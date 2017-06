Yaya förlänger med City

Legenden skaffar sig legendstatus

Under säsongen 2015/16 så Yaya Toure oinspirerad och trött ut. Bristen på tårta skapade en olustig konflikt mellan yayas agent Seluk och Citys klubbledningen.Ett tag kändes det givet att han skulle söka sig vidare till nya äventyr i Frankrike, Italien eller någon klubb i Kina.Till slut valde han att spela ut kontaktet under säsongen 2016/17 mycket beroende på att han familj är starkt rotat i Manchester.Säsongen började med att Yaya ansågs överviktigt och han hamnade i "kylskåpet" och utanför Citys Champions Leauge trupp.Nu träder Seluk in på nytt och kräver att Pep skall leverera en ursäkt och den redan infekterade stämningen mellan parterna blir allt sämre.Plötsligt händer det dock! I november månad kommer en nedtränad Yaya tillbaka och rakt in i startelvan mot Crystal Palace . Toure gör bägge målen och succe i Citys vinst mot Palace.Det anmärkningsvärda med Yaya är att han sedan under säsongen krigar extremt hårt för laget något som inte setts på lång tid.Vi är många som gläds att han skrivit ett nytt 1-års kontrakt med klubben