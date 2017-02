Vinst mot Bournemouth

Formstarka Sané och Sterling hjälper City att säkra en 0-2 vinst borta mot Bournemouth

0- 229’ Sterling69’ Mings (Självmål)CaballeroFernandinho Stones Kolarov SagnaTouréSané De Bruyne Silva SterlingJesusBänken: Bravo, Kompany, Fernando, Nolito, Aguero, Delph, OtamendiAnsåg att matchen hade sina bra samt mindre bra stunder, vilket ibland utmynnade i frustration från min sida som resulterade i att lite popcorn slängdes mot tv-skärmen. Vi spelade stundtals bra fotboll med kontroll på bollinnehavet, men ibland kunde vi låsa oss fast. Framförallt var det något vi såg i första halvlek samt början utav andra halvlek. Kändes snarare som ett 1-1 skulle komma än ett 0-2. Kände mig otroligt spänd när det fortfarande stod 0-1, men när det andra målet kom lugnades nerverna. Dessutom valde Pep att göra lite byten, bland annat genom att flytta ut Kolarov till ytterbackspositionen och låta Otamendi kliva in centralt.Om man kort skall summera insatsen så är det helt klart en OK insats, men framförallt är det en insats som resulterar i tre poäng och att vi avancerar upp till andraplats i seriespelet.Pep har gett Sané, Jesus och Sterling stort förtroende på senare tid, vilket inte är någon överraskning i och med deras fina prestationer. Återigen startade alla tre längst fram för City, detta på bekostnad av Aguero som förpassats till bänken. Något som har fått journalister och fotbollsälskare att lyfta på ögonbrynen. Pep uttryckte själv under presskonferens inför matchen mot Bournemouth att han inte kunde peta någon av spelarna på grund av deras fina form. Valet av att fortsätta trion, trots Jesus tidiga uttåg med skada visade sig vara ett rätt beslut. Alla tre såg pigga ut. Sané fortsätter att vara ett orosmoment ute på vänsterkanten. Jesus ger anfallsspelet en rörlighet som vi tidigare aldrig haft, medan Sterling ständigt attackerar centralt i banan från sin högerkant. Sané och Sterling är helt outstanding i matchen och är klart våra två bästa spelare denna kalla måndagsafton.Efter en strålande start på sin karriär hos City, med 3 mål på två ligastarter hoppades säkerligen ynglingen på att återigen göra mål. Dessvärre blev det inga mål för Jesus, som tidigt i den första halvleken fick lämna planen på grund av skada. Jesus verkar ha dragit på sig sin skada efter en duell med en av Bournemouths mittbackar, vilket resulterade i att det ser ut som att han vrickar sin högrafot. Av det man kan se på repriserna ser det inte ut som en allvarlig skada, förhoppningsvis kan vi se Jesus redan i nästa match.Han har förpassats till bänken, stor del på grund av att andra spelare har visat bra form medan Agueros formkurva har pekat nedåt. Däremot fick han chansen att visa vad han går för efter Jesus skada. Av det jag fick se blev jag besviken, hade hoppats på en taggad Aguero som ville ge mer än vad vi fick se i matchen. Totalt iskall och jag märkte knappt av honom på planen. Visserligen hade han en bra aktion som resulterade i 0-2 till City, dessvärre var han inte sist på bollen och istället skrevs målet in som självmål. Men insatsen som helhet är klart underkänd i mitt tyckte, viktigt att han kommer igång igen. Speciellt om Jesus fortsätter att imponera…Jag minns första gången när vi fick se Kolarov agera mittback, det var ett val som förvånade mig och många andra något enormt. Sedan dess har jag blivit van vid att se den hårdskjutande serben husera som mittback, hans prestationer har som helhet varit icke godkända. Men vad som förbryllar mig allra mest denna afton är att Kolarov går före både Kompany och Otamendi, två renodlade mittbackar som petats till förmån för Kolarov. Troligtvis har detta att göra med att Kolarov har en fin passningsfot med vänsterdojan, men när det kommer till försvarsspel så brister han på alla fronter, vilket under säsongen har kostat oss poäng i ligaspelet. Jag hoppas att Pep fortsättningsvis inte väljer att spela med Kolarov som mittback, han må ha en fin passningsfot men han är en säkerhetsrisk försvarsmässigt.