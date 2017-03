2017-03-15 20:45

Monaco - Manchester C

3-1



En bild säger mer än tusen ord efter uttåget i CL

Uttåg ur CL efter underprestation

Efter att förra säsongens uttåg i CL sa Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak: "Losing to Real Madrid at the Bernabeu in the semi-finals is OK. But I think what makes it difficult is I don't think we actually showed up for that game. I really feel bad because I think in both legs we left too much that we know we could have done that we didn't do. And that's what disappointed me.” Jag undrar hur ordföranden resonerar angående årets uttåg?

Monaco-Manchester C Danijel Subasic

Djibril Sidibe

Andrea Raggi

Jemerson

Benjamin Mendy

Fabinho

Tiemoue Bakayoko

Thomas Lemar

Bernardo Silva

Valere Germain

Kylian Mbappe



Avbytare

Irvin Cardona

Morgan De Sanctis

Abdou Diallo

Nabil Dirar

Jorge

Joao Moutinho

Almamy Toure

Willy Caballero

Bacary Sagna

John Stones

Gael Clichy

Aleksandar Kolarov

Leroy Sane

Fernandinho

David Silva

Kevin De Bruyne

Sergio Aguero

Raheem Sterling



Avbytare

Claudio Bravo

Fabian Delph

Kelechi Iheanacho

Jesus Navas

Nicolas Otamendi

Yaya Toure

Pablo Zabaleta



2017-03-16 11:25:24

8’ 1-0 Mbappe28’ 2-0 Mendy71’ 2-1 Sane76’ 3-1 BakayokoCaballeroSagna-Stones-Kolarov-ClichyFernandinhoSterling-De Bruyne-Silva-SaneAgueroBänk: Bravo, Zabaleta, Otamendi, Delph, Yaya, Navas och Iheanacho.Avslut på mål: Monaco 4-3 Manchester CityAvslut utanför mål: 1-2Bollinnehav: 41-59Hörnor: 3-6Efter förra säsongens storslagna seger i kvartsfinalen mot PSG kan årets uttåg i åttondelsfinalen mot Monaco inte ses som något annat än ett steg bakåt. Pep Guardiola är mannen som ska ta Manchester City fram i sammanhang likt Champions League , inte bakåt. Jag tror inte jag vågar använda begreppet fiasko då Monaco är ett så pass målfarligt lag, men det var länge sedan jag var så här nära att använda mig av det ordet.En del Citysupportrar har efter matchen antytt att Pep inte har tillräckligt bra spelarmaterial för att nå framgång på den här nivån. Men personligen tycker jag James Robson i Manchester Evening News slår hål på de myterna i sin krönika efter matchen: ”This is a rebuilding job for Guardiola - but he took charge of a side that reached the last four in the Champions League last season and spent over £150m embellishing it.”Att göra sex mål på Monaco är mycket bra, men att släppa in sex mål mot Monaco på 180 minuter är för dåligt. I det här dubbelmötet har försvaret läckt som ett såll och det håller inte på den här nivån, gör man sex mål bör man gå vidare. Vad beror detta på? Vissa menar att kvaliteten på Citys defensiva spelare är för dålig. Personligen håller jag med om att City på pappret inte har världens bästa defensiv men å andra sidan tycker jag att de bör vara mycket bättre än vad de visade upp i detta dubbelmöte. Hade vi släppt in sex mål på två möten mot Bayern, Barcelona eller Real Madrid i toppform hade jag inte varit lika besviken. Även fast Monacos offensiv är mycket bra så är de inte i samma klass som de tre ovan nämnda lagen. Stones, Kolarov, Willy och resten av det defensiva gänget borde gjort det bättre och kanske borde de organiserats bättre av Pep? Kan Shakespeare få Huth och Morgan att slå ut Sevilla är det ingen omöjlighet för City att organisera ett tillräckligt bra försvar för att slå ut Monaco.Släpper man in tre mål på hemmaplan då bortamålsregeln gäller säger det sig självt att det krävs en nästan perfekt insats på bortaplan och den gjorde inte City, framför allt inte i den första halvleken som antagligen är en av säsongens sämsta. Pep själv nämner den dåliga första