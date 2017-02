Mansfield Town är på klart uppåtgående i League Two. Nu nära playoff efter fem vinster på sex spelade under 2017.

Framgångsrikt 2017 så här långt för the Stags

År 2017 har inletts mycket lovande av the Stags.





Nu, i mitten på februari ligger kronhjortarna och lurpassar just bakom playoffstrecket efter fem trepoängare och en oavgjort. Endast ett baklängesmål i år med.........



Hur kan förvandlingen förklaras ? Det finns flera orsaker till detta.



För det första är Steve Evans en vinnartyp. Det har han visat förr med exempelvis Boston United, Crawley och Rotherham. De två förstnämnda till ligadebut, Rotherham från League Two till



För det andra ett flertal nya spelare samtidigt som några lämnat för andra klubbar alternativt gått ut på lån.



Stagsredaktionen granskar här förändringarna:



Spelare in:



















Hayden White: Högerback inlånad från



Shaquile Coulthirst: Anfallare på lån från Peterborough. Ursprungligen från







Alfie Potter: senast i Northampton men var med när Havant & Waterlooville agerade jättedödare i FA-Cupen 2007-08 och nätade mot självaste



Spelare ut:



Alex Iacovitti återvände till



Oscar Gobern gjorde samma sak och hans nya klubbadress är Ross County i skotska högstadivisionen.



Adi Yussuf var utlånad till Crawley. Släpptes av manager Evans och spelar nu för Grimsby Town.



Darius Henderson lämnade the Stags i samma veva och spelar nu för Eastleigh i National League.



















Analysen är att Steve Evans lyckades hundraprocentigt med sina värvningar i januari 2017. Flera av spelarena har varit tongivande och Steve Evans har t.o.m. haft råd med att ha målkungen



Senaste hemmamatchen spelades mot



Och förra helgen tog the Stags en mycket stabil 2-0-seger borta mot playoffjagande



Nu väntar Hartlepool på hemmaplan.



Skall the Stags nå playoff, eller kanske rentav direktuppflyttning ? Många ronder kvar men att döma av formen så här långt under 2017 borde en playoffplats ligga inom möjligheterna för ett klart uppåtgående



