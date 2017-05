Fortsatt spel i rött för Carrick.

Carrick förlänger kontraktet

Michael Carrick stannar i Manchester United ytterligare ett år.





– Jag är glad över att min resa med denna fantastiska klubb fortsätter, säger Carrick till klubbens hemsida och hyllas av José Mourinho.



– Det har varit ett nöje att jobba med Michael denna säsong. Han är inte enbart en stor spelare, han är även en fantastisk människa och en lysande förebild för de yngre spelarna i laget. Jag är lycklig över att han har förlängt kontraktet, säger portugisen.



Den numera 35-årige Carrick kom till klubben för elva år sedan, sommaren 2006. Med det har han gjort sig förtjänt av en testimonial-match (tio säsonger i en klubb) som kommer att gå av stapeln nästa söndag.



Bara dagar efter att klubben förlängt Antonio Valencia s kontrakt bekräftar Manchester U nited att även kontraktet med Michael Carrick nu förlängs med ytterligare en säsong, till sommaren 2018.

2017-05-28 00:06:00

