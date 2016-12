Kan en f.d. superettaspelare beträda One Call Stadium inom kort? Uppgifter talar för detta.

Superettanspelare till Mansfield???

Uppgifter gör gällande att ett av tre tilltänkta nyförvärv i Mansfield är Yoann Arquin med superettanförflutet i Syrianska FC hösten 2016.





Men Yoann Arquin har tidigare spelat i Ligan. Han ligadebuterade den 6 augusti för Hereford United vid en bortamatch mot Southend och nätade åtta gånger på 34 ligamatcher i Hereford's sista ligasäsong. Efter att the Bulls åkt ur League Two våren 2012 valde Arquin spel i League One för Notts County där han spelade 53 ligamatcher och satte tio mål innan han januari 2014 såldes till skotska Ross County på fri transfer. För Ross County spelade Arquin 33 gånger, 6 mål innan han hamnade i St Mirren vintern 2015 och spelade ett dussin seriematcher utan att göra mål.



Vidare har Yoann Arquin spelat elva landskamper för Martinique.



Återstår att se om Yoann Arquin är ett av tre tilltänkta nyförvärv för Januarifönstret har ännu inte öppnats men redan nu kan stagsredaktionen avslöja att managern Steve Evans gjort klart med tre spelare som Mr Evans ännu inte offentliggjort namnen på. Dessa släpps inför bortamatchen mot Blackpool den 2 januari 2017. Men uppgifter har sipprat ut att en av de tilltänkta nya spelarna heter Yoann Arquin som under hösten 2016 spelade 13 matcher för Syrianska FC i superettan. I dessa nätade han fem gånger, därav en vid 3-3-matchen borta mot Degerfors. Därtill nätade han när Syrianska säkrade superettakontraktet vid 3-1-segern mot Vasalund i andra kvalmatchen i november 2016.Men Yoann Arquin har tidigare spelat i Ligan. Han ligadebuterade den 6 augusti för Hereford United vid en bortamatch mot Southend och nätade åtta gånger på 34 ligamatcher i Hereford's sista ligasäsong. Efter att the Bulls åkt ur League Two våren 2012 valde Arquin spel i League One för Notts County där han spelade 53 ligamatcher och satte tio mål innan han januari 2014 såldes till skotska Ross County på fri transfer. För Ross County spelade Arquin 33 gånger, 6 mål innan han hamnade i St Mirren vintern 2015 och spelade ett dussin seriematcher utan att göra mål.Vidare har Yoann Arquin spelat elva landskamper för Martinique.Återstår att se om Yoann Arquin är ett av tre tilltänkta nyförvärv för Mansfield Town.

0 KOMMENTARER 76 VISNINGAR 0 KOMMENTARER76 VISNINGAR STAGSRED - SVANTE

svante.bernhard@outlook.com

2016-12-29 19:06:16 svante.bernhard@outlook.com2016-12-29 19:06:16

ANNONS:

Fler artiklar om Mansfield

Mansfield

2016-12-29 19:06:16

Mansfield

2016-12-17 13:57:29

Mansfield

2016-12-10 09:51:13

Mansfield

2016-12-09 18:20:46

Mansfield

2016-11-26 10:51:00

Mansfield

2016-11-22 22:54:42

Mansfield

2016-11-22 10:49:33

Mansfield

2016-11-19 18:01:29

Mansfield

2016-11-19 11:18:07

Mansfield

2016-11-16 20:39:52

ANNONS:

Uppgifter gör gällande att ett av tre tilltänkta nyförvärv i Mansfield är Yoann Arquin med superettanförflutet i Syrianska FC hösten 2016.The Stags har fyra raka segrar på Exeter's St James' Park. Femte raka nu mot ett Exeter som inte vunnit hemma denna säsong?För första gången sedan säsongen 2002-03 ställs the Stags mot Colchester i en ligamatch.Tre veckor efter att ha lämnat managerposten hos the Stags, har Adam Murray fått nytt jobb. Ny klubbadress: Boston United.En angenäm uppgift, borta mot serietvåan Carlisle med f.d. stagsbossen Keith Curle som manager, väntar för the Stags.I den tredje övertidsminuten satte inhopparen Danny Rose segermålet för the Stags mot f.d. PL-laget BlackpoolFör the Stags väntar nu hemmamatch mot forna PL-laget Blackpool.En blitz med tre strutar inom tio minuter i början av andra halvlek gav the Stags seger mot Crawley i första matchen för Steve Evans som stagsboss.Nya stagsbossen Steve Evans ställs mot en av sina tidigare klubbar i sin första match.Precis som vad stagsredaktionen spekulerade i blev det. Nämligen att efterträdaren till Adam Murray som stagsboss heter Steve Evans.