé då han gjorde hela 19 mål på 39 matcher för sitt Palmeiras. Dessutom blev han utsedd till årets nykomling i brasiliansk fotboll. Anfallaren, som jämförts med Neymar i sitt hemland, har kontrakt med City fram till 2021. I somras vann han OS med sitt Brasilien och nyligen vann han den brasilianska ligan med Palmeiras.(1/1) Maffeo kommer att tillbringa resten av säsongen på lån i Girona, som för tillfället ligger på andra plats i den spanska andraligan. 19 åringen har tidigare avverkat en lånsejour i Girona, förra säsongen spelade han 13 matcher för klubben. Maffeo har under hösten tränat med Citys A-lag, men har bara spelat tre matcher. Nu är förhoppningen att Maffeo ska få chansen att utvecklas genom regelbunden speltid.(1/1) Liksom Maffeo lånas Angelino ut resten av säsongen till Girona. Spanjoren har tidigare varit på lån i New York City där han spelade 14 matcher år 2015. Angelino har under hela hösten tränat med Citys A-lag, dock har han bara fått starta en match och gjort ett inhopp. Nu är förhoppningen att han ska kunna ta nästa steg i sin fotbollsutveckling genom regelbunden speltid i Girona.(28/12-2016) City har under hösten haft mittbacksproblem. Därför kommer det inte som någon större chock att spelaren som ryktats till City mest under hösten är en mittback. Något som spär på ryktena är att van Dijk nyligen har poserat i en City-tröja tillsammans med sina lagkamrater på en bild som laddades upp av Southampton s Jose Fonte på instagram. Van Dijk är en 25 årig holländare som tros vara värd omkring £40 miljoner.