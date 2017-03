2017-03-19 17:30

Manchester C - Liverpool

1-1



Ännu ett missat tillfälle att ta tre poäng på Etihad Stadium

Nytt kryss på hemmaplan

I en intensiv, chansrik och underhållande match kryssade Manchester City med Liverpool. Matchen slutade 1-1 men kunde lika gärna slutat 3-3 eller 4-4. Oavgjort får ses som ett rättvist resultat med alla parametrar inräknade.



13. W Caballero

Fernandinho

Nicolas Otamendi

John Stones

Gael Clichy

Yaya Toure

Leroy Sane

David Silva

Kevin De Bruyne

Raheem Sterling

Sergio Aguero

Byten: Claudio Bravo, Fernando, Aleix Garcia, Kelechi Iheanacho, Aleksandar Kolarov, Nolito, Bacary Sagna

2017-03-19 22:30:26

51' 0-1 Milner69' 1-1 AgueroCaballeroFernandinho-Otamendi-Stones-ClichyYaya-De BruyneSterling-Silva-SaneAgueroBänk: Bravo, Sagna, Fernando, Nolito, Kolarov, Iheanacho och GarciaAvslut på mål: City 1-5 LiverpoolAvslut utanför mål: 8-5Bollinnehav: 54-46Hörnor: 9-8Att kryssa hemma mot Liverpool i en chansrik och intensiv match är absolut ingen skandal. Men när det blir säsongens sjätte kryss på hemmaplan så förstår man varför City inte kommer vinna någon ligatitel den här säsongen. På totalt 14 hemmamatcher i ligan har City den här säsongen tagit 27 poäng. Det har blivit sju vinster, sex oavgjorda och en förlust. I dagsläget är lag som West Bromwich (29 poäng), Burnley (29) och Everton (34) mer framgångsrika på hemmaplan än City. Ligans bästa hemmalag i skrivande stund, Tottenham, har tagit 41 poäng på White Hart Lane. Etihad Stadium har dess värre inte fungerat som Manchester Citys hemmaborg den här säsongen.Ofta har City haft problem med lag som parkerat bussen på Etihad Stadium, likt exempelvis Everton och Stoke. Men man kan verkligen inte beskylla Liverpool för att parkera någon buss i dag. Citys bästa spelare för dagen var målvakten Willy Caballero som fick göra minst två klassräddningar på bara ett fåtal av Liverpools många farliga chanser.Resultaten på hemmaplan är någon som Pep Guardiola och hans spelare måste förbättra nästa säsong, men just nu handlar det om att ta tillräckligt med poäng för att komma topp fyra.Matchen slutade 1-1 men den kunde lika gärna slutat 3-3. Någonstans tycker jag att oavgjort känns som ett rättvist resultat. Liverpool gjorde mål på en korrekt dömd straff och Aguero förvaltade ett perfekt inlägg av De Bruyne. Men utöver dessa två mål var det missarnas match. De hestaste lägena hade De Bruyne som träffade stolpen efter en snygg soloraid av Aguero samt Lallana som obegripligt missade halvt öppet mål efter Firminos fina framspelning. Även Fernandinho, Aguero, Firmino och Mane brände farliga chanser.Dock anser De Bruyne att City dominerade matchen: "For 80 minutes we played good and I think we dominated the game".Liverpools mål gjordes på straff av Milner i den 51:a minuten. Jag tycker domaren Michael Oliver gjorde helt rätt som blåste straff när Gael Clichy, något klumpigt hoppade in i Firminos rygg efter att ha hamnat på efterkälken. Dock hade Clichy en rejäl portion otur innan fällningen eftersom han halkade och där av hamnade efter. På något sätt är det sådan otur som symboliserar Citys säsong. Laget har otur i helt fel lägen. Dock kan vi inte ta ifrån Oliver hans beslut att blåsa straff där, det var ett helt korrekt beslut.Däremot är jag mycket besviken över att Oliver inte blåste straff till Citys fördel i den 38:e minuten när Sterling bara skulle sparka in bollen i öppet mål efter ett fint inlägg av Sane. Dock dundrade Milner in och fällde Sterling bakifrån och det är en stor jäkla gåta varför Oliver inte blåste straff där. Jag tycker nästan att det är skandalöst. Vad ska Raheem Sterling göra för att få straff? Okej om han är avskydd av Liverpoolsupportrarna, det bekommer honom inte, men varför ska domaren kontinuerligt jobba emot honom? Jag tänker inte bara på dagens situation utan även när han blev blåst på en straff i hemmamötet mot Tottenham tidigare i våras. Sterlings relation med domarna är så fruktansvärt märklig att jag inte riktigt vet vad jag ska säga...Efter att ha redogjort för frustrationen över Sterlings märkliga relation med domarna så vill jag även påpeka att Yaya ska vara glad att han bara fick gult kort när han var uppe med dobbarna mot Emre Cans bröstrakter.Personligen håller jag Caballero som Citys viktigaste spelare då han inte kan lastas för målet, gjorde två viktiga klassräddningar och spelade stabilt. En poängvinnande insats med andra ord och Caballero valdes även till Citys bästa spelare av de Citysupportrar som röstade på deras officiella app.MEN hyllar förutom Caballero även Otamendi, Sterling, Silva och Aguero då de belönas med 8/10. I övrigt är det många sjuor vilket skvallrar om att MEN tycker att dagens laginsats var bra.Det var en underhållande match i dag men när man även väger in besvikelsen över att City inte vann så tror jag knappast att Citysupportrarna kommer minnas den här matchen om 15 år. Dock värderar Pep Guardiola den här matchen mycket högt, så här sa han efter matchen: "It is one of the happiest days of my career as a manager. I am so proud. After the Champions League , the last few days at training people were so, so, sad, people don’t talk too much. We arrive here against Liverpool who have no Europe all season and one week to prepare. The spirit, how we played, it is one of my happiest days as a manager. We created more than them. Our problem is we don’t score when they are easy goals. At least we showed spirit that we didn’t show in the first half in Monaco.I en intensiv, chansrik och underhållande match kryssade Manchester City med Liverpool. Matchen slutade 1-1 men kunde lika gärna slutat 3-3 eller 4-4. Oavgjort får ses som ett rättvist resultat med alla parametrar inräknade.City slår ur underlägeEfter att förra säsongens uttåg i CL sa Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak: "Losing to Real Madrid at the Bernabeu in the semi-finals is OK. But I think what makes it difficult is I don't think we actually showed up for that game. I really feel bad because I think in both legs we left too much that we know we could have done that we didn't do. And that's what disappointed me.” Jag undrar hur ordföranden resonerar angående årets uttåg?Säsongen skall definerasCity vann FA-cupmötet mot Middlesbrough med 2-0 efter mål av David Silva och Sergio Aguero och är vidare till semi-final.Hur kommer Guardiola prioritera matchen i FA Cupen?Kreativlöst City tappade viktiga poäng mot Stoke.Pep Guardiola får under onsdagen koncentrera sig på Manchester City och Premier League istället för att besöka Camp Nou och hoppas på ett mirakel när Barcelona skall vända steken mot PSG i Champions League på onsdagskvällen. Motståndet är de alltid lika svårspelade Stoke City.Manchester City tar genom en kontrollerad vinst med sig tre poäng hem till Manchester och skickar Sunderland ett steg närmre Championship.Ligans sämsta lag med Moyes som tränare. Det här kunde varit illa men är det inte längre.