När år 2017 inleddes, låg the Stags på undre halvan av League Two med 27 poäng efter halva serien på en sextonde plats.Nu, i mitten på februari ligger kronhjortarna och lurpassar just bakom playoffstrecket efter fem trepoängare och en oavgjort. Endast ett baklängesmål i år med.........Hur kan förvandlingen förklaras ? Det finns flera orsaker till detta.För det första är Steve Evans en vinnartyp. Det har han visat förr med exempelvis Boston United, Crawley och Rotherham. De två förstnämnda till ligadebut, Rotherham från League Two till Championship för några säsonger sedan.För det andra ett flertal nya spelare samtidigt som några lämnat för andra klubbar alternativt gått ut på lån.Stagsredaktionen granskar här förändringarna: Yoann Arquin med superettanförflutet i Syrianska FC i höstas. Behövde bara fem mnuter på sig för att sätta 1-0 vid 3-0-segern mot Crewe i början på januari. Jake Kean . Målvakt med PL-förlutet i Blackburn och utlånad till ett antal klubbar, bl.a. Hartlepool, innan han anslöt vid transferfönstrets öppning. Kean har hållit nollan i fem av sex matcher. Joel Byrom : Mittfältare som var med om Northampton's uppflyttning till League One förra våren men som sedan hamnade i frysboxen hos the Cobblers. Ben Whiteman : Mittfältare inlånad från Sheffield United som slagit igen rejält. Bevis nog är tre mål på de matcher han spelat så här långt.Hayden White: Högerback inlånad från Peterborough resten av säsongen.Shaquile Coulthirst: Anfallare på lån från Peterborough. Ursprungligen från Tottenham men har varit utlånad till Torquay, Southend och York, för vilka han nätade två gånger mot the Stags i mars 2015. Alex MacDonald : Anfallare ursprungligen från Burnley men har i spelat i Skottland, Plymouth , Burton och senast i Oxford . Varit med om uppflyttningar från League Two för Burton och Oxford.Alfie Potter: senast i Northampton men var med när Havant & Waterlooville agerade jättedödare i FA-Cupen 2007-08 och nätade mot självaste Liverpool på Anfield i januari 2008. Potter var också med om att föra Oxford tillbaka till Ligan våren 2010.Alex Iacovitti återvände till Nottingham Forest efter att låneperioden hos the Stags avslutats.Oscar Gobern gjorde samma sak och hans nya klubbadress är Ross County i skotska högstadivisionen.Adi Yussuf var utlånad till Crawley. Släpptes av manager Evans och spelar nu för Grimsby Town.Darius Henderson lämnade the Stags i samma veva och spelar nu för Eastleigh i National League. Chris Clements såld till Grimsby för ett femsiffrigt belopp i mitten av januari 2017. Mitchell Rose såld till Newport County, även det i januari 2017. Kevan Hurst utlånad till Guiseley i National League resten av säsongen. Jack Thomas utlånad till Barrow i National League för resten av 2016-17. Manager för Barrow nu: Paul Cox !Analysen är att Steve Evans lyckades hundraprocentigt med sina värvningar i januari 2017. Flera av spelarena har varit tongivande och Steve Evans har t.o.m. haft råd med att ha målkungen Matt Green på bänken i några matcher. Att Green är het visades när år 2017 inleddes med en 1-0-seger borta mot Blackpool. Segermålet inprickat av Green efter en halvtimme.Senaste hemmamatchen spelades mot Leyton Orient . Ett mycket svagt londonlag som dessutom spelade mycket ojuste, 20 frisparkar mot sig för ruff, skickades hem med en solklar 2-0-förlust i baken.Och förra helgen tog the Stags en mycket stabil 2-0-seger borta mot playoffjagande Barnet i en match som the Stags kontrollerade efter mål av Ben Whiteman och Shaq Coulthirst på straff.Nu väntar Hartlepool på hemmaplan.Skall the Stags nå playoff, eller kanske rentav direktuppflyttning ? Många ronder kvar men att döma av formen så här långt under 2017 borde en playoffplats ligga inom möjligheterna för ett klart uppåtgående Mansfield Town.

0 KOMMENTARER 87 VISNINGAR 0 KOMMENTARER87 VISNINGAR STAGSRED - SVANTE

svante.bernhard@outlook.com

2017-02-11 14:06:41 svante.bernhard@outlook.com2017-02-11 14:06:41

ANNONS:

Fler artiklar om Mansfield

Mansfield

2017-02-11 14:06:41

Mansfield

2017-01-14 09:25:21

Mansfield

2017-01-07 09:15:33

Mansfield

2016-12-29 19:06:16

Mansfield

2016-12-17 13:57:29

Mansfield

2016-12-10 09:51:13

Mansfield

2016-12-09 18:20:46

Mansfield

2016-11-26 10:51:00

Mansfield

2016-11-22 22:54:42

Mansfield

2016-11-22 10:49:33

ANNONS:

År 2017 har inletts mycket lovande av the Stags.Krisande Notts County i ett lokalderby på bortaplan blir helgens uppgift för the Stags.The Stags' första hemmamatch under 2017 blir ett svenskafansmöte mot Crewe Alexandra.Uppgifter gör gällande att ett av tre tilltänkta nyförvärv i Mansfield är Yoann Arquin med superettanförflutet i Syrianska FC hösten 2016.The Stags har fyra raka segrar på Exeter's St James' Park. Femte raka nu mot ett Exeter som inte vunnit hemma denna säsong?För första gången sedan säsongen 2002-03 ställs the Stags mot Colchester i en ligamatch.Tre veckor efter att ha lämnat managerposten hos the Stags, har Adam Murray fått nytt jobb. Ny klubbadress: Boston United.En angenäm uppgift, borta mot serietvåan Carlisle med f.d. stagsbossen Keith Curle som manager, väntar för the Stags.I den tredje övertidsminuten satte inhopparen Danny Rose segermålet för the Stags mot f.d. PL-laget BlackpoolFör the Stags väntar nu hemmamatch mot forna PL-laget Blackpool.