Inför Mansfield-Luton

The Stags möter ärkerivalen Luton Town hemma på annandagen.

Playoffchansen lever. Tacka Krystian Pearce för det. Det var nämligen han som skallade in en stolpretur till matchens enda fullträff borta mot Wycombe på långfredagen. En fullträff som innebar att the Stags med fyra matcher kvar ligger två poäng från den sista playoffplatsen. Nu väntar en klurig uppgift hemma. Svårslagna Luton Town som kryssat 16 gånger och som ligger på fjärde plats i League Two, den första playoffplatsen, står för motståndet på One Call Stadium.Ett Luton Town som the Stags ställts mot ett flertal gånger under det senaste decenniet och det har varit heta serie- och cupduster mellan lagen, exempelvis semifinalen i FA Trophy våren 2011, som the Stags vann efter att ha slagit in en straffretur med någon minut kvar av förlängningen i Luton.I höstas spelade lagen 1-1 i Luton och det skulle visa sig bli den sista stagspoängen med Adam Murray vid rodret. En knapp månad senare avgick Murray och ersattes med Steve Evans.Luton har kryssat nio gånger på bortaplan, förlorat endast fyra gånger, så the Hatters blir en angenäm uppgift för the Stags att slå hål på. En spelare att se upp med är målfarlige Danny Hylton, som nätat 20 gånger så här långt. Match i matchen mot Matt Green Förra säsongen vann Luton för första gången någonsin en seriematch i Mansfield . Den 23 januari 2016 med siffrorna 2-0. Men redan 1931-32 möttes lagen under the Stags' allra första ligasäsong. På en annandag påsk, den 28 mars 1932, föll Luton offer för the Stags första ligahat-trick någonsin då Harry Johnson nätade tre gånger vid en 5-2-seger i Mansfield. Detta skulle bli den första av så här långt sju stagsvinster hemma mot Luton.Avspark kl 16:00 svensk tid