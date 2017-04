Tung förlust mot Arsenal i FA-cupen

Citys äventyr mot en titel i FA-cupen krossades efter en tung förlust mot Arsenal på Wembley.

Arsenal 2 - City 1

62' Aguero

72' Monreal

101' Sanchez





Citys startelva;



Bravo

Navas-Kompany-Otamendi-Clichy

Fernandinho

De Bruyne-Silva-Yaya-Sane



Aguero



Bra första halvlek

Inledningsvis blev jag överraskad gällande Wengers valda startelva, personligen trodde jag att han skulle köra offensivt, detta i och med att han är en envis herre gällande sin spelfilosofi. Däremot öppnar denna defensiva startelva upp för City att göra precis det man vill, det vill säga kontrollera bollinnehavet.

Vi skapar bra chanser och trycker tillbaka Arsenal, deras inledande trebackslinje har numera blivit en fembackslinje. Trots det lyckas vi komma igenom, ett flertal gånger. Däremot har det varit något tama avslut från vår sida, även om nu chanserna inte varit helt solklara.



Något som irriterat mig och säkerligen övriga supportrar är dagens domarteam. Man missar dels en straff som skall tilldelas oss efter att Aguero fälls i straffområdet, rent generellt har vi över hela säsongen haft det tufft med domarbesluten. Framförallt gällande straffar som vi borde ha fått med oss, inte nog med att domaren missar en straff så får vi även ett mål felaktigt bortdömt. Sané lägger ett inlägg från vänsterkanten och in i straffområdet som Aguero lägger in i mål (Cech räddar, dock är bollen över linjen). Linjedomaren anser att hela bollen är över linjen och vinkar således till huvuddomaren att bollen var ute ur spel, vilket är felaktig. Visserligen är det ingen enkel situation, det är en svår boll att bedöma, rätt ska vara rätt, men vi gör alla misstag.



Halvleken avslutas mållöst.



Händelserik andra halvlek

Andra halvlek kommer bli en händelserik halvlek, detta delvis på grund av att Arsenal valt att satsa mer offensivt. Något som dels kommer innebära mer yta för City, men också att vår backlinje kommer testas allt mer jämfört med första halvlek.

Inledning på halvleken, från Citys sida är tamt. Man hittar inte fram till sina medspelare på sista tredjedelen, när vi väl är där. Arsenal pressar tillbaka oss, men det är också detta som leder fram till det första målet. Yaya vinner boll strax utanför vårt egna straffområde, han skickar därefter otypiskt dagens City en vacker långboll till Aguero, som kyligt lyfter bollen över Cech och in i mål i den 62:e minuten.



Vad som däremot frusterar mig efter målet är att vi börjar falla tillbaka, vi blir alltmer defensiva och ger Arsenal alldeles för mycket yta. Något som kommer att straffa sig, Arsenals kvittering kommer i den 72:e matchminuten. Detta efter att ett vackert inlägg slåss in från högerkanten, som avslutas vackert av Monreal. Dåligt av City, borde varit bättre kommunikation i backlinjen då Navas står helt ensam med två personer att markera.

Efter kvitteringen ändras matchbilden till hur det såg ut i första halvlek, ett defensivt disciplinerat Arsenal, och ett City med mycket bollinnehav. Matchen hade kunnat punkteras i den andra halvleken, dels genom ett vackert avslut av Yaya, däremot gör Cech en magnifik räddning. Likväl kommer Fernandinho till en farlig chans, detta genom att vinna sin nickduell, dessvärre nickar han den stenhårt i ribban.



Halvleken avslutas frustrerande nog 1-1, därmed väntar förlängning.



Förlängning

I förlängningens första halvlek är det Arsenal som drar det längsta strået. Kompany som hittills gjort en bra insats väljer klumpigt nog att fälla en Arsenalspelare ute på vänsterkanten. Arsenal förvaltar denna fasta situation väl, med en nypa tur. Inlägget slåss in och det blir inledningsvis lite flipperspel i straffområdet, när det är Clichys tur att delta i detta flipperspel missar han bollen. Denna missar resulterar i ett mål för Arsenal, Sanchez kan från nära håll skjuta in en 2-1 ledning till Arsenal.



City kommer till andra halvleken av förlängningen att ha femton minuter på sig att rädda detta, misslyckas man, innebär det att City kommer gå titellösa denna säsong.

Jag börjar bli lite smått nervös, detta på grund hur pass offensivt vi skickar fram våra spelare för att få en kvittering. Det finns massvis av yta för Arsenalspelarna att springa på, och man hugger varenda gång när chansen för en kontring dyker upp. Hittills har vi dock lyckats förhindra det, men hur länge orkar vi?



Utifrån ett offensivt perspektiv, ser det dåligt ut för Citys del. Många trötta ben, lite rörelse, jag saknar fighterinställningen hos många av spelarna idag. Hittills har vi enbart lyckats komma fram till ett bra läge, ett läge som Delph borde förvaltat bättre enligt mig. Men närmre än så kommer inte City, Arsenal försvarar sin ledning och går vidare till final i FA-cupen. Därmed betyder det att Guardiolas första säsong med City blir titellös.



Avslutande tankar

Givetvis är det surt att åka ut i semifinalen, många kommer troligtvis lyfta fram domarens roll i denna förlust. Som det tidigare nämnts i texten, begår vi alla misstag, sånt som händer. Personligen anser jag att förlusten ligger i våra egna händer, vi är inte tillräckligt disciplinerade offensivt, och om man saknar skärpa i offensiven så brukar det i slutändan alltid straffa sig. Arsenal straffar oss idag, dels genom att göra mål på sina chanser, men likväl visar man upp en imponerande krigarmentalitet på planen, detta samtidigt som man defensivt täpper till.



Jag lyfter hatten för Arsenal, en bra utförd match av samtliga spelare. Slutsatsen som kan dras är att Arsenal under matchens gång ständigt hade elva krigare på planen, elva krigare som kämpade för varandra, vars slutmål var att besegra motståndaren. Vi besegrades, därmed får vi bära med oss skammen, säsongen ut och under sommaren, att det blev ett titellöst år för vår del…..

2017-04-23

