Antonio Valencia förlänger kontraktet

Manchester United och Antonio Valencia har kommit överens om en förlängning av det nuvarande kontraktet. Det nya avtalet sträcker sig fram till 2019.





Högerbacken kom till



Det här är en liten, med ack så viktig, pusselbit i det lagbygge José Mourinho lägger inför den kommande säsongen då



José Mourinhos och Antonio Valencias uttalanden om kontraktsförlängningen finns att läsa på manutd.com.



Källor: manutd.com, whoscored.com Den 31-åriga ecuadorianens nya avtal sträcker sig fram till 2019, med option på ytterligare ett år.Högerbacken kom till Manchester U nited 2009 och kan alltså fira 10 år som Manchester United-spelare om han stannar kontraktstiden ut. Han har kommit att bli en av Uniteds viktigaste spelade på senare år och skrapade ihop till 44 framträdanden den här säsongen. Valencia avslutade säsongen med att bära lagkaptensbindeln i Europa League -finalvinsten.Det här är en liten, med ack så viktig, pusselbit i det lagbygge José Mourinho lägger inför den kommande säsongen då Antonio Valencia varit en av de spelarna som visat jämnast nivå och varit en essentiell del av laget.José Mourinhos och Antonio Valencias uttalanden om kontraktsförlängningen finns att läsa på manutd.com.Källor: manutd.com, whoscored.com

2017-05-27 08:00:21

