Samarbetet med NAC Breda

Den 14 April 2016 offentliggjorde Manchester C ity att man ingått ett samarbete med NAC Breda, en holländskklubb som under detta offentliggörande tillhörde andraligan i Holland. För drygt två veckor sedan avgjordes playoffkvalet till Erdevise, NAC lyckades krossa sin motståndare i finalen och vann därmed avancemang till högstaligan. Under säsongen 2016/2017 lånade City ut sex spelare till NAC, dessa spelare bidrog i olika grader för klubben. Således finns det intresse för oss supportrar att få en utvärdering kring hur våra spelare presterade i NAC.Har under sin låneperiod visat att hans mångsidighet varit nyttig för klubben. I grund och botten är han vänsterback, har under sin tid i klubben vikarierat som högerytterback samt defensivmittfältare vid flera olika tillfällen. Han har gjort det helt OK defensivt i en ganska så offensiv liga, måste däremot förbättras markant gällande offensiven.Betyg: 2.5/5Likt Smith-Brown har Horsfields mångsidighet kommit till nytta, han visade sig vara en bra förstärkning för klubben när han anlände i vinterfönstret. Gick direkt in i startelvan och spelade mestadels som högerytterback, varit solid när det kommer till defensiven och spelat in ett par poäng när det kommer till offensivenBetyg 3.5/5Man hade förhoppningar om att han skulle vara den stora målskytten under säsongen, men det visade sig vara helt fel. Hade stora problem med att slå sig in i startelvan och satt mestadels på bänken, fick göra några enstaka inhopp och lyckades med att totalt göra ett mål på den begränsade speltiden som han fick. NAC valde att avsluta lånet och Faupala skickades hem till Manchester igen.Betyg 0/5Sedan tidigare har Barker alltid varit en personlig favorit, jag var exalterad när det offentliggjordes att han under säsongen skulle lånas ut till NAC. Han har varit i behov av speltid, något som han också fått under sin utlåning. Han har härjat ute på kanten och ständigt försökt utmana sin försvarare, däremot har han inte riktigt fått till det på sista tredjedelen. I alla fall poängmässigt, det har varit ganska snålt med poäng från Barkers sida, speciellt när han innehar en sådan offensivposition.Betyg: 2/5Likt Horsfield anlände Garcia till NAC under vinsterfönstret, blev snabbt omtyckt av både tränarna samt supportrarna. Något som resulterade i att Garcia fick gott om speltid och att han växte fram som en nyckelspelare i laget. Har varit otroligt skicklig på att kontrollera tempot i matchen samt att luckra upp motståndarnas backlinje, något som resulterat i att han bidragit med många poäng under sin korta tid i klubben.Betyg: 5/5Totalt lånades sex spelare ut till NAC, resultaten bland spelarna har varit olika. Men som helhet har man utifrån NAC Breda bedömt att några av spelarna inte nått upp till de förväntningar som man hade. Det handlar alltså om Faupala, Barker samt Smith-Brown. Faupala visade sig vara ett totalt misslyckande, Barker och Smith-Brown kan däremot glädjas att man fick gott om speltid för sin personliga utveckling. Det är inte lätt att flytta till ett nytt land, utan att kunna språket samt känna till kulturen, och utifrån detta förväntas prestera på hög nivå. Man kunde definitivt gjort det bättre, men det viktigaste var att man fick speltid till att växa som fotbollsspelare.När det kommer till Horsfield och Garcia har NAC varit nöjda, speciellt med Garcia som det även sägs kommer återvända till nästkommande säsong.I och med avancemanget till Erdevise vill NAC knyta åt sig några högt uppskattade ungdomsspelare. Något man inte riktigt lyckades med förra säsongen, detta då man som sagt härjade i andraligan, vilket inte var en tillräcklig attraktionskraft för att locka över spelarna man ville ha. Till nästkommande säsong vill NAC ha följande spelare(Jagas även av FC Twente)Ovanstående spelare (exkluderat Garcia som redan befann sig i klubben) besökte NAC Breda i april för att få en rundtur kring klubbens faciliteter, träffa tränarna och klubbens sportchef. Om man jämför denna grupp med den tidigare utlånade gruppen är det helt klart en skickligare grupp som med all sannolikhet kommer anlända i sommar. Tekniska och snabba spelare som passar bättre in i NAC Bredas spelfilosofi, vilket intressant nog inte skiljer sig från den som har implementerats i alla ungdomslag hos City. Det vill säga ett offensivt 4-3-3 som kräver teknik, snabbhet och finess.