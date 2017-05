Säsongsutvärdering av mittfältarna

Dags för mittfältarna att utvärderas

Skalan är 1-10 och spelarna bedöms utifrån Manchester C itys ambition och placering som ett av topplagen i England.Belgaren var Citys bästa spelare säsongen 15/16. Han startade den precis avslutade säsongen helt storartat och en av anledningarna till att City såg ut som ett mästarlag i mitten på september.Precis som laget mattades Kevin och kom ned i en svacka. Det känns som att man vill få ut mer av Kevin, främst tycker jag att han skall ligga högre upp i planen för att offensivt komma till sin rätt.Han har stått för 7 mål och 18 målgivande passningar i ligaspelet. Han är även den som träffat målramen vid flest tillfällen. Hela 9 träffar i stolpen eller ribban har han stått för. Trots att han gjort det bra så är han ofta lite för ojämn för att kunna kvittera ut ett toppbetyg.Den gode Fabian har i vanlig ordning tillbringat en stor del av säsongen i skadeskjutet skick. Större delen av hösten ängnades åt rehab efter en ljumskoperation. Plötsligt hände det och Delph stod på plan mot Chelsea på bortaplan.Efter två fina starter och ett snyggt mål försvann Delph på nytt skadad. Tyvärr har han knappt spelat under säsongen och skadebenägna spelare skall man akta sig för. Frågan är om inte Delph gjort sitt i Citytröjan om inte hans status som engelsman i truppen kan rädda honom.Är det möjligt att en "brasse" kan ha för dålig teknik? Svaret är överaskade Ja, Fernando har medelmåttig teknik och är en ganska medioker passningsspelare. Han passar utmärkt i en 4-2-3-1 uppställning där han kan få kriga om varje meter för att skydda backlinjen. Guardiolas spelsystem där den ensamma defensiva mittfältaren samtidigt skall vara en skicklig passningsspelare medför att inte han inte passar in i spelsystemet. Detta är skälet till att han fått mindre och mindre speltid. Utgår ifrån att han kommer att lämna klubben i sommar.Startade säsongen på ett helt otroligt sätt och han dominerade tillsammans med Kevin De Bruyne i match efter match. Under höstsäsongen var han helt lysande med efter att ha dragit på sig sitt andra röda kort och en avstängning i 4 matcher i början på 2017 har det gått tyngre för "ferna". Från att ha varit spindeln på mittfältet har han utvecklats i fel riktning och blivit busen som står för många sena tacklingar. Har ett kontrakt som går ut den 30.6 2018 och frågan är om City skall ha så bråttom och förlänga detta?Den tyske playmakern var "peps" första nyförvärv och det stora frågetecknet med värvningen var alla hans skador. Hans lista över skador är lång och även om det avspeglade sig i priset för honom så skall man aldrig köpa skadebenägna spelare.Han var dock bra i de matcher som han spelade. Totalt blev det 9 ligamatcher och totalt 15 tävlingsmatcher innan en allvarlig knäskada den 14 december satte stopp för allt spel. Räknas att vara tillbaka till försäsongen.Den mest minnesvärda insatsen var hemmamatchen mot Barca i Champions när han var lysande.Tyvärr har han spelat för få matcher likt Kompany för att kunna kvittera ett högre betyg.Den snabbe lille kantspringaren kan i sina bästa stunder få till bra inlägg men tyvärr är det för sällan som han presterar något riktigt bra. Ofta spelar han i sidled eller bakåt och det händer inte mycket på hans kant. Har mot slutet av säsongen prövats som högerback mot kvalificerat motstånd. Har gjort det hyggligt men jag har svårt och se att han är en långsiktig lösning på klubbens ytterbacks problem. Sitter på ett utgånde kontrakt och mycket pekar på att han återvänder till sin hemstad Sevilla. Rykten gör gällande att han blivit erbjuden ett 1-års kontrakt som back-up till ett nytt förstaval på högerbacken.Sin vana trogen står Merlin för det mesta och bästa när det gäller det kreativa i Manchester City. Det blir väldigt tydligt när Silva är skadad för då försvinner all kreativitet i City. Merlin gör andra spelare riktigt bra och det faktum att han drar på sig så hårt bevakning öppnar ytor för andra spelare. Är i dagsläget en av Citys bästa spelare någonsin. Dock krävs det att han gör flera mål för att han skall nå upp till Colin Bells nivå. Colin som gjorde 20 mål per säsong från sin mittfältsposition är i nuläget en hårsmån och en läktare före spelgeniet David Silva. Citys bästa spelare den gångna säsongen.Den gode Yaya hamnade direkt i Guardiolas frysbox och allt pekade på att Yayas City karriär var över. Petad i Champions Leauge truppen under hösten men så var han plötsligt tillbaka, vältränad och nedbantad.Yaya har överaskat på mig när han tagit ett stort ansvar och verkligen jobbat hårt för laget. Han har inte riktigt tempot längre för de stora matcherna när det går fort men är lysande mot lagen på den undre halvan.Hoppas att City och Yaya kommer överens om ett nytt kontrakt för det är han värd.