Orres tankar: Walker, Alves och Mendy

Medan en majoritet av transferbevakarna riktar in sig på Alexis Sanchez förmodade övergång till City så berör mina tankar det City behöver värva allra mest, nämligen försvarare.

Vad som var sämst under Pep Guardiolas debutsäsong går ju att diskutera fram och tillbaka hur många gånger som helst. Var orsaken till Citys titellösa säsong att de släppte in för billiga mål bakåt eller var det de otaliga missarna framåt som kostade laget mest?Om man ska döma av Peps gallring i spelartruppen nu under sommaren så kan man tro att han väljer att beskylla försvaret. Av de fem seniorspelarna som hittills lämnat klubben är fyra defensiva spelare (Caballero, Clichy, Sagna och Zabaleta) medan blott en är offensiv (Navas). Man behöver ju inte vara raketforskare för att förstå att den här gallringen innebär att City fortsatt har många offensiva spelare men nu färre defensiva spelare.Faktiskt är det så att det i dagsläget bara finns fyra seniorförsvarare i truppen! Inte en enda högerback finns just nu tillgänglig. Som mittbackar hittar vi Kompany, Otamendi och Stones och på vänsterbacken har vi endast Kolarov. Det räcker definitivt inte en lång säsong som pågår mellan augusti och maj, fler försvarare måste in så fort som möjligt.Visst får vi inte glömma Jason Denayer och Eliaquim Mangala som fortfarande tillhör Manchester C ity, men som å andra sidan verkar ha minimalt förtroende hos Guardiola. Samtidigt verkar det sannolikt att talangerna Pablo Maffeo och Jose Angelino kommer lånas ut liksom Tosin Adarabioyo. Antagligen kommer ingen av dessa fem spelare ta en plats i A-truppen även fast de kanske får chansen att visa upp sig på försäsongen.Vilka är det då som ryktas in till City? För ryktas gör det ju alltid. Jag väljer att fokusera på tre huvudspår som faktiskt känns troliga att de till slut hamnar i City. Det är högerbackarna Kyle Walker från Tottenham och Dani Alves som förra säsongen spelade i Juventus. Även vänsterbacken Benjamin Mendy från Monaco känns som en trolig värvning. Om dessa tre spelare kommer, så har City helt plötsligt en bra försvarsuppsättning.Personligen skulle jag även vilja ha en mittback av kvalitet då det helt enkelt inte går att lita på att Vincent Kompany håller en hel säsong. Ingen mittback har dock ryktats lika flitigt till City som Walker, Alves och Mendy. Dock har följande spelare vid ett eller annat tillfäller nämnts som aktuella för City: Virgil van Dijk (Southampton), Antonio Rudiger (Roma) och Javi Martinez (Bayern Munchen). Med andra ord har det denna sommar varit överraskande tyst om Leonardo Bonucci till City som annars var ett hett rykte förra sommaren.Att Alexis Sanchez ryktas till City för en herrans massa pengar är väl roligt. Men personligen tycker jag det är viktigare att göra klart med Walker, Alves, Mendy och helst även någon duktig mittback innan huvudspåret blir Sanchez.***Förra sommaren betalade United £89 miljoner för Pogba och den här sommaren verkar de betala omkring £60 miljoner för Alvaro Morata. När man konstant värvar spelare för de här summorna, kan man då verkligen gå runt och skryta över att man vunnit Community Shield, ligacupen och Europa League ? Att United vann tre av fem titlar är ju förvisso sant men samtidigt en förskönad bild av verkligheten om man ser till helheten och adderar en sjätteplats i ligan.Om vi säger att Morata kommer för de där £60 miljonerna i sommar, skulle United-fansen vara nöjda med en identisk säsong (byt ut Europa League mot FA Cupen) likt den förra och skulle Mourinho få behålla jobbet?***Jag läser att Ed Sheeran ska spela på Etihad Stadium den 24 maj 2018. Det ska tydligen bli pompa och ståt när det skönsjungande rödhåringen kommer till världens finaste arena. Det är glädjande att följa utvecklingen för oss rödhåriga de senaste åren. Det är bara att kolla på en av världens bästa musiker, Ed Sheeran. Det är bara att kolla på två av de bästa hockeyspelarna genom tiderna, bröderna Sedin. Som fotbollsexempel har vi ju vår egen Kevin De Bruyne som är en av Premier League s bästa spelare. Jack Coldback är inte så dum han heller.***Det kommer rapporter om att City riskerar att straffas av en transfer ban likt Barcelona, Real Madrid och Atletico Madrid. City har tydligen värvat 16 åringen Benjamin Garre på ett olovligt sätt och CAS ska tydligen ta hand om ärendet i veckan. Det återstår att se hur det här artar sig.***Märklig start förra veckan för Orres tankar. Första krönikan handlar till viss del om hur dålig Claudio Bravo har varit under hela säsongen. Senare på kvällen efter publicering håller karln nollan i 120 minuter och räddar tre straffar på raken och blir stor hjälte när han tog Chile till final i Confederations Cup. De regerande Europamästarna Portugal med Cristiano Ronaldo i spetsen kunde inte tro sina ögon, liksom vi som följde Premier League förra säsongen.