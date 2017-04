2017-04-08 16:00

Manchester C - Hull City



En annan Silva i högform

Pep får möta demontränaren

Man City med Pep Guardiola ställs mot Hull City och mirakeltränaren Marco Silva



Innan säsongen startade valde managern Steve Bruce att lämna klubben i brist på satsning. Mike Phelan fick ta över Hull och efter en bra inledning gick det bara sämre och sämre.



Efter förlusten mot

Han början sin tränargärning i Hull med att sälja 2 av de bästa spelarna Jake Livermore till WBA och killen med det roliga namnet



Därefter lånar han in okända eller misslyckade spelare från bland annat



City laget från Manchester har nu passerat matcherna som avsåg att definiera säsongen. Matcherna mot Monaco,



Guardiola har insett att han måste spela de spelare som har den största snabbheten i backlinjen. Den tidigare så givna Kolarov har förpassats till bänken, Navas har provats som ytterback och den ständigt usle Clichy är helt plötsligt given.

För att göra eländet fullständigt är Fernadinho fullständigt ur slag och Yaya Toure ser sliten och gammal ut mot bra motstånd. Den enda av våra defensiva pjäser som kommit ur matcherna med hedern i behåll är



Senast fick Kompany göra sin första ligastart på över 4 månader och jag tycker han skall spelas i samtliga matcher som är kvar av säsongen. Kan han vara skadefri så behåll honom annars avveckla till nästa säsong.



Matchen i eftermiddag ska vinnas och Pep måste vinna tränarmatchen mot miraklet.



Troligt lag:

Caballero

Zabaleta - Stones - Kompany - Kolarov

Toure

De Bruyne - Silva

Sterling - Aguero - Sane



Matchen startar kl 16:00 och visas inte direkt i TV utan den intresserade hänvisas till lämplig fulstream

2017-04-08 07:25:00

