Mardrömstart ledde till storseger för City

Manchester City hade inga problem med att avfärda Huddersfield i FA-cupens omspel. Efter 5-1 på Etihad spelar City kvartsfinal mot Middlesbrough. Sergio Aguero visade god form under kvällen genom att göra två mål. "Kun" är nu uppe i 22 mål totalt av årets säsong.

Manchester City - Huddersfield AFC 5-1

7' 0-1 Harry Bunn

30' 1-1 Leroy Sané

35' 2-1 Sergio Aguero (str)

38' 3-1 Pablo Zabaleta

73' 4-1 Sergio Aguero

90' 5-1 Kelechi Iheanacho



Citys elva

Bravo

Zabaleta Otamendi Stones Clichy

Sterling A.Garcia Fernandinho Kevin De Bruyne Sané

Kun Aguero



Statistik från livescore

Skott: 16-6

Skott på mål: 10-2

Bollinnehav: 67% - 33%

Mardrömsöppning

När Cladio Bravo återigen fick ställa sig i mål så fick cityfansen ännu en gång bekräftat vilket fantastiskt fiaskoköp det där är. City startade lovande och hade en stolpträff i fjärde matchminuten av en pigg Leroy Sané. När sedan Huddersfield startade sitt första anfall för matchen lurade man upp cityförsvaret tämligen enkelt. När förra cityspelaren Harry Bunn positionerade sig fri till vänster gjorde Bravo sig så liten som möjligt för att Bunn skulle hitta målet. 0-1 efter sju minuter och de tillresta (några enstaka mil österut) fick jubla högt på eastlands.

City hade sedan flera lägen att kvittera och borde fått straff vid två tillfällen när Huddersfield mittback Stankovic, försvarade sig med armen.



Sterling, Sané och Aguero pigga framåt

Cityfansen hann inte riktigt få den den frustrationen som man så brukligt har fått under säsongen när Citys spel svajar och man är i underläge. Sané, Sterling och Aguero hade många fina lägen och mycket riktigt fixade trion både kvittering och ledning under loppet av några minuter. Även Kevin De Bruyne låg bakom mycket i anfallsspelet och när även Pablo Zabaleta fick hjälpa till där framme, så var citys offensiv total under de resterande minuterna av halvleken. Laget åt gång på gång Huddersfield och kunde trots 3-1-ledning i paus haft betydligt större siffror.



City ställde upp med starkt lag. Huddersfield vilade sina bästa spelare.

Till skillnad från den första matchen i Huddersfield valde City den här gången att starta med Sterling, Sané och KDB där fram. Detta mycket på grund av att Nolito, Navas och Fabian Delph inte alls rosade marknaden när de fick chansen senast. Mycket riktigt visade det sig att citys stjärnelva hade relativt enkelt med Huddersfield b-betonade lag, då man helt befogat satsar på ligan där man just nu ligger 3a och jagar Premier League.



Matchens mål

Sergio Aguero var som sagt pigg under kvällen och visade Pep Guardiola att hans form är och räkna med när matcherna nu duggar tätt framöver. Kuns 4-1- mål var matchens höjdare där Zabaleta och Sterling samarbetade på högerkanten som tillslut avslutades med att den sistnämnde hittade Kun inne i boxen. På typiskt Aguero-manér vinklade han foten mot bollen och med precision styrdes den in bakom en chanslös Joel Coleman.



Kul för Iheanacho att få näta

Keleche Iheanacho har inte haft det lätt under 2017. Endast två matcher har Kelechi fått lukta på gräset och när Gabriel Jesus fick sin flygande start förpassades nigerianen till läktaren. Ikväll fick han avsluta matchen och visa upp sig under sjutton minuter och gjorde detta med bravur. Tillbaks i målprotokollet och återigen ett kvitto till Pep att han har bra ersättare för Kun där framme.



Kvartsfinal väntar

I och med den bekväma segern väntar nu kvartsfinal mot Middlesbrough på bortaplan. Matchen spelas lördagen den 11 mars och man får bedömma citys chanser som goda till avancemang. Isåfall väntar resa till Wembley och där kommer det garanterat att bli riktigt trevliga matcher.



Matchens tre plus

+++ Sergio Aguero - Har hittat målet igen och är nu uppe i 22 mål av årets säsong

++ Raheem Sterling - Två nya assist och totalt 17 under säsongen. Snacka om förändring

+ Leroy Sané - Det går hela tiden undan för Sané när han har bollen. Hade kunnat göra ytterligare några mål ikväll.