Mer än dramatiskt: Mansfield-Accrington 4-4

4-4-matchen Mansfield-Accrington hade allt.

Bennett (31), White (45+2), Coulthirst (straff 64), Arquin (89).Kee 2 (44, straff 66), Beckles (5), McCartan (29).Bennett, MacDonald, Lee Collins , Byrom.Pearson, Beckles, Donacien, Conneely, Kee, McCartan.Mark Heywood3226 (58 från Accrington)Den här matchen hade allt. Åtta mål, varav två straffar. Varsitt stolpskott, tio varningar. Händelserikare kan det knappast bli. Helt galen tillställning var bara förnamnet, intygade Stagsnet's Martin Shaw.Var ska man börja med angående 4-4-matchen Mansfield-Accrington på Alla Hjärtans Dag ?Målfesten inleddes redan i femte minuten, då Beckles gav Accrington ledningen efter frispark slagen av McConville. Accrington spelade mycket bättre än vad tabellen utvisar och det var svårt att förstå varför laget gjort så lite mål, och minst av alla på bortaplan innan avspark samtidigt som the Stags på sju matcher, varav sex vunna, endast släppt in ett mål.Men försvarsspelet hos the Stags var under all kritik hela matchen. Accrington ökade till 0-2 genom McCartan innan Bennett reducerade. Strax före paus kom den första av matchens två drömstrutar, Billy Kee, häromåret spelande för the Stags på lån, fick kalasträff från långt håll och Kean i stagsburen var maktlös på den praktpärlan. Men the Stags skulle svara snabbt. På två minuters övertid reducerade Hayden White för the Stags.Andra halvlek var likadan. Två stolpskott, ett för vardera laget, samt två helt korrekt dömda straffar. Den första fick the Stags sedan Pearce råkat ut för en tripping utdelad av Pearson. Coulthirst stegade fram och lurade accringtonmålisen Rodak åt fel håll. Ett par minuter senare fick Accrington straff sedan Kee fällts av White. Kee tog hand om elvametaren och var lika bombsäker som Coulthirst någon minut tidigare och skickade Kean åt fel håll till 3-4.Skulle det bli fler mål i denna galna match ? Visst, och det bästa sparades till sist. Yoann Arquin , som bara varit inne på plan i tio minuter fixade detta. Kean och Pearce svarade för förarbetet innan Arquin fick fullträff på halvvolley från 25 meter över Rodak och i dennes högra hörn. Inte undra på att One Call Stadium exploderade efter den vackra kanonstruten.Det målet räddade en knappt förtjänt stagspoäng men the Stags visade moral genom att hämta upp flera underlägen mot ett Accrington som var synnerligen giftiga framåt men som ådrog sig sex varningar pga mycket maskningar och annan spelförstörelse. Och the Stags ligger kvar på kvalplats uppåt inför helgens bortamatch mot Grimsby, där the Stags sålt slut på sina tilldelade biljetter.Orkar the Stags ladda om?Matchrapport skriven av stagsredaktionen med hjälp av bakgrundsuppgifter från BBC samt Stagsnet report av Martin Shaw