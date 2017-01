2017-01-07 16:00

Mansfield - Crewe



Ett svenskafansmöte med Crewe väntar för the Stags i första hemmamatchen under 2017.

Inför Mansfield-Crewe

The Stags' första hemmamatch under 2017 blir ett svenskafansmöte mot Crewe Alexandra.





Samtliga nya spelare deltog när the Stags inledde år 2017 med en fin bortaseger mot Blackpool med matchens enda mål, inprickat av Matt Green efter 29 minuter. Nu väntar en ny dust med ett lag som förra säsongen lirade i League One, nämligen Crewe Alexandra. Och detta på hemmaplan. För samtliga nyförvärv blir det första hemmamatchen.



Crewe Alexandra rasade ur League One i våras och har knappast övertygat i League Two. Starten var klart godkänd men järnvägsmännen har vunnit blott två av sina senaste femton ligamatcher och ligger strax under mitten av tabellen. Managern Steve Davis, som tjänstgjort sedan november 2011, har ifrågasatts av fansen. Men Crewe vet knappt hur man sparkar en manager, har bara haft en handfull sedan 1983, då legendariske Dario Gradi ersatte Peter Morris, en f.d. stagsboss som förde Mansfield till sin hittils enda säsong i andraligan för 40 år sedan.



Helgens möte med Crewe blir det första i Mansfield sedan den 31 augusti 2002 i nuvarande League One. Då förlorade the Stags med hela 5-0, siffror som faktiskt var i underkant efter en rent ut sagt urusel insats. Det var också största hemmaförlusten någonsin mot Crewe. Största hemmasegern är 6-0 på Juldagen 1953. Genom tiderna har lagen mötts 35 gånger i Mansfield och endast en match har slutat 0-0, den 14 september 1974. Och the Stags har nätat i alla hemmamatcher utom fyra. I Crewe har endast två matcher slutat 0-0. Tidigare under säsongen spelade lagen 1-1 i Crewe.



Tidigare ligamöten:



1932-33 4-0 1932-09-24 0-7 1933-02-04 Div 3 (N)

1933-34 4-1 1933-12-09 1-2 1934-04-21 Div 3 (N)

1934-35 4-1 1934-10-20 1-1 1935-03-02 Div 3 (N)

1935-36 1-1 1935-12-21 1-1 1936-04-25 Div 3 (N)

1936-37 1-4 1936-12-25 1-2 1936-12-28 Div 3 (N)

1947-48 3-1 1947-09-01 0-0 1947-08-27 Div 3 (N)

1948-49 5-1 1948-10-16 1-3 1949-03-12 Div 3 (N)

1949-50 3-0 1949-09-24 1-1 1950-02-04 Div 3 (N)

1950-51 4-1 1951-02-24 0-2 1950-10-07 Div 3 (N)

1951-52 2-1 1952-04-12 0-1 1952-04-23 Div 3 (N)

1952-53 3-0 1952-11-01 0-1 1953-03-21 Div 3 (N)

1953-54 6-0 1953-12-25 0-0 1953-12-26 Div 3 (N)

1954-55 4-2 1954-08-30 1-2 1954-08-25 Div 3 (N)

1955-56 1-1 1955-08-27 1-2 1955-12-24 Div 3 (N)

1956-57 2-1 1957-04-20 4-6 1957-04-27 Div 3 (N)

1957-58 2-1 1957-12-28 0-1 1957-08-31 Div 3 (N)

1960-61 1-1 1960-10-22 2-1 1961-03-11 Div 4 (old)

1961-62 1-1 1962-04-23 2-3 1962-04-20 Div 4 (old)

1962-63 2-2 1962-09-15 0-3 1963-05-08 Div 4 (old)

1963-64 2-1 1963-08-24 2-3 1963-12-14 Div 3 (old)

1968-69 2-1 1968-12-21 1-2 1968-10-18 Div 3 (old)

1972-73 5-1 1973-02-24 4-0 1972-12-16 Div 4 (old)

1973-74 1-2 1974-02-10 1-1 1973-09-22 Div 4 (old)

1974-75 0-0 1974-09-14 2-0 1974-12-26 Div 4 (old)

1980-81 4-1 1981-01-17 2-1 1980-11-29 Div 4 (old)

1981-82 0-1 1981-10-24 2-0 1982-03-13 Div 4 (old)

1982-83 1-0 1983-03-28 2-1 1982-10-01 Div 4 (old)

1983-84 3-3 1983-12-31 3-1 1984-05-07 Div 4 (old)

1984-85 0-2 1984-09-15 1-1 1985-01-26 Div 4 (old)

1985-86 2-2 1985-09-11 1-2 1986-04-11 Div 4 (old)

1989-90 2-1 1990-04-28 1-2 1989-10-11 Div 3 (old)

1990-91 1-3 1990-11-03 0-3 1991-05-11 Div 3 (old)

1991-92 4-3 1992-03-31 2-1 1991-09-13 Div 4 (old)

1993-94 1-2 1994-02-26 1-2 1993-09-04 Div 3

2002-03 0-5 2002-08-31 0-2 2003-01-01 Div 2

2016-17 (i Crewe) 1-1 2016-10-01 League Two



En del spelare har lirat för båda lagen. Dessa kommer här: Dave Artell, Andrew Barrowman, Lee Bell, Eric Betts, Keith Briggs, Harry Broome, Junior Brown, Andy Carr, Peter Clark (1960-talet). Chris Clements (en FA-cupmatch för Crewe), Digger Daley, Colin Daniel, Len Featherby, David Goodwin, Ivan Hollett, Harold Kay, Stanley Keery, Phil Kite, Colin Little, John Meehan, John Moore, Frederick Morris, Adie Moses, Stuart Naylor, Vadaine Oliver, Gary Roberts, Darren Rowbotham, Scott Shearer, Aman Verma, Stuart Watkiss, Frank Watson, Andy White, Steve Wilkinson, Billy Yates.

