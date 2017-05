Säsongsutvärdering av anfallarna

På tur står nu anfallarna

Skalan är 1-10 och spelarna bedöms uifrån Manchester C itys ambition och placering som ett av topplagen i England.Kun Aguero har varit avstängd och ifrågasatt under säsongen och media som gillar alternativa fakta så är Aguero en spelare som är överflödig för City. Sanningen är den att Aguero totalt stått för 33 mål för City under den gångna säsongen, hans bästa facit någonsin i klubben. Han har nu gjort 169 mål för Man City och under kommande säsong kommer han sannolikt under nästa säsong passera Eric Brook som är tidernas bästa målskytt med 178 mål. Brook var aktiv under 1928-1940 och det tog honom 494 matcher att nå rekordet. "Kun" har på 293 matcher gjort 169 mål. Trots att Aguero målmässigt gjort sin bästa säsong för klubben så har han missat en hel del målchanser och vi får hoppas att han är mer klinisk nästa säsong. Något man dock måste ge det medicinska teamet en hyllning för att detta är det första säsongen som Aguero varit fri från skador som hållit honom borta under längre tid.Mera känd under sitt artistnamn "nolito" kom från Celta Vigo inför säsongen. Han hade blommat ut sent i sin karriär och blivit spansk landslagsanfallare. Fördelen med Nolito skulle vara att han både kunde spela på en kan och som central forward.Nolito startade säsongen mycket bra och leverade mål, passningar och en hel del kreativitet till Citys anfallsspel. Fram till november var Nolito helt ordinarie i City och en stor tillgång. Efter ett par uppehåll från spel efter skador tappade han sin plats till yrvädret Leroy Sane som plötsligt förvandlades till en storspelare. Nolito har sedan dess sett oengagerad och håglös de gånger han har fått spela eller hoppa in under perioden december till maj. Om han var klart godkänd fram till november så har han tyvärr varit bedrövlig under återstoden av säsongen. Han ser helt enkelt inte ut att trivas i England. Sannolikheten är stor att han återvänder till Spanien i sommar.Den unge nigerianen startade även han säongen urstarkt. Varje gång han hoppade in så gjorde han mål och under Agueros avstängning i början på säsongen stod han för bra spelmässiga insatser och var klinisk i avsluten. Tyvärr har han fått allt färre chanser att få spela och ofta har han fått det otacksamma jobbet att försöka uträtta något de 5-7 sista minutrarna av matcherna. Med lite speltid följer att man saknar matchträning och hamnar i en negativ spiral. Efter ankomsten av Jesus Gabriel i januari har han hamnat allt längre från startelvan. Hans agent har antytt att han kommer att lämna till sommaren något som han själv förnekar. Det troliga är dock att han lämnar klubben när Pep troligen kommer förstärka anfallslinjen ytterligare.Förväntningarna var höga när den unge brassen kom till City. Dessa infriades omedelbart och den unga trion Sane, Jesus och Sterling firade stora triumfer direkt och sjävaste Aguero förpassades till bänken. Själv hade jag nöjet att se trion imponera stort i bortamatchen mot West Ham . Efter tre matcher var det stopp när han bröt ett ben i foten mot Bournemouth . Väl tillbaka i slutet på april så avslutade Jesus på samma sätt som han startade. 7 mål på 10 ligamatcher är imponerande och sannolikt har City här Agueros arvtagare som första forward. Han erhåller ett betyg som står i paritet med insatsen under den andra halvan av säsongenDen 20-årige talangen hämtades från Schalke 04 under sommaren för 37 miljoner pund. En stor summa för en mer eller mindre oprövad spelare. Till att börja med så höll Guardiola Sane på bänken och han fick göra några få inhopp. Under dessa inhopp så försökte han göra tekniskt svåra nummer och var dessutom svag i defensiven. Hans genombrott i City var när han kvitterade hemma mot Arsenal i december. Efter denna match var han helt given i startelvan och han har med sin grymma teknik och snabbhet leget bakom en stor del av Citys mål under våren. Kan blomma ut ytterligare och har kapacitet att bli en ny Hazard.Sterling har under Guardiolas ledning utvecklats i rätt riktning. Detta gäller primärt den första halvan av säsongen då han flöt fram med stort självförtroende. Mattades något mot slutet av säsongen men totalt sätt så har han infriat de förväntningar som ställdes på Sterling när han kom från Liverpool . Det han möjligen måste förbättra är prestationerna i matcherna mot toppklubbarna.