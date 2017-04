2017-04-08 16:00

Doncaster - Mansfield



The Stags möter nu Doncaster borta. Lagen spelade 1-1 i Mansfield tidigare under säsongen.

Avgörandets månad för the Stags

The Stags är nu inne i ett avgörande skede av säsongen. Möter nu serieledarna Doncaster borta.





Nu gäller det bortamatch och nästan lokalderby mot serieledarna



Om Doncaster tar poäng och andra resultat går deras väg är direktuppflyttningen klar, 16 poängs marginal till fyran Stevenage i skrivande stund. Men the Stags har kapacitet att förstöra festen för Doncaster och är rejält revanschsugna efter den oturliga förlusten mot Exeter.



Väntas stor publik i Doncaster och the Stags har sålt närmare 2000 biljetter till matchen, begärde extra tilldelning sedan de ursprungliga 1200 biljetterna sålt slut.



The Stags' senaste bortamatch vanns mot Morecambe med 3-1 efter briljant anfallsspel i första halvlek.



Skall the Stags förstöra en eventuell uppflyttningsfest för Doncaster? Laget behöver vinna för att playoffchansen skall hållas vid liv.



