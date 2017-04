Inför Mansfield-Portsmouth

Storpublik väntas till One Call Stadium där playoffjagande Stags möter uppflyttningsklara Portsmouth i ett svenskafansmöte.

För the Stags lever playoffchansen med två matcher kvar att spela. Tacka Danny Rose för detta. Det var nämligen han som satte matchens enda mål i den viktiga bortamatchen mot Stevenage förra helgen. Ett mål som kan vara värt en hel del pund i slutändan. Nu väntar sista seriematchen på One Call Stadium för säsongen. Och det är inget dåligt motstånd the Stags möter. Uppflyttningsklara Portsmouth , i skrivande stund trea i League Two, står på menyn. Kan matchen spelas inför säsongens högsta publiksiffra i Mansfield ? Högst hittils är 5763 mot Notts County i höstas. Intresset för matchen mot Pompey är stort. Sydkustlaget har sålt slut på hela sin tilldelade biljettkvot och väntas fylla hela bortaläktaren. Minst 1500 pompeyfans väntas till Mansfield enligt uppgifter som nått stagsredaktionen.The Stags har gjort tre mål på sina tre senaste ligamatcher men målen ifråga har gett sju poäng genom två tunga 1-0-seger borta mot likaledes playoffjagande Wycombe och Stevenage, inklämt med 1-1 hemma mot Luton Town på Annandag Påsk.Portsmouth å sin sida har visat toppform på slutet, vunnit åtta av de tio senaste ligamatcherma, en förlust som kom mot samma Stevenage som the Stags besegrade senast. Portsmouth säkrade direktuppflyttning via 3-1-seger borta mot Notts County i senaste matchen på resande fot.Tidigare under säsongen vann Portsmouth hemma mot the Stags med 4-0 i en match som kom att bli sista matchen för Adam Murray som the Stags' manager. På Fratton Park blev siffrorna ett par mål för stora då tre av målen kom under matchens sista tio minuter i en match där the Stags försvagade sig själva via två röda kort i andra halvlek.Lita på att the Stags är revanschsugna och vill visa publiken att man kanske har i playoff att göra. Just nu ligger the Stags i jagarposition på åttonde plats strax bakom Stevenage, Exeter och forna PL-laget Blackpool medan Luton får anses playoffklara tack vare sin fina målskillnad.Matcherna mellan the Stags och Portsmouth har som oftast slutat oavgjort. Innan förlusten i Portsmouth under november 2016 hade samtliga tidigare möten mellan lagen på Fratton Park slutat oavgjort medan hälften av de fyra tidigare mötena i Mansfield slutat kryss, senast 1-1 den 19 mars 2016 i en match där Scott Shearer tog en straff mot Pompey 20 minuter efter kick-off.Första matchen någonsin mellan lagen i Mansfield vann the Stags med 2-0 den 2 maj 1977. Dagen efter säkrades uppflyttning till andraligan tack vare fördelaktigt resultat på annan arena. Portsmouth har en vinst tidigare i Mansfield i serie, 2-1 den 25 april 2015 då the Stags fick utvisning och straff emot sig redan efter en minut.Spelare att se upp med i Portsmouth är Kai Naismith och Gary Roberts Tidigare möten mellan lagen:1976-77 2-0 1977-05-02 2-2 1977-01-18 Div 32013-14 2-2 2013-08-24 1-1 2014-01-18 League Two2014-15 1-2 2015-04-25 1-1 2014-10-11 League Two2015-16 1-1 2016-03-19 0-0 2015-10-24 League Two2016-17 (på Fratton Park) 0-4 2016-11-12 League TwoLagen möttes också i ligacupen den 19 september 2006 i Mansfield. Då vann Portsmouth, på den tiden i PL, med 2-1 i stagslandet. Manager för Portsmouth då var Harry Redknapp, vilken i egenskap av spelare för West Ham den 26 februari 1969 var med när the Stags agerade jättedödare i FA-Cupen genom att besegra West Ham med klara 3-0 och nå kvartsfinalen i FA-Cupen för första och hittils enda gången i the Stags' historia.Upplagt för en rafflande match i eftermiddag