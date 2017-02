Tankar från läktaren på Olympiastadion i London

En onsdag kväll vid Pudding Mills Lane

Passade på att förlänga en arbetsresa i London med en dag så att jag kunde se West Ham - Man City på den nya Olympiastadion.Det blev en aning stressigt att hinna till matchen när arenan ligger lite otillgängligt till för transport med tåg eller tunnelbana.Bad en taxi köra mig från Chelsea Bridge till arenan men svaret var att chaffören inte hört talas om platsen eller att någon olympiad som gått av stapeln i London.Efter en lång resa med tunnelbana och till sist ett luftburet förarlöst tåg så hamnade jag vid stationen Pudding Mills Lane ca 15 minuter från arenan. Lyckades med konstycket att precis komma in på arenan och upp på läktaren när "bubblorna var i luften".Intrycken från matchen var många för det var den bästa matchen som jag sett City spela "live" sedan derbyvinsten på toaletten med 3-0 våren 2014.Anfallspelet var betydligt rakare och snabbare där spelarena gick rakt mot mål vid bollvinst. De tre på topp var riktigt vassa men den som imponerade mest på mig var Sane som utvecklats enormt under den sista månaden.Det som både Sane och Sterling gör när de utmanar sina spelare är att de inte bara går på utsidan om ytterbacken utan på insidan av backen vilket gör att det är lättare att komma förbi 1 mot 1 när backen får tyngdpunkten på fel fot.Vidare var understödet från Silva och De Bruyne mycket bra med bra bollar som i större utsträckning spelades betydligt rakare än vad vi vant oss vid under säsongen.En spelare som verkligen är pånyttfödd är Yaya Toure som jobbar för laget och ser ut att trivas rejält i sin nya roll. Jag blir inte förvånad om Yaya kommer att erbjudas ett nytt kontrakt.Han kan givetvis inte spela samtliga matcher men han har kvalitet att kunna spela 30-35 matcher per säsong precis som Super-Frank gjorde i slutet på sin karriär.Caballero i målet var lugn och fylld av självförtroende. Anser att vi skall fortsätta med Willy som målvakt under resten av säsongen. Bravo (som för övrigt är rankad på plats 35 av samtliga målvakter i PL av Sky Sports)har inte självförtroendet eller kvaliteten för att vakta Citys mål 16 insläppta av de sista 24 skotten säger allt.Skall man sammafatta matchen mot West Ham så kändes det från läktaren som att City formmässigt är på väg upp rejält även om backlinjen inte sattes på några svåra prov.