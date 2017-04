Celta Vigo väntar i Europa League

Avancemanget satt hårt åt, men till slut sköt Marcus Rashford United vidare i Europa League. I dag lottades semifinalerna, och United ställs mot spanska Celta Vigo.



Det såg också ut att bli så när Henrikh Mkhitaryan satte 1–0.

Men Anderlecht kom tillbaka och kvitterade. Och det dröjde in i förlängningen innan



I dag lottades semifinalmatcherna i Schweiziska Nyon.

Manchester United ställs mot spanska Celta Vigo, med John Guidetti i laget.

Semifinalerna spelas den fjärde respektive elfte maj, och United avslutar på hemmaplan.

Celta slog ut Genk i sin kvartsfinal med sammanlagt 4–3. Och i ligaspelet ligger man mitt i tabellen på en tionde plats.

I



Och ska vi gå in en liten sväng på den biten är det fortfarande oklart hur allvarligt skadade

Vi kan inte mycket mer än att hålla tummarna för att så inte är fallet och att svensken hinner göra comeback och förhoppningsvis spela final på Friends Arena den 24 maj.



