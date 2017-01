Den där förbannade Fellaini

Där var han i straffområdet igen, Marouane Fellaini, och nickade in bollen i mål efter en lysande crossboll från Bastian Schweinsteiger. 1-0 till Manchester United i den 44:e minuten.









Sedan övergången från Everton på Deadline Day 2013, för 32,4 miljoner pund, har Fellaini onekligen delat supportrarna i två olika läger. Majoriteten vill inget annat än att belgaren ska lämna klubben, medan några få tycker att han tillför någonting som ingen annan spelare i truppen erbjuder. Jag tillhör majoriteten, fast med vissa reservationer.



När elvorna publiceras inför match och jag ser att Fellaini ska starta sjunker hoppet om att få se en bra tillställning. Ni vet den där fartfyllda, tempostarka fotbollen som på senare tid gjort comeback på Old Trafford. Man önskar sig olika saker här i livet: någon vill vara ekonomiskt oberoende, en annan kanske vill resa runt jorden och uppleva olika kulturer. Vad önskar jag mig mest av allt? Jag vill ha en spelande mittfältare som klarar av att passa bollen, utan fyra bolltouch extra, som i sin tur leder till missade chanser, seg fotboll och en frustrerande låg nivå på spelet. Snabbhet och tackling finns inte där heller. Hur många gånger har vi inte sett Fellaini tappa bollen, försöka att vinna tillbaka den, med en frispark som resultat? Han hinner inte att löpa ikapp motståndarna utan resultatet blir en feltajmad tackling, eller vassa armbågar i ansiktet.



Spörsmålet skulle kunna vara: Hade det blivit mer mål utan Fellaini från start (även om han gör mål då och då)? Och hade spelet varit mer flytande, utan krampaktiga tendenser?



Vi vet redan svaret: Ja, Manchester United spelar markant bättre utan belgaren från start på planen. Det är kanske en dyster bild som målas upp av mittfältaren, men det finns några ljuspunkter trots allt.



Det Fellaini saknar i nyss nämnda områden tar han igen - till viss del i alla fall - med andra kvaliteter. Han kan sannerligen nicka, och han är en höjdare på att ta ner bollen på bröstet - därigenom skapar han utrymme för andra. Men mycket mer än så är det inte.



Jose Mourinho valde att utnyttja optionen i Fellainis kontrakt och den 12 januari förlängdes det fram till sommaren 2018. Vad är det David Moyes, Louis van Gaal, och nu José Mourinho ser som alla andra uppenbart missar?



När Manchester United jagar ett mål i slutet av en match är den reslige belgare ett utmärkt alternativ att slänga in. Crossbollar pumpas in i motståndarens straffområde och det är nog så tacksamt att ha Fellaini där. Tillsammans med



Om Mourane Fellaini finner sig i att vara "plan B", och inser att han är utfyllnadsspelare med en sekundär roll i truppen, ska jag och övriga supportrar verkligen klaga? Jag ser egentligen inget problem med att han stannar i klubben om det ger oss alternativ till att vinna matcher.



Mot motståndare som



Så, Marouane, fortsätt med det du är bra på. Kanske gör du det där avgörande målet som skriver in dig i historieböckerna. Men fram tills dess ställer jag mig frågande.





2017-01-31 10:20:54

