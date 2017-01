Inför Notts County-Mansfield

Krisande Notts County i ett lokalderby på bortaplan blir helgens uppgift för the Stags.

Tre raka segrar, varav två i ligan, utan baklängesmål. Detta är the Stags' facit under 2017 så här långt. Senaste ligasegern (3-0 mot Crewe ) medförde att Crewe sparkade sin tränare dagen efter matchen ifråga. Efter den matchen besegrades Oldham från League One med 2-0 i EFL Trophy. Vad Oldham gjorde dagen efter den matchen? Fockade sin tränare Stephen Robinson dagen efter match, och ersatte denne med John Sheridan, som i början av 2017 fick silkessnöret av the Stags' helgmotståndare, Notts County.Och orsaken till varför Sheridan fick lämna Meadow Lane var lätt att finna. Nio raka förluster i ligan, 0-4 mot Cambridge den sista av dessa, medförde att countyledningen fick nog. Gav Sheridan sparken. Tf. manager vid bortamatchen mot Morecambe blev Alan Smith, men han fick se County sätta ett oönskat klubbrekord med tio raka ligaförluster. 1-4 mot Morecambe på bortaplan trots en man mer under hela andra halvlek. Men the Magpies har nu tillsatt Kevin Nolan som manager inför derbyt mot the Stags. Samme Nolan som tidigare under innevarande säsong fick lämna Leyton Orient Stabilitet på managerposten är definitivt ett lånord för Notts County. Sedan County senast slog the Stags hemma i seriespel, 1-0 säsongen 1997-98 har inte mindre än 25 (!) olika managers tjänstgjort på Meadow Lane. Två av dessa har också basat för the Stags under denna tidsperiod, nämligen Billy Dearden och Keith Curle, sistnämnda nu i Carlisle.Notts County löper stor risk att åka ur League Two, om raset fortgår. 6-27 i målskillnad på de tio senaste matcherna är ingen rolig läsning för countyfansen.Roligare för the Stags, som via mål av Yoann Arquin Ben Whiteman och Rhys Bennett 3-0-besegrade Crewe Alexandra förra helgen.Tidigare denna säsong vann the Stags hemma mot Notts County med 3-1 och efter nedflyttningen från League One våren 2015 har the Stags tre raka segrar och målskillnaden 10-1 mot lokalrivalerna från Nottingham shire. Inför matchen har the Stags sålt över 3000 biljetter, så räkna med att mängder med stagsfans tar den korta resan till Nottingham under lördagen.Första gången lagen möttes var 1937-38. Lagen möttes också när the Stags spelade sin hittils enda säsong i andra divisionen säsongen 1977-78.Tidigare ligamöten:1937-38 1-2 1938-04-09 0-2 1937-10-07 Div 3 (S)1938-39 2-0 1938-11-12 1-1 1939-03-18 Div 3 (S)1946-47 1-0 1946-11-23 1-5 1947-03-29 Div 3 (S)1958-59 3-0 1959-02-14 4-3 1958-09-27 Div 3 (old)1963-64 4-0 1963-09-16 0-1 1963-10-03 Div 3 (old)1971-72 1-1 1972-02-26 0-2 1971-11-06 Div 3 (old)1977-78 1-3 1977-10-29 0-1 1978-03-21 Div 2 (old)1986-87 1-2 1987-04-21 0-0 1986-12-26 Div 3 (old)1987-88 1-1 1987-10-11 1-1 1988-03-12 Div 3 (old)1988-89 1-1 1988-10-01 1-2 1989-02-04 Div 3 (old)1989-90 1-3 1989-11-04 2-4 1990-05-05 Div 3 (old)1997-98 0-2 1998-01-31 0-1 1997-09-13 Div 32002-03 3-2 2003-02-08 2-2 2002-11-09 Div 22004-05 3-1 2004-10-16 1-0 2005-02-05 League Two2005-06 2-3 2005-08-29 2-2 2006-03-04 League Two2006-07 2-2 2006-10-07 0-0 2007-03-10 League Two2007-08 2-0 2007-10-20 0-0 2008-03-29 League Two2015-16 5-0 2016-04-16 2-0 2015-08-14 League Two2016-17 3-1 2016-10-08 (i Mansfield ) League TwoEn hel del spelare har lirat för såväl the Stags som för Notts County. Dessa kommer här: Blair Adams, Yoann Arquin, Ian Baraclough, Brian Bates, Charlie Bisby, Paul Bolland, Michael Brough, Roy Brown, Colin Calderwood, Gary Chapman, Steven Cherry, Trevor Christie, Edwin Clare, David Coates, William Coole, Wayne Corden, John B Cottam (1920-talet), Reg Cropper, Tom Curtis, William Death, Bill Dickson, Dick Edwards, Wayne Fairclough, Len Featherby, Kieron Freeman , Paul Gibson, Matt Hamshaw, Jimmy Heathcote, Simeon Hodson, Colin Hoyle, David Hunt, Glynn Hurst, John Jepson, Jimmy Jones, Harry Keeling, Brian Kilcline, Ben Le Grice, Jason Lee, Richard Lee, Tony Lormor, Neil Mackenzie, John McClelland, Arthur Mann, Dan Martin, Gary Martindale, Paul Mayo, George Mee, Junior Mendes, Bobby Mimms, Liam Mitchell, Brian Moore, Harry Moore, Adam Murray , Vadaine Oliver, Krystian Pearce, Kevin Pilkington, Don O’Riordan, Nicky Platnauer, Llewellyn Price, Kevin Randall, Ricky Ravenhill , Charlie Reed, Mike Rose, Fred Shaw, Alan Sheehan, Lance Sheldon, Paul Sherlock, Gary Silk, Stephen Slawson, Matt Somner, Mark Stallard, Chris Staniforth, Phil Stant, Arthur Staples, Murray Steele, George Stimpson, John Streets, John Thompson, Adrian Thorpe, Mick Vinter, Darren Ward , Alfred West, Craig Westcarr , Andy White, Chris Withe.