Premier League straffar City

Premier League har bötfällt Manchester City med 300 000 pund samtidigt som laget inte kommer få värva spelare under 18 års ålder från andra engelska lag mellan 2018 och 2020.

Förra veckan rapporterades det att Premier League straffar Manchester C ity. Anledningen är att klubben har tagit kontakt med två spelares familjer trots att de varit kontrakterade av andra klubbar under tiden. Dessa otillåtna samtal bedömdes vara en påverkande faktor till att de två aktuella spelarna sedermera valde att skriva på för Manchester City. Detta är alltså inte tillåtet och City kommer därför tvingas betala 300 000 pund i böter samt utbildningskostnader för de två spelarna som tydligen blivit värvade på detta olagliga sätt. De två spelarna uppges nu ha gått tillbaka till sina gamla klubbar.City kommer nu inte få värva spelare från tio års ålder till 18, som varit kontrakterade med något lag från det engelska ligasystemet från och med juni 2018 till juni 2020. Med andra ord är det ändå fritt fram för City att värva seniorspelare, likt Raheem Sterling och John Stones de kommande säsongerna. City får även värva spelare under (och över) 18 års ålder från utländska klubbar trots straffet.Straffet kommer börja gälla först den 30 juni 2018. Kommer vi med andra ord se en mängd nya engelska spelare under 18 år i City i sommar?Den 20 åriga yttermittfältaren kom till City från Fulham sommaren 2015 men lånades ut till Celtic i januari 2016. Sedan dess har han genomgått sin fotbollsutbildning i Skottland och han har lovordats för sina prestationer. Roberts lånavtal med Celtic slutar dock i sommar och frågan är nu var Roberts ska fortsätta sin fotbollskarriär. Kommer han tillbaka till City och konkurrerar med Raheem Sterling och Leroy Sane ? Fortsätter han i Celtic eller hamnar han någon helt annanstans?Celtic verkar i alla fall vara tydliga med att de vill behålla Roberts. Enligt The Sun har en källa nära klubben uppgett att Roberts är en stjärna i klubben och att Pep antagligen noggrant kommer överväga om han är redo att ta en plats i Citys trupp redan nästa säsong.Säsongen går mot sitt slut och transferfönstret börjar närma sig sin början. Dock pågår dagligen rykten även under tävlingssäsongen, många rykten är struntprat medan det kan finnas underlag för andra.Dagens nyheter är att Guardiola tydligen är intresserad av Middlesbrough s 35 åriga målvakt Victor Valdes. Guardiola och Valdes har sedan tidigare samarbetat framgångsrikt i Barcelona men frågan är om de kan bygga vidare på det eller om tiden har kommit ikapp? Hur som helst är en av Valdes styrkor spelet med fötterna och det vet vi ju sedan tidigare att Guardiola värderar mycket högt.I övrigt uppger Daily Mail att Newcastle är mycket intresserade av Fernando och Eliaqium Mangala. Dock är det som vanligt viktigt att belysa att dessa rykten är grundade på ”rapporter” och inga citat från diverse uppsatta personer inom klubbarna har redovisats. Så tills vidare är det nog bäst att som utomstående ta ryktena om Valdes, Mangala och Fernando med en nypa salt.