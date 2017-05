Felaktigt domslut sänkte Stags mot Portsmouth

Ett felaktigt domslut i andra halvlek bidrog till att sänka the Stags mot Portsmouth.

48:e minuten på One Call Stadium i svenskafansmötet mot Portsmouth Portsmouthspelaren (!) Danny Rose spelade tillbaka bollen till Matt Clarke , som förlorar bollen gentemot stagsspelaren Danny Rose. Det som sedan händer ser alla 6819 på läktarplats, även Portsmouth's manager Paul Cook. Det som händer är att Matt Clarke fäller Danny Rose (Stags) i en 1-mot-en-situation med målvakten samtidigt som inga andra portsmouthförsvarare är i närheten. Det solklara domslutet borde vara: målchansutvisning för Matt Clarke och straff för the Stags vid ställningen 0-0. Otroligt nog dömer den mycket svage domaren Lee Swabey (som fick sämsta betyg, 4, på Stagsnet) endast varning till Clarke och frispark till the Stags. Solklarare målchansutvisning finns inte. Det ansåg t.o.m. Paul Cook på presskonferensen efter matchen.Kanske hade matchen fått en annan karaktär om Lee Swabey dömt rätt. Knappt tio minuter efter den omdiskuterade situationen satte Portsmouth matchens enda mål. Ett mål som innebär att the Stags nu får mycket svårt att nå playoff med en match kvar, borta mot Crawley. För att the Stags skall nå playoff måste man själva besegra Crawley (ett lag som nuvarande stagsbossen Steve Evans tidigare basat för) och att nära någ en handfull andra matcher går rätt väg för the Stags. Ser ut att bli tufft. Det kan man tacka domaren Lee Swabey (och även den domare som utdömde en matchavgörande felaktig straff emot the Stags för Exeter den 1 april, även den domaren fick f.ö. betyg 4) för. The Stags svarade annars för en mycket bra insats och hade förtjänat minst oavgjort inför den utmärkta publiksiffran 6819, den största the Stags haft sedan återkomsten till Ligan våren 2013.Någon minut efter den omdiskuterade situationen hade the Stags en boll inne men målskytten Bennett var klart offside. Inget att säga om det domslutet.Efter Portsmouth's ledningsmål pressade the Stags rejält för att nå en kvittering utan att lyckas.Det är en sak att spela bra och få oturligt stryk tack vare undermåliga domarinsatser som mot Portsmouth och Exeter hemma nyligen, en annan att spela dåligt som exempelvis borta mot Carlisle i höstas.Sedan årsskiftet har the Stags tagit 38 poäng på 22 matcher, vilket definitivt är snudd på uppflyttningsform. Om the Stags inte når playoff nu, så tror stagsredaktionen på att nästa säsong kan bli en där the Stags kan komma att kriga om direktuppflyttning.Matchrapport skriven av stagsredaktionen med hänvisning till Stagsnet report av Martin Shaw