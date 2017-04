Tung finalförlust för U18 - igen

Manchester Citys U18 har för tredje året på raken spelat final i FA Youth Cup. Samtliga gånger har Chelseas dito stått för motståndet och i samtliga finaler har det tyvärr slutat med förlust för de ljusblå. Det här året blev det 1-1 på hemmaplan och sedan förlust med 5-1 i London, vilket innebär att Chelsea vinner den åtråvärda cupen med totalt 6-2.

I den andra delen av finalen, som spelades på Stamford Bridge, ställde tränaren Lee Carsley upp med följande elva:MuricDuhaney-Diallo-Francis-WilsonDavenport-Smith-FodenDiaz-Nmecha-SanchoDet här laget har enligt rapporterna gått från klarhet till klarhet under säsongen och de vann enkelt Premier League under 18 north division med 55 inspelade poäng på 22 matcher. Dock har laget inlett ”slutspelet”, där de bästa lagen från hela England deltar, tungt med fyra inspelade poäng på de tre första matcherna.Antagligen har fokus under våren legat på FA Youth Cup som möjligen varit det största målet för laget. Med tanke på att Chelsea har besegrat laget de två senaste finalerna var revanschlustan stor inför dubbelmötet men efter 180 minuters spel är det återigen konstaterat att Chelsea uppenbarligen har den bättre akademin.I den avgörande matchen som spelades på onsdagskvällen gjorde Chalobah 1-0 till Chelsea redan i den 7 minuten och senare gjorde Ugbo 2-0 till Londonlaget. Nmecha reducerade till 2-1 men närmare än så kom aldrig City. Till slut rann siffrorna iväg till hela 5-1.Trots att siffrorna blev så stora framhålls ändå målvakten Aro Muric som Citys bästa spelare för kvällen och med den vetskapen får Chelsea ses som välförtjänta segrare.En bedrövad Citymanager i Lee Carsley pratade med mancity.com efter matchen och han pratade om frustrationen som nu finns i laget. De har vunnit så många matcher under säsongen, men när det väl vankas final lyckas de inte nå ända fram. Carsley anser att spelarna gjorde ovanliga misstag i speluppbyggnaden och han tror att det har att göra med matchens dignitet. Laget har inte släppt in många mål under säsongen men helt plötsligt släpper de in fem i en och samma match, dock ska det sägas att Chelsea var klart bättre men Carsley kan inte undgå att vara besviken ändå.