Säsongsutvärdering av målvakter och backar

Dags att utvärdera prestationerna den gångna säsongen. Vi startar med målvakterna och backarna.

Skalan är 1-10 och spelarna bedöms utifrån Manchester C itys ambition och placering som ett av topplagen i England.Kom till Manchester City från Barcelona i slutet på augusti som ersättare till Englands landslagsmålvakt Joe Hart. Hart som var en av Citys bästa spelare under 2015/16 var helt plötsligt inte önskvärd. Det var så viktigt att skicka iväg honom på lån till Torino att klubben betalade 75 % av hans lön. In kommer Claudio Bravo från Barcelona som med sina fina fötter skulle ge spelet en ny dimension. Att en målvakt även skall fånga bollar och göra räddningar verkar vara underordnat. Efter att ha startat i 26 matcher lyckades den gode clownen sätta ett otroligt fint rekord med att släppa in det första skottet på mål vid 18 tillfällen. Han är ligans absolut sämsta målvakt. Jag kan inte påminna mig att jag sett någon sämre någonsin. Sky Sports rangordande alla målvakter i slutet på februari och "sållet" kom på 35 plats av alla målvakter i ligan. Hoppas att han försvinner till sommaren men räknar tyvärr med att vi tvingas se honom nöta bänken under nästa säsong.Den lojale och ständigt glade WIlly Caballero har varit en perfekt back-up målvakt. Efter alla usla insatser av Clownio kunde inte ens Guardiola göra annat än att ge Willy uppdraget som förstamålvakt. Caballero är inte dålig men han är inte tillräckligt bra för att vara förstavalet i en klubb som aspirerar på ligatiteln. Willy vars kontrakt går ut till sommaren vill vara förstavalet något som han inte kan vara i City. Vi tackar Willy för insatsen i Citytröjan och speciellt går mina tankar till de avgörande straffräddningarna som gav City ligacup titeln under den förra säongen.Har spelat för lite för att kunna betygsättasVänsterbacken som kom från Arsenal 2011 har levt högt på sin status som "home-grown" spelare när han kom till England vid 17 års ålder.Under de första säsongerna stod han för stabila insatser men tyvärr räcker han inte till när det blir spel mot de allra bästa klubbarna. Står ofta för rejäla misstag och är en ständig säkershetsrisk.Med åren har motståndarna ofta överbelastat Citys vänstersida för att exponera Clichy eller Kolarov, något som ofta gett upphov till många baklängesmål. Dessvärre har Clichy blivit fegare och fegare i passningsspelet.Ofta spelar han en "alibipass" eller springer efter kanten mer för att markera närvaro. Hans tid i City måste vara över nu om vi inte har ambitionen att komma på plats 10-15 i ligan.Den serbiske ytterbacken startade säsongen som mittback ersättare till till utlånade Mangala. Det gav City fina långa uppspel som initialt gav upphov till ett omställningspel där Sterling matades med många fina bollar.Som vanligt är det defensiven när det går fort som är Kolarovs stora problem. Efter att Guardiola envisats med att spela "Kola" i match efter match var matcherna mot Monaco droppen när firma Kolarov och Clichy gav bort mål i parti och minut.Kolarov fungerar som avlastningspelare mot lag på undre halvan i ligan och bör därför ges möjligheten att spela ut sitt kontrakt som utgår den 30.6 2018. Vill vi ta poäng mot de övriga topp 6 lagen eller gå långt i Champions skall Kolarov inte vara med.Kapten Kompany har haft extremt många skador under sin karriär. Trots att han ägnade hela sommaren till rehab har han gått sönder så fort han gjort comeback. Detta har gjort City extra sårbara under säsongen när Guardiola endast haft Otamendi och John Stones att tillgå som rena mittbackar. Att Kolarov vikarierar som mittback är snarare ett svaghetstecken. När väl Kompany varit helt uträknad har han under slutet på säsongen dykt upp som gubben i lådan och gjort en stark come back med åtta raka starter i ligaspelet.. Alla som gillar City hoppas att han kommer att hålla sig borta från skador men frågan är om den sportsliga ledningen vågar tro på att Kompany håller sig frisk nästa säsong. Har varit bra när han väl spelat, men det gör inte en säsong. Att han endast spelat 14 matcher under säsongen drar ned slutbetyget.Mittbacken från Argentina blandar och ger. Kung Ota kan vara lysande i sina bästa stunder tyvärr följer han upp en bra insats med något som inte håller på hög PL nivå. Hans styrka är att han har en bra passningsfot och är bra på huvudet. Tyvärr saknar Otamendi snabbhet när det blir löpdueller och snabba vändningar. Vidare så är det lite si och så med spelförståelsen ibland när han ofta läser av situationerna helt fel. Nicolas känns mer som en mittback som är val nummer 3-4 och inte det givna alternativet. Ser dock ut som en nybliven klassspelare när han ges möjligheten att spela bredvid Vincent. Lär säkert bli kvar i klubben så att Aguero har en kompis och grilla med.Kom från Everton inför säsongen för stora pengar. Han har precis som Otamendi blandat och gett under säsongen anser dock att han utvecklats under säsongen och det endast han och den unge Tosin som har utvecklingspotential bland våra backar. När det gäller övriga som blir kvar i klubben så får vi hoppas att de kan upprätthålla sin prestada.Den 34-årige ytterbacken kom till City för 3 år sedan på fri transfer från Arsenal. Han är en stabil snabb ytterback som är bra i defensiven. Var under hösten Citys bästa försvarsspelare (konkurrensen var inte stor) i mitt tycke. Tyvärr tillför han för lite i offensiven där han ofta "alibispringer" efter kanten och spelar tillbaka 19 av 20 gånger. Detta stoppar många gånger upp bra anfall. Känns naturligt att han nu går vidare och det ryktas att han är på väg till Crystal Palace Den legendariske "krigaren" Zabaleta checkar nu ut efter 9 säsonger. Tyvärr har han inte kommit upp till sitt normala jag efter knäskadorna som drabbade honom 2015. Efter dessa skador har "Zaba" haft det svårt i vändningar och riktningsförändringar när det går riktigt fort. När Jesus Navas går före Zabaleta mot topplag som Chelsea Liverpool och till och med Arsenal markerar tydligt att Zabaletas tid i City är över.