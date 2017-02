Omspel väntar mot Huddersfield

Efter en oerhört innehållslös match mot Huddersfield på bortaplan i FA Cupen väntar omspel på Etihad Stadium.

BravoZabaleta-Stones-Otamendi-KolarovFernandoNavas-Fernandinho-Delph-NolitoAgueroBänk: Caballero, Sagna, Sterling, De Bruyne, Sane, Iheanacho och Garcia.Avslut på mål: 3-5Avslut utanför mål: 5-10Bollinnehav: 37-63Hörnor: 3-8Redan i början av matchen belyste Viasats kommentator Anders Bjuhr att Huddersfield inte ställde upp med sitt starkaste lag. Om man väljer att jämföra Huddersfield elva mot City och elvan i tisdagens ligamatch mot Rotherham i ligan får man ge Bjuhr rätt. Endast Billing, Holmes-Dennis, Lolley och Quaner behöll sina platser i startelvan. I övrigt gjorde managern David Wagner sju ändringar i startelvan och trots det lyckades City inte spräcka nollan. Nog för att Huddersfield har imponerat stort den här säsongen och hade fördelen av hemmaplan, men kommer man med ett lag av Citys dignitet och inte reser där i från med ett avancemang i FA Cupen så är det mycket svårt att vara nöjd med alla parametrar inräknade.City kommer från en mycket stark period som har inneburit fyra raka segrar och 11-1 i målskillnad. Spelare som inte fått spela mycket under den framgångsrika perioden är framför allt Bravo, Delph, Fernando, Navas, Nolito och Iheanacho. Det är svårt att kasta någon skugga över Bravo i den här matchen, detsamma gäller Iheanacho som fick bevittna hela matchen från bänken. Men det det känns svårt att påstå att spelare som Delph, Fernando, Navas och Nolito rättfärdigade sin plats i Manchester City i en sådan här match. Visst, de här fyra spelarna är inte de som ska vara skillnaden på en ligavinst eller inte för City. Men det är i matcher som den här jag ändå förväntar mig att de ska bevisa sitt värde i klubben. När jag såg dessa fyra spelare i den här matchen frågar jag mig vad de överhuvudtaget gör i klubben? De sitter säkerligen på finfina kontrakt med monstruösa löner trots att man sällan ser de i matcherna. På något sätt förväntar jag mig som supporter att de därför verkligen ska ta chanserna när de får den. I matchen mot Huddersfield fick de fyra spelarna sällsynta chanser men det känns jäkligt svårt att argumenterna för att de tog den.Aguero hade lika gärna passat in i stycket här ovanför. Men efter allt fantastiskt han har gjort för Manchester City har jag helt enkelt inte samvete nog för att placera honom under katergorin "b-spelare". Men ändå, Aguero var verkligen inte bra mot Huddersfield. Jag tyckte Pep gjorde helt rätt som startade med Aguero men med facit i hand känns det som att Iheanacho lika gärna kunde fått chansen. Vad var det egentligen som Aguero bidrog med den här matchen? Jag kan räkna till ett skott i den 40:e minuten som målvakten räddade enkelt, ett skott i den 46:e minuten som målvakten också räddade utan problem och sedan inget mer. Vad har hänt med Aguero? Varför är han inte farligare än han är? Det är ju en sådan här match han ska dominera. Hade Gabriel Jesus varit frisk hade han med all säkerhet startat mot Monaco på tisdag medan Aguero hade fått bevittna matchens inledning från bänken. Men nu är ju Jesus skadad så... Snälla Aguero, ge oss mer på tisdag!!!Jag har sågat honom hela hösten och vintern. Efter det har andra Citysupportrar och media hängt efter. Claudio Bravo har haft en fruktansvärd inledning på karriären i Manchester City. Alla snedsteg han har tagit har jämförts med Harts bästa stunder i klubben. Utan att vara någon psykologisk expert kan till och med jag själv räkna ut att Bravo har fått jobba i ett omänskligt arbetsklimat sedan han anlände till klubben. För att göra en lång historia kort är Pep Guardiola den skyldiga till att Bravo har fått utstå det här. Men hur som helst, nu ska jag och vi inte vara bittra, nu är det som det är. Tidigare statstik från Bravos insatser har varit helt fruktansvärt och efter det har Caballero fått ta över. Försvaret har efter det blivit stabilare och nollorna samt segrarna har börjat rulla in. Efter allt elände för Bravo antar jag att den här matchen kom som en uppenbarelse för honom, trots att laget inte vann. Men efter denna fruktansvärda period sover han nu antagligen med vetskapen om att han bedöms efter mänskliga krav, (eftersom han nu "ses" som en andramålvakt) höll nollan för Manchester City, räddade tre avslut på mål och kan se fram mot en retur mot Huddersfield på Etihad Stadium. Även fast det våras för Bravo ska och kommer Willy Caballero stå i mål mot Monaco på tisdag. Men det här var i alla fall ett steg i rätt riktning för Peps prestigevärvning.