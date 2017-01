Vidare i FA-cupen.

Citys kombination av stabilt försvarsspel och vackert anfallsspel resulterade i en enkel vinst över Hammers.

Första halvlek

Andra halvlek:

Summering:

Startelvan:CaballeroSagna, Kolarov, Otamendi, Clichy,Zabaleta (c) TouréDe Bruyne, Silva, Sterling,AgüeroAvbytarbänken: Bravo, Kolarov, Delph, Aleix Garcia, Navas, Nolito, IheanachoHalvleken startar i vad som kan karakteriseras som en typisk inledning under Pep, City tar genast kontrollen och tar kommandot gällande bollinnehavet. Hammers ligger i sin tur kompakt och disciplinerat med sitt lag och vinner boll genom att pressa fram misstag från City.Matchens första halvlek kommer redan i den 12:e matchminuten,hittarmed en fin passning, ett direktavslut från Silva men en fin benparad frånhindrar City från att göra mål.I den 14:e matchminuten slåren kross ut mot vänsterkanten och rakt påfötter, däremot är inlägget frånav sämre kvalité. Återigen hittar City bra yta ute på Hammers vänsterkant.Hammers har börjat hitta mer rytm i sitt spel och ställer till med oro för backlinjen, i den 19:e matchminuten ropar en av Hammersspelarna för hands påefter en frispark från högerkanten, domaren väljer dock att inte blåsa.har knappt haft rört bollen, stor eloge till Hammersförsvaret som håller honom utanför matchen. Men i den 26:e matchminuten blixtrar han till, på en hörna lyckas han på halvvolley smälla till bollen som så nära letar sig in.tvingas återigen till en kvalificerad räddning och tippar bollen över ribban.I den 31:e matchminuten blåser domaren straff till City, detta efter atthelt magnifikt hittarmed ett instick som resulterar i attblir fälld av en Hammersförsvarare. Fram kliveroch han gör ingen besviken.till City.City skall vara glada att man i den 34:e matchminuten fick behålla ledningen,tvingartill en kvalificerad räddning, däremot lämnar han en retur somär först på. Turligt nog missar han målet, ställningen är fortfarandetill City.Ett otroligt vackert anfall som startar med attkommer ner och hämtar bollen, han är kylig och håller i bollen innan han slår en genomskärare tillsom sprintar ute på högerkanten.slår i sin tur ett inlägg mot straffområdet som möts avsom nickar den i mål.till City!Det dröjer inte länge innan nästa målchans dyker upp, i den 42:e matchminuten hittarochvarandra i ett fint väggspel som resulterar i attskär igenom Hammersförsvaret och spelar in bollen tilli straffområdet.tar emot bollen innan han iskallt skjuter in den i mål.till City!Domaren blåser halvtid och City går in med en stabil ledning till andra halvlek. City visar upp en fantastisk rörlighet och snabbt passningsspel inom laget, vilket har resulterat i två mål av hög kvalité.Halvleken startar likt den första, City tar omgående kontroll över bollen och bygger ganska snabbt upp ett övertag gällande bollinnehavet.Hammers slarvar och ger City stora ytor att arbeta med, i den 50:e matchminuten spelarbollen bakåt tillsom avfyrar iväg ett skott somsom styr in i mål, kvällen blir bara bättre och bättre för City.City har hittat en fin rytm och hittar ständigt vackra kombinationsspel inom laget, Hammers har ingen chans att hänga med. Fortsätter City såhär kommer det kommer fler mål under halvleken.Pep väljer att använda sitt första byte i den 57:e matchminuten. Ut kliversom varit fullkomligt briljant, in kliverHammers verkar ha gett upp matchen, numera ligger man väldigt lågt och kompakt med hela laget. Troligtvis vill man inte ge City chansen att göra fler mål, så att man kan lämna arenan med någon form av värdighet.I den 67:e matchminuten väljer Pep att återigen göra ett byte. In kliveroch ut kliverPeps sista byte kommer i den 77:e matchminuten, ut kliveroch in kliversom gör comeback efter skadebekymmer.Matchens femte mål kommer på en hörna slagen avinlägget möts avsom nickar den mot högerstolpen, där en Hammerförsvarare försöker rädda den från att gå över linjen, men han misslyckas.till City.En fullkomligt briljant fotbollsmatch av City resulterar att vi är vidare i FA-cupen. Hela laget gör ett otroligt bra jobb idag. Kombinationen av vackert anfallsspel och stabilt försvarsspel är något vi inte fått se allt för ofta under säsongen, om vi hittar denna nivå oftare är vi ett svårslaget lag.