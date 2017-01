Därför tar Manchester United en av Champions League-platserna

Sex lag slåss om fyra Champions League-platser. Vad som till en början var en kappsegling har på senare tid förvandlats till regelrätta sjöslag. Vilka lag går oskadda från de kommande bataljerna?





Efter 21 spelade omgångar ligger United på en sjätteplats, med fem poäng upp till ligatvåan Tottenham, ett Tottenham som drabbar samman med Man City på lördag. Den 11:e februari går London-laget upp emot ett annat topplag när man reser till Anfield för att möta Liverpool.



Ligaledarna Chelsea möter Liverpool den 31:a januari, och fyra dagar senare drabbar man samman med Arsenal. Om Chelsea kan ta poäng mot både Liverpool och Arsenal ligger manegen krattad för Man United. Arsenal har inte bara



Oavsett resultaten mellan de övriga topplagen kommer Manchester United att klättra i tabellen och minska gapet uppåt. Men då gäller det också att José Mourinho gör det glasklart för spelartruppen att det är oacceptabelt med poängtapp. Troligen kommer matchen mot Manchester City den 26:e februari bli avgörande för hur Manchester Uniteds säsong slutar, och var i tabellen man hamnar.



Oavsett resultaten mellan de övriga topplagen kommer Manchester United att klättra i tabellen och minska gapet uppåt. Men då gäller det också att José Mourinho gör det glasklart för spelartruppen att det är oacceptabelt med poängtapp. Troligen kommer matchen mot Manchester City den 26:e februari bli avgörande för hur Manchester Uniteds säsong slutar, och var i tabellen man hamnar.

Manchester United riskerar att bli akterseglade om poängen slarvas bort, och hur mycket man än vill vara oberoende av andra lags resultat är det just nu den enkla sanningen. Vi United-supportrar får hoppas att övriga fem topplag skjuter varandra i sank samtidigt som Uniteds resultat ligger i José Mourinhos händer. Och vid en viss svensks fötter.

2017-01-19 20:04:57