halvleken som den största orsaken till att City inte längre är ett CL-lag: ” Normally we play until half-time at a good level but tonight, we didn’t do that. At this level, when you concede and play the way we did in the first 45 minutes, it is so difficult. That is my only sad thing - the way we played in that first 45 minutes. You can play and the opponent can beat you, but we were not there. In the right moment, we should be there but we weren’t.”Personligen hade jag svårt att berömma någon spelare efter matchen. Men Manchester Evening News väljer att berömma Sane och ger honom 7/10 i spelarbetyg. I övrigt är det slätstruket. Willy Caballero som inte kan lastas allt för mycket får 6/10 medan resterande spelare får 4:or och 5:or i betyg vilket innebär knappt godkänt. Sagna, Fernandinho och De Bruyne sågas mest och får bara 4/10. Sammanfattningsvis var laginsatsen för dålig över 90 minuter. Därför jag tror inte Pep heller skulle fått något högt betyg om nu managerinsatsen hade betygsatts.I dag tror jag alla som är förknippade med Manchester City känner en stor besvikelse. Hur man än vrider och vänder på det är årets CL-kampanj ett misslyckande. I dagsläget pekar allt på att inte heller ligakampanjen kommer bli någon större succé eftersom City är för långt efter Chelsea och inte ens kommer utmana dem om titeln. Ligacupsäsongen tog slut mycket tidigt även fast det kanske inte känns allt för bittert. Det enda vi Citysupportrar har kvar att bli upphetsade på riktigt över är FA Cupen.Visst skulle en vunnen FA Cup och en plats i topp tre i ligan vara bra, men Peps första säsong i City kommer inte bli den succén som man kanske trodde innan säsongen startade. Någonstans hade väl jag och många andra en föreställning om att bara den oslagbara Pep tog över spakarna från den trötta Pellegrini så kommer allt bli bra. Men det vi främst har lärt oss av den här säsongen är att även Pep Guardiola är en människa som behöver tid och det ska han givetvis få. Det som främst talar för Pep är att han verkar ha något stort på gång med ungdomarna Sane, Sterling och Gabriel Jesus. Kan han börja bygga lika spännande och ungt i defensiven kan Pep ha ett kommande världslag på gång för flera år fram över.Men där är vi inte i dag.Efter att förra säsongens uttåg i CL sa Citys ordförande Khaldoon Al Mubarak: "Losing to Real Madrid at the Bernabeu in the semi-finals is OK. But I think what makes it difficult is I don't think we actually showed up for that game. I really feel bad because I think in both legs we left too much that we know we could have done that we didn't do. And that's what disappointed me.” Jag undrar hur ordföranden resonerar angående årets uttåg?Säsongen skall definerasCity vann FA-cupmötet mot Middlesbrough med 2-0 efter mål av David Silva och Sergio Aguero och är vidare till semi-final.Hur kommer Guardiola prioritera matchen i FA Cupen?Kreativlöst City tappade viktiga poäng mot Stoke.Pep Guardiola får under onsdagen koncentrera sig på Manchester City och Premier League istället för att besöka Camp Nou och hoppas på ett mirakel när Barcelona skall vända steken mot PSG i Champions League på onsdagskvällen. Motståndet är de alltid lika svårspelade Stoke City.Manchester City tar genom en kontrollerad vinst med sig tre poäng hem till Manchester och skickar Sunderland ett steg närmre Championship.Ligans sämsta lag med Moyes som tränare. Det här kunde varit illa men är det inte längre.Manchester City hade inga problem med att avfärda Huddersfield i FA-cupens omspel. Efter 5-1 på Etihad spelar City kvartsfinal mot Middlesbrough. Sergio Aguero visade god form under kvällen genom att göra två mål. "Kun" är nu uppe i 22 mål totalt av årets säsong.En match som bara måste vinnas