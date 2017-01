Depay klar för Lyon

Memphis Depay lämnar Manchester United för Lyon, efter bara ett och ett halvt år i klubben.





22-åringen han med 33 matcher i United - åtta framträdanden den här säsongen - och stod för totalt två mål.



Manchester United har också förhandlat fram en köpoption, vilket gör att spelaren kan köpas tillbaka om han skulle göra succé i Frankrike.



Försäljningen får anses vara en bra affär, för både klubben och spelaren, då han inte fick tillräckligt med speltid och United har ett överflöd av spelare på den positionen.



Memphis Depay gjorde aldrig några större avtryck i United men vi önskar honom givetvis lycka till i Lyon. Och vem vet, kanske får vi se honom i den röda tröjan igen i framtiden? Enligt uppgifter köps den nederländska vänsteryttern för 16 miljoner pund - en summa som kan stiga upp till 21.7 miljoner med olika klausuler - av ett Champions League -satsande Lyon.22-åringen han med 33 matcher i United - åtta framträdanden den här säsongen - och stod för totalt två mål.Manchester United har också förhandlat fram en köpoption, vilket gör att spelaren kan köpas tillbaka om han skulle göra succé i Frankrike.Försäljningen får anses vara en bra affär, för både klubben och spelaren, då han inte fick tillräckligt med speltid och United har ett överflöd av spelare på den positionen.Memphis Depay gjorde aldrig några större avtryck i United men vi önskar honom givetvis lycka till i Lyon. Och vem vet, kanske får vi se honom i den röda tröjan igen i framtiden?

0 KOMMENTARER 377 VISNINGAR 0 KOMMENTARER377 VISNINGAR LENNE BRUSGÅRD

2017-01-18 20:21:24

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-18 20:21:24

Manchester U

2017-01-18 20:18:00

Manchester U

2017-01-18 19:26:41

Manchester U

2017-01-17 16:03:00

Manchester U

2017-01-17 15:26:57

Manchester U

2017-01-17 08:00:00

Manchester U

2017-01-15 19:29:00

Manchester U

2017-01-15 16:38:00

Manchester U

2017-01-14 21:30:00

Manchester U

2017-01-14 17:54:00

ANNONS:

Memphis Depay lämnar Manchester United för Lyon, efter bara ett och ett halvt år i klubben.Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen.Sen förra panelen har Manchester United spelat 1-1 mot Liverpool, Morgan Schneiderlin har sålts till Everton och Antonio Valencia har förlängt sitt kontrakt. Sen får vi inte glömma att Paul Pogba har skaffat ny frisyr. Om det och mycket mer kommer vi samtala i veckans panel. Veckans gäst från forumet är DenisIrwin.Manchester United och Antonio Valencia har kommit överens om en kontraktsförlängning - detta får mig att fundera.Manchester United förlänger kontraktet med ytterbacken Antonio Valencia. Det nya avtalet behåller ecuadorianen på Old Trafford fram till 2018.Vi i redaktionen har, liksom Manchester United, höga ambitioner och för att kunna förverkliga dessa har vi i dagarna utökat vår personalstyrka. Två nya skribenter har anslutit, och forumet har fått ytterligare en moderator.Matchen som ofta benämns som den största i England slutade med delad poäng på Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic kvitterade sent för hemmalaget och gjorde sitt 14:e mål för säsongen.Det som skulle bli en episk batalj mellan två storlag präglades istället utav felpass och vild västern-spel. Manchester United och Liverpool fick en poäng vardera på Old Trafford.Nio raka segrar, femton matcher utan förlust. Manchester United har nått en ny höjd, och måhända är laget på väg att nå en nivå som inte har skådats sedan Sir Alex dagar. När laget imorgon tar sig an Liverpool, i en för säsongen potentiellt avgörande match, måste laget visa att man har lärt sig att vinna igen.Premier Leagues största match. Giganternas kamp. Ja, det är dags för Manchester United mot Liverpool på Old Trafford